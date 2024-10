O papel do bispo de Roma no diálogo ecumênico

A publicação da versão francesa do documento do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, 'O bispo de Roma', foi uma oportunidade para promover uma mesa redonda em Roma focada na primazia e na sinodalidade, que reuniu católicos, protestantes e ortodoxos no Centro Cultural 'San Luigi dei Francesi'. O encontro aconteceu à margem da recém-inaugurada sessão do Sínodo.

Jean-Charles Putzolu - Vatican News

A obra do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos foi apresentada em 13 de junho na versão italiana. A publicação da versão francesa, editada pela Cerf, foi uma oportunidade de reunir em torno da mesma mesa vários representantes católicos, ortodoxos e protestantes - todos envolvidos na segunda assembleia sobre a sinodalidade que começou na última quarta-feira (02/09) - para discutir o primado do Sucessor de Pedro.

A partir da Ut unum sint do Papa João Paulo II de 1995, o documento elaborado pelos especialistas do dicastério, com o apoio de cerca de 50 consultores, reúne quase todos os textos do diálogo ecumênico dos últimos 30 anos que trataram do tema do primado e, portanto, em particular do papel do bispo de Roma no caminho para a unidade. O coordenador do projeto, o teólogo dominicano Hyacinte Destivelle, diretor do OEcumenicun (da Universidade Angelicum de Roma), fez votos de um confronto útil para todos os que trabalham com essa questão, por ocasião do aniversário de 25 anos da encíclica de São João Paulo II, e relançou o convite do pontífice polonês, dirigido então a todos os cristãos e líderes religiosos, para refletir sobre as possíveis formas de exercer o ministério petrino reconhecido por todos como um serviço de amor.

Primado e sinodalidade

Em uma primeira leitura, que corre o risco de ser rápida e superficial, o primado e a sinodalidade parecem termos antinômicos. Mas o progresso do diálogo ecumênico hoje os torna quase inseparáveis. Para o Padre Destivelle, uma das surpresas que surgiram ao reunir nesse trabalho cerca de 50 documentos, para a elaboração da síntese apresentada na noite de quinta-feira em Roma, “é que percebemos, com razão, que há uma espécie de convergência de todos os diálogos e das respostas que foram dadas ao Ut unum sint sobre a necessidade de um ministério da unidade em nível universal, portanto, de uma certa primazia”.

A reverenda Anne Cathy Graber, sem pretender falar em nome de todas as Igrejas Protestantes, confirma essa tendência ao enfatizar que elas de fato sentiram uma deficiência estrutural no nível de sua representação mundial. A religiosa menonita, no entanto, ressalta que “a escolha da diversidade” é “uma característica fundamental do protestantismo”.

O ex-prior de Taizé, irmão Alois, cuja comunidade vivencia o ecumenismo e a diversidade diariamente, explica que “o Papa é um irmão que me confirma e, como comunidade, precisamos de confirmação”. Taizé tem essa particularidade, explica o ex-prior, ele próprio católico, de se reconhecer “em comunhão real com o bispo de Roma sem pertencer formalmente à Igreja Católica”. E se o Romano Pontífice - que desde Paulo VI recebe regularmente os priores de Taizé em audiência - “confirma” a comunidade, “ele não é o único a fazer isso. Nós também recebemos essa confirmação do Patriarca Bartolomeu”.

Aprender uns com os outros

O metropolita Job da Pisídia vê o Sínodo como um momento para aprender uns com os outros, bem como um momento, antes de tudo, para ouvir: “todos nós devemos aprender como tornar a Igreja mais sinodal e refletir sobre a prática do primado, sobre o significado desse carisma que significa ser o primeiro de todos”. Em seguida, ele enfatizou o vínculo entre primazia e sinodalidade: “se alguém disser que os ortodoxos são os campeões da sinodalidade e os católicos os campeões da primazia, estará separando primazia e sinodalidade, enquanto as duas coisas devem andar de mãos dadas".

Então, que forma de primado? A reunião de quinta-feira à noite teve o mérito de destacar uma forma de convergência em torno do Sucessor de Pedro. Dom Paul Rouhana, bispo auxiliar de Joubbé dos Maronitas, lembrou a união com Roma das 22 Igrejas Católicas Orientais do mundo e “a dificuldade de articular a Igreja Oriental com uma eclesiologia pós-tridentina, na qual o bispo de Roma exerce jurisdição universal sobre os latinos e os orientais”. O prelado libanês expressa a esperança das Igrejas Orientais de poderem “restaurar a autonomia dentro da comunhão católica”. Há passos a serem dados de forma progressiva”. Ele também acredita que o exemplo das Igrejas Católicas Orientais pode ser importante para o diálogo com os ortodoxos.

Para o Pe. Destivelle, “sem dúvida, será necessário distinguir as funções do Papa, que é ao mesmo tempo bispo de Roma, chefe da Igreja latina, portanto, primaz da Igreja ocidental, mas que também está a serviço da comunhão das Igrejas”. Essa é precisamente uma das sugestões do documento O Bispo de Roma: refletir sobre essa distinção para que essa figura esteja realmente a serviço da comunhão das Igrejas, “mas teria um papel diferente dentro da Igreja Católica e a serviço da comunhão das Igrejas em geral”.

Primado e comunhão

O primado está a serviço da comunhão, continua o dominicano, “e os dois são inseparáveis”. Não são dois princípios concorrentes, mas “mutuamente constitutivos”. Ao mesmo tempo, “ambos estão a serviço da comunhão entre a primazia e a sinodalidade”.

O interesse desse documento, O Bispo de Roma, “é precisamente colocar a sinodalidade em um contexto mais amplo, ter uma compreensão muito ampla da sinodalidade, como a articulação de três grandes dimensões da Igreja, que são as do um, todos e alguns: a primazia do um, a colegialidade do alguns e a dimensão comunitária do ‘todos’”. Se a sinodalidade for entendida dessa forma, “então ela necessariamente integra o primado, mas também a colegialidade e a dimensão comunitária, e isso torna possível entender a sinodalidade como uma dinâmica e não apenas como um princípio que deve ser equilibrado com o primado”.

A disponibilidade do Bispo de Roma

As maneiras pelas quais os Papas recentes se apresentaram tiveram um papel fundamental no progresso do diálogo ecumênico. Anne Cathy Graber faz eco ao pedido de perdão de João Paulo II em Ut unum sint: 'Pelo que somos responsáveis, com meu predecessor Paulo VI, imploro perdão'. A pastora menonita acredita que, a partir dessa frase, muitas coisas se tornaram possíveis, como a significativa reaproximação entre católicos e luteranos.

As primeiras palavras de Francisco na noite de sua eleição, em 13 de março de 2013, antes mesmo de dar sua bênção, foram: “vocês sabem que o dever do Conclave era dar a Roma um bispo. [...] A comunidade diocesana de Roma tem seu bispo”. Francisco não se apresentou como Papa, mas como bispo de Roma. “É porque é o bispo de Roma que é o bispo da Igreja que preside a caridade, segundo a expressão de Santo Inácio de Antioquia, e, portanto, é essa Igreja que é chamada a desempenhar esse papel particular de unidade de todas as Igrejas e da comunhão cristã como um todo”, explica o Pe. Hyacinthe Destivelle. Ele continua dizendo: “o Papa, como Bispo de Roma, é, portanto, chamado a esse serviço particular de unidade que, nós católicos acreditamos, faz parte da essência de seu ministério. E, nessa perspectiva, seria até possível imaginar uma nova forma de exercício da primazia do bispo de Roma antes da unidade plena. O Patriarca Ortodoxo Jó da Pisídia reconhece isso, e o Padre Destivelle acredita que “já é o que estamos experimentando”.