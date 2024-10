Livraria Editora Vaticana na Feira de Frankfurt com um olhar especial no Jubileu

Com um olhar particular no tema da esperança, em preparação para o Ano Santo, na feira de livros que se realiza na cidade alemã de 16 a 20 de outubro, novas obras do Papa Francisco, livros sobre espiritualidade, homilias inéditas de Bento XVI e fortes testemunhos de fé

A Livraria Editora Vaticana (LEV) oferecerá novas obras do Papa Francisco, livros sobre espiritualidade, homilias inéditas de Bento XVI e fortes testemunhos de fé na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, que se realizará de 16 a 20 de outubro. Em preparação para o Jubileu de 2025, com o tema “Peregrinos da Esperança”, a editora levará vários volumes à feira para aproximar-se deste tempo significativo para a Igreja universal, que oferece vislumbres de luz em um período sombrio. Spes non confundit, o texto oficial da proclamação do Ano Santo, no qual o Papa ilustra a urgência de recuperar a virtude cristã da esperança, estará disponível. Mas haverá, para preparar o ano especial de graça, outros volumes de Francisco: A esperança é uma luz na noite. Meditações sobre a virtude humilde, para não se render à noite do mal, mas viver pela esperança, e A fé é uma viagem. Meditações para viandantes e peregrinos, um livro de reflexões sobre o valor de ser uma pessoa em caminho em sua experiência de fé. Ademais, destacam-se, do Papa Francisco, o volume original e relevante que atesta o profundo interesse do Pontífice pela leitura e pelos escritores A literatura, a meu ver. Escritos sobre o valor da poesia e do romance, nos quais estão reunidos, pela primeira vez, os pronunciamentos sobre o valor da literatura no crescimento interior de cada pessoa, e o interessante livro Orações a Maria.

Os volumes sobre a sinodalidade

Sobre sinodalidade, é possível consultar os livros Escutai-o! Para uma espiritualidade sinodal, do dominicano Timothy Radcliffe, que será criado cardeal pelo Papa Francisco no Consistório de 8 de dezembro próximo, e A memória gera futuro. A sinodalidade como estilo de Igreja, da religiosa beneditina Maria Ignazia Angelini, com as meditações oferecidas durante a primeira sessão do Sínodo em outubro de 2023.

Homilias inéditas de Bento XVI

O Senhor segura nossas mãos. Advento, Quaresma, Páscoa. Homilias inéditas apresenta pela primeira vez em todo o mundo as homilias feitas pelo Papa Bento XVI durante as celebrações eucarísticas que presidiu de forma privada, tanto durante seu Pontificado (2005-2013) quanto durante seu período como Papa emérito (a partir de 2013), e deixa transparecer a riqueza espiritual de Joseph Ratzinger.

Documentos e testemunhos

A LEV também levará à Feira do Livro alguns dos documentos mais recentes redigidos por vários órgãos da Santa Sé, como “A Rainha da Paz”. Nota sobre a experiência espiritual ligada a Medjugorje da Congregação para a Doutrina da Fé e volumes ligados ao cuidado da criação e à atenção ao próximo, como o livro de Vincenzo Balzani e Erio Castellucci A boa aliança. Ciência e fé em defesa da casa comum e o livro de Dale Recinella, Um cristão no corredor da morte. Meu compromisso ao lado dos condenados. Este último, com prefácio do Papa Francisco, é um testemunho luminoso de fé e amor, extraído da escuridão das prisões estadunidenses. É a história de um advogado de Wall Street, um pai de família, que mudou sua vida ao passar do mundo das finanças para o mundo da prisão, tornando-se o acompanhador espiritual de condenados à morte na Flórida.