Costelloe na missa do retiro sinodal: ser Igreja humilde, em missão, que escuta

Na Basílica de São Pedro, no final do primeiro dia do retiro em preparação à segunda sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade, o arcebispo Timothy Costelloe presidiu a liturgia para todos participantes. Jesus, disse ele em homilia, nos ensina paciência, sensibilidade e compaixão nos relacionamentos, para uma Igreja verdadeiramente sinodal.

Alessandro Di Bussolo - Vatican News

São Jerônimo nos ensina que “a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo”, e assim, nas próximas semanas, no trabalho do “Sínodo sobre a Sinodalidade”, “não podemos nos dar ao luxo de ignorar Cristo, ou esquecê-lo, enquanto procuramos discernir juntos o que Deus está pedindo à Igreja neste momento”. Assim falou o arcebispo australiano de Perth, dom Timothy Costelloe, na homilia da missa celebrada na Basílica de São Pedro no final do primeiro dia do retiro em preparação para a segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O prelado enfatizou que, nos próximos dias, ele e os outros 367 participantes do Sínodo, confrontados com “a questão de como ser uma Igreja sinodal em missão”, terão que “manter nossos olhos em Cristo”.

Chamados a refletir sobre como viver a sinodalidade na Igreja

Seguindo o exemplo de São Jerônimo, de quem a Igreja se lembra como um “homem apaixonado e difícil”, o arcebispo Costelloe lembra que o Papa Francisco está chamando todos os participantes da Assembleia para “serem, juntos, uma Igreja Sinodal em Missão”. E que, tendo compreendido mais profundamente o significado da sinodalidade na jornada até agora, somos agora “convidados a refletir não tanto sobre o que é sinodalidade, mas sobre como vivê-la em todos os níveis da vida da Igreja”. Portanto, certamente como “cristãos individuais, mas sempre como pessoas chamadas juntas, em pequenas e grandes comunidades, para serem sinais e instrumentos vivos da comunhão com Deus e da unidade entre todas as pessoas”.

Relacionamentos e conversas no Espírito

Assim como ao lado de Adão, Deus criou Eva para que eles “entrassem em um relacionamento” e formassem “uma comunidade”, o caminho sinodal até agora confirma, para o prelado australiano, “que no projeto criativo de Deus somos feitos uns para os outros, que devemos depender uns dos outros e que é por meio de nossos relacionamentos que nos tornamos as pessoas que Deus nos criou para ser”. A importância desses relacionamentos mútuos, neste Sínodo, é aprofundada nos “Colóquios no Espírito”, como o que foi realizado durante a tarde para os grupos de partilha, na Sala Paulo VI. Nesse âmbito, continuou o celebrante, poderíamos recordar “as palavras que São Paulo dirigiu à primeira comunidade cristã de Filipos: vocês devem ter a mesma atitude que havia em Cristo Jesus”.

Jesus nos ensina como são os encontros profundamente humanos

O Evangelho nos mostra, nos relacionamentos que Jesus tem, “como são realmente os encontros profundamente humanos”. Vemos, ressalta Costelloe, “a paciência infinita que Jesus demonstra para com aqueles, especialmente seus discípulos mais próximos, que continuamente não o compreendem e muitas vezes o decepcionam”. Mas também a “extraordinária sensibilidade” que ele demonstra “para com aqueles que parecem estar sobrecarregados pelo peso de seus pecados, e como essa sensibilidade os liberta”. E, finalmente, sua “compaixão por aqueles que estão perdidos, confusos ou marginalizados, e como essa compaixão restaura sua esperança”.

Cristo, o caminho para ser Igreja pobre, em missão e que escuta

Cristo, que na Última Ceia diz aos discípulos: “Eu sou o Caminho; Eu sou a Verdade; Eu sou a Vida”, está dizendo à Igreja que está prestes a viver o Sínodo que se vocês quiserem ser “uma Igreja acolhedora e hospitaleira - conclui o arcebispo australiano - aprendam comigo, porque eu sou o caminho”. E assim também se você quiser ser “uma Igreja pobre e humilde”, em missão e que escuta. O convite final do arcebispo de Perth é para rezar, pedindo a intercessão de Maria, para que o Espírito de Cristo “nos capacite a promover não a desordem, mas a harmonia” e que nele “possamos encontrar nossa unidade e nos tornarmos juntos um sacramento vivo da comunhão com Deus e da unidade entre todas as pessoas”.