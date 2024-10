Peña Parra: nas relações e nos cargos, sempre humildes e alegres como São Francisco

O substituto da Secretaria de Estado celebrou na última sexta-feira, 4 de outubro, memória do Pobrezinho de Assis, a missa do início de ano para os funcionários da Seção de Assuntos Gerais, na Basílica de San Lorenzo in Damaso, em Roma. Foi uma ocasião para rezar e agradecer pelo serviço desenvolvido: “peçamos a intercessão do santo para nos tornarmos pessoas magnânimas e instrumentos de Deus que fazem tudo sem rivalidade, em uma atmosfera de fraternidade”.

“Paz e bem a todos!” Com a invocação de São Francisco, o substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra, deu as boas-vindas na sexta-feira, 4 de outubro, festa do Pobrezinho de Assis e padroeiro da Itália, aos funcionários da Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado reunidos para a missa de início de ano na Basílica de San Lorenzo in Damaso, em Roma. Um momento de comunhão após as férias de verão, para dar início ao novo ano de trabalho, que também foi uma oportunidade de rezar de maneira especial pelo Papa no dia de seu nome.

Vocação para a alegria

Inteiramente dedicada à figura de São Francisco, “um dos santos mais conhecidos do mundo cristão”, a homilia do substituto Peña Parra destacou as obras e os ensinamentos do santo que podem servir de inspiração hoje. Em primeiro lugar, a “vocação para a alegria”, especialmente em um mundo como o de hoje, “muitas vezes marcado pela tristeza, especialmente por causa das muitas formas de maldade e sofrimento que se alastram entre nós”, mas também por aquela “tristeza interior” que assola quando as esperanças e os sonhos são frustrados, quando o futuro parece incerto ou quando se perde um ente querido. “A fé, no entanto“, disse o arcebispo Peña Parra, ‘nos lembra da vocação à alegria que todos nós recebemos; ela não significa uma vida ’sem problemas‘ ou ’sem sofrimento', mas é a certeza de sermos acompanhados e sustentados por um amor maior, o do Senhor, mesmo quando temos que atravessar a noite escura da tristeza”. Essa alegria deve ser “manifestada em nossos relacionamentos, para difundi-la na forma de bondade e amizade fraterna em nossos escritórios”, acrescentou.

Construtores do bem

Ele então apontou para um segundo ensinamento do Pobrezinho, que é “ser construtores”. São Francisco não apenas consertou o prédio da igreja de São Damião, mas toda a Igreja, que estava “em ruínas” e precisava de “renovação espiritual”. Com seu estilo de vida totalmente inspirado no Evangelho de Cristo, colocando a pobreza no centro, pregando a conversão, lembrando a importância da paz e da fraternidade”. Nós também, enfatizou o substituto, devemos fazer o nosso trabalho para o “bem” e o “crescimento da Igreja”: “cada um de nós, em sua pequena parte, realizando com amor e fidelidade o que lhe foi confiado, pode se tornar um construtor do bem, da esperança e do amor”.

Instrumentos de Deus

“Ser e tornar-se instrumentos de Deus”, é o mandato final. “As palavras do Santo de Assis podem inspirar nossos pensamentos, os desejos de nossos corações, as ações que realizamos, para que as nuvens escuras do que envenena nossos lugares e nossos relacionamentos, como a autoglorificação, a arrogância, o desejo de prevalecer sobre os outros, a sede de poder, todas as coisas que quebram a harmonia e destroem a fraternidade, possam ser afastadas de nós”, disse dom Peña Parra. Que, recordando as próprias palavras da oração seráfica, rezou: “Onde há ódio, cada um de nós pode levar o amor, onde há guerra, levar a paz, onde há ofensa, levar o perdão e assim por diante”.

Sentir-se “pequeno"

Concluindo a homilia, o arcebispo pediu que se valorizasse “a graça da pequenez”, porque “somente os pequenos, aqueles que não se sentem cheios de si mesmos e não confiam apenas em suas próprias forças, podem saborear a alegria, ser construtores e se tornar instrumentos de Deus”. Junto com isso, foi feito o convite para pedir a intercessão de São Francisco para obter “o dom da mansidão de coração e da humildade de espírito, para que, em nossos ofícios e nas relações cotidianas que trocamos, possamos nos tornar pessoas magnânimas, acolhedoras umas com as outras, instrumentos de Deus que fazem tudo com alegria e sem espírito de rivalidade e disputa, em uma atmosfera de fraternidade e amizade”.

Finalmente, no final da celebração, o substituto quis agradecer à equipe em particular por seu serviço generoso.