Um Jubileu da esperança sob o signo de Caravaggio e Chagal

Na Sala de Imprensa vaticana foram apresentados os eventos culturais antes da abertura oficial do Jubileu e do Pavilhão da Santa Sé na Expo Osaka 2025. Também foi mostrado a mascote Luce, um pequeno peregrino criado em estilo mangá.

Silvia Guidi – Vatican News



O embaixador cultural da Santa Sé na Expo Osaka 2025 será Michelangelo Merisi de Caravaggio, com a chegada ao Japão de sua famosa Deposição, um símbolo da vitória da esperança em uma cena que parece descrever apenas morte e dor sem redenção. Única obra do mestre das cores do século XVII que se encontra nos Museus do Vaticano, essa pintura, originalmente concebida para uma capela particular, pode realmente encarnar, em Osaka, a presença da Beleza no drama da Ressurreição, como comentou a diretora dos Museus, Barbara Jatta. Em Roma, por ocasião do Jubileu, chegará a Crucificação Branca de Marc Chagall, uma pintura muito amada pelo Papa Francisco. Novamente, uma cena de perseguição e morte que, na luminosidade de suas imagens, traz os sinais de esperança.



A “Luz” do Jubileu



Mas na coletiva de imprensa sobre os eventos programados antes da abertura oficial da Porta Santa, que se realizou nesta segunda-feira, 28 de outubro, na Sala de Imprensa da Santa Sé, a personagem mais fotografada foi Luce, a mascote do Jubileu e do Pavilhão da Santa Sé no Japão - uma menina peregrina criada com a estética do mangá, com as botas enlameadas pela caminhada e os grandes olhos bem abertos para o mundo, cheios de luz, precisamente - apresentada por dom Rino Fisichella. Ao lado do Pró-Prefeito do Dicastério para a Evangelização (Seção para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo) estavam também Barbara Jatta, Diretora dos Museus Vaticanos, e Davide Mambriani, responsável pela resenha Jubileu e Cultura para os concertos e exposições. Os canteiros de obras nos últimos meses testaram severamente a paciência dos romanos, comentou Fisichella, mas, dessa forma, a cidade poderá mostrar aos peregrinos sua melhor face.

Vídeo

Os sinos para a alegre proclamação

No dia 24 de dezembro, o Papa Francisco “será o primeiro a cruzar o limiar da Porta e convidará aqueles que vierem durante o Ano a seguir seu exemplo, para expressar a alegria do encontro com Cristo Jesus, nossa esperança”. O anúncio da abertura da celebração será feito por um breve concerto de sinos da Pontifícia Fundição de Sinos Marinelli. “Os sinos”, acrescentou o Pró-Prefeito, ‘são o som mais querido pelas pessoas e, neste caso, eles se tornam a expressão do alegre anúncio de um evento há muito esperado e que finalmente chegou’. Antes da véspera de Natal, um rico calendário de iniciativas está planejado, dividido em três categorias, para permitir que aqueles que buscam informações por meio do site ou aplicativo do Jubileu 2025 possam se orientar melhor entre locais e datas, no mapeamento das iniciativas atuais: peregrinação, evento cultural ou grande evento.

A música que abre à esperança



Um concerto no próximo domingo, 3 de novembro, no Auditório da Via della Conciliazione, será o primeiro evento cultural que antecede o Jubileu. Para a ocasião, a Orquestra da Accademia de Santa Cecilia executará a Quinta Sinfonia de Šostakovič (1906-1975), sob a regência do maestro Jader Bignamini, diretor musical da Orquestra Sinfônica de Detroit. “A Sinfonia, composta em 1937, é marcante em seu drama intenso e abre um horizonte de esperança”, comentou Fisichella. “A escolha da Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecilia e da Quinta Sinfonia de Šostakovič não é acidental”, explicou o responsável pela resenha Jubileu e Cultura, Davide Mambriani. Esse concerto é o último de música “profana” antes do início do Ano Santo e, portanto, tem um significado especial. A Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecilia está entre as instituições musicais mais antigas e renomadas do mundo. A Sinfonia, composta em 1937, em quatro movimentos para uma orquestra de mais de 90 músicos, é de longe a mais executada, mais conhecida e mais amada das quinze obras de Dmitrij Šostakovič.

A participação do Coral da Sistina



No dia 22 de dezembro, às 18 horas, na Igreja de Santo Inácio de Loyola, será realizado o segundo evento musical. A apresentação será do Coral da Capela musical pontifícia Sistina, que, sob a direção do padre Marcos Pavan, executará várias composições polifônicas de Palestrina (1525-1594; cujo 500º aniversário de nascimento será celebrado no próximo ano), Perosi e Bartolucci. “O concerto regido pelo Maestro Marcos Pavan”, explicou Mambriani, “foi concebido como uma jornada musical e espiritual que segue o ano litúrgico no ano do Jubileu e apresentará antífonas, hinos, responsórios, sequências e motetos sagrados dedicados a momentos específicos do ano litúrgico. Também contará com a participação do Maestro Josep Solé Coll, primeiro organista da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano e organista das celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice, que executará um interlúdio no órgão composto por um mestre de capela da Schola Pontificia”.

Ícones da esperança



Além da Crucificação branca de Chagall, que pode ser visitada gratuitamente até o próximo dia 27 de janeiro, haverá também uma exposição de ícones dos Museus do Vaticano. “Conseguimos obter do The Art Institute of Chicago uma obra tão evocativa e única, que pela primeira vez chega à Itália, a Roma, e será hospedada no novo Museo del Corso - Polo Museo, no Palazzo Cipolla, com entrada livre e gratuita”, explicou Fisichella. O segundo evento prevê a exposição de alguns ícones raros de propriedade dos Museus do Vaticano, que serão colocados na sacristia Borromini, na igreja de Sant'Agnese, na Piazza Navona, de 16 de dezembro a 16 de fevereiro de 2025. A coleção dos Museus, acrescentou Barbara Jatta, é muito rica e variada. “Há dezoito obras selecionadas pelos curadores, que as escolheram de toda a área da Europa Oriental Cristã: Grécia, Bulgária, Ucrânia, Rússia, Macedônia. Nós os chamamos de ícones da esperança, de acordo com o tema do Jubileu, precisamente porque eles são um veículo de paz, de fraternidade, como demonstrado pela mistura de estilos. Colocá-los todos juntos é dizer que somos todos portadores da mesma mensagem”. Em 2026, uma área dedicada a essas orações em imagens será montada nos Museus. Obras que a Diretora Jatta teve a oportunidade de conhecer e apreciar já em sua família: “Sou filha de uma iconógrafa, minha mãe escreveu ícones a vida toda”.

Vídeo

O Jubileu no Lucca Comics & Games



Entre outras iniciativas relacionadas ao Jubileu, o Dicastério para a Evangelização informa sua participação na edição 2024 da feira internacional de quadrinhos e jogos Lucca Comics & Games com um espaço dedicado ao mascote oficial do Jubileu: Luce&Friends. É a primeira vez - informa um comunicado de imprensa - que um Dicastério da Santa Sé participa da feira mais importante da Europa dedicada aos quadrinhos, jogos, videogames, filmes de animação, ficção de fantasia, ilustração e séries de TV. Para dom Rino Fisichella, esta é uma oportunidade para apresentar “o mascote oficial do Jubileu, Luce, símbolo de esperança e fraternidade, valores que estão perfeitamente alinhados com o tema do festival”; uma maneira de falar com os jovens sobre o tema da esperança no coração da mensagem do Evangelho. O Pavilhão do Jubileu, localizado no arcebispado de Lucca, na Praça Dom Giulio Arrigoni 2, estará aberto de 30 de outubro a 3 de novembro.