Missionários digitais de todo o mundo rezam juntos pelo Sínodo

No Dia Mundial das Missões, um momento de oração on-line foi transmitido da Capela Clementina da Basílica de São Pedro. Os protagonistas foram os missionários digitais chamados a dar sua contribuição para o caminho sinodal. Dom Luis Marín De San Martín, Paolo Ruffini e monsenhor Lucio Ruiz ofereceram seu incentivo à iniciativa, que também contou com os testemunhos de jovens do Oriente Médio.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

Evangelizar “os espaços nos quais as pessoas buscam sentido e amor”, como afirma o ponto (c) da seção 17 do relatório-síntese da primeira sessão do Sínodo dos Bispos, intitulado “Missionários no ambiente digital”, foi o conceito reiterado várias vezes durante o momento de oração com os “missionários digitais” conectados de todo o mundo, realizado na Capela Clementina da Basílica de São Pedro. Estavam presentes Dom Luis Marín De San Martín, Subsecretário da Secretaria Geral do Sínodo; Paolo Ruffini, Prefeito do Dicastério para a Comunicação e Presidente da Comissão de Informação do Sínodo; Mons. Lucio Ruiz, Secretário do Dicastério para a Comunicação.

Juntos na evangelização digital



Durante seu discurso, o monsenhor Ruiz marcou um encontro para o próximo Jubileu dos missionários católicos e influenciadores digitais em 28 e 29 de julho de 2025. “Que belo presente vocês deram à Igreja! Vocês o veem, vocês o sentem?”, foi o elogio que o secretário do Dicastério para a Comunicação reservou aos missionários digitais, observando como o trabalho deles se encaixa no ‘grande fluxo missionário da Igreja’. “Vamos continuar a sonhar juntos”, acrescentou Ruiz, ‘e a fazer coisas bonitas que mostram a alegria de Deus em um mundo que precisa de esperança’. Seu discurso foi seguido por uma música em espanhol que introduziu o momento de oração interativa, em que as partes normalmente reservadas para a assembleia eram ocupadas de tempos em tempos pelos jovens conectados on-line.

O encontro para aqueles que se dedicam à evangelização por meio das mídias sociais está marcado para 28 e 29 de julho de 2025 em Roma, antes do Jubileu da Juventude. Será o segundo encontro ...

Missionários “pioneiros” de um novo mundo

Monsenhor Ruiz leu o Evangelho escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões celebrado neste domingo, com o tema “Ide e convidai a todos para o banquete”, que foi seguido pela reflexão de dom Marín De San Martín, que enquadrou a figura de Jesus como uma “pessoa viva” em vez de um mero “avatar”, ou “identidade digital”. De acordo com o tema do Dia Mundial das Missões, o convite de dom Marín De San Martín foi para manter “dois comandos”, a saber, “ir, convidar”, abandonando “confortos” e “egoísmo” e testemunhando “a alegria do Senhor Jesus” com “o entusiasmo daqueles que amam”. Uma missão que deve se distanciar da criação de “grupos seletos” e de “elites arrogantes e autossuficientes”, capazes, ao contrário, de se manchar “com a poeira da estrada, com a lama da história”.

O testemunho de gêmeos libaneses

Em seguida, foram mostrados alguns testemunhos de jovens tocados pelo trabalho dos missionários digitais. Entre eles estavam dois gêmeos libaneses, empenhados em compartilhar a “beleza do cristianismo” on-line no Oriente Médio. A interatividade voltou a ocupar o centro do palco quando vários missionários expressaram suas intenções de oração a todos os presentes, cada um em seu próprio idioma. Em seguida, eles foram convidados a escrever algumas das palavras que caracterizam o trabalho missionário nas redes sociais e nas novas plataformas. Entre elas estavam “fraternidade”, “escuta”, “alegria”, mas também “dor”, “alegria”, “sede” e “necessidade de Deus”.

Uma missão a ser cumprida com humildade

Por fim, Ruffini tomou a palavra, convidando os presentes a assumirem um senso de responsabilidade diante dos flagelos que afligem a sociedade atual. “Se o paradigma do nosso tempo, mesmo entre os batizados, parece ser o do ódio em vez da misericórdia, a quem devemos prestar contas?”, foi uma das muitas perguntas feitas pelo Prefeito do Dicastério para a Comunicação, que olhou para São Paulo como um exemplo de um grande comunicador, ‘capaz de fazer verdadeiramente tudo para todas as pessoas’, estando entre as pessoas. São Paulo serviu o Senhor “com toda a humildade e entre lágrimas” e este, segundo Ruffini, é o caminho a seguir, escolhendo sempre “a comunhão e não a distinção”. Um momento final de oração, também com contribuições digitais dos participantes, e o convite final de monsenhor Ruiz: “Vão! Até os confins da terra”, encerrou o evento.