Basílica de São Pedro: local oficial de acolhimento do Jubileu será inaugurado dia 31

O espaço “all inclusive” fica na entrada da Via della Conciliazione. O local de boas-vindas e de encontro que antecipa a visita à Basílica Vaticana será inaugurado na próxima quinta-feira, 31 de outubro.

Vatican News



A Basílica de São Pedro que vai ao encontro dos peregrinos à medida que o Jubileu de 2025 se aproxima. É para antecipar o abraço, uma saudação em todas as línguas do mundo e, acima de tudo, para acompanhar todos à casa de Pedro. Nasce a Official Area da Basílica Papal de São Pedro, um espaço “all inclusive” na entrada da Via Della Conciliazione (no número 3A). Um local de acolhimento, de boas-vindas e de encontro que antecipa a visita “real” ao complexo da basílica. O sentido mais profundo desse novo ponto é a proximidade, o estar perto e solidário.



Inauguração em 31 de outubro



Na quinta-feira, 31 de outubro, às 12 horas locais, será inaugurada a Official Area da Basílica de São Pedro. A apresentação será precedida pela bênção, com a presença do cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, vigário do Santo Padre para a Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro, com o Padre Enzo Fortunato, diretor de comunicação da Basílica de São Pedro. A presença do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, foi anunciada.



Cinco dimensões



A Basílica e a Igreja universal “na escuta” e “em saída” através de uma ampla gama de propostas em cinco dimensões. A começar pelas boas-vindas, oferecidas por meio do acolhimento e do calor humano dos funcionários que fornecerão (no próprio idioma) todas as informações solicitadas. Um serviço que seja funcional e sinérgico com as exigências da vida na Basílica e que atenda a todas as necessidades, especialmente em momentos de alta frequência.

Para isso, também se contará com a tecnologia por meio de uma proposta dinâmica e de última geração, por meio de paredes sensíveis ao toque, totens ou com operadores externos e móveis equipados com tablets. Estão previstas experiências de realidade virtual e aumentada que mostram uma prévia da Basílica, de modo a preparar a visita, para descobrir detalhes que não são completamente conhecidos, como o Baldaquino de Bernini restaurado. O projeto é voltado principalmente para crianças e adolescentes e levará ao envolvimento de escolas durante todo o Ano Santo.

A espiritualidade, objetivo final da experiência na Basílica, entendida como encontro e conhecimento, propõe a possibilidade de reservar visitas exclusivas, imersivas e táteis para deficientes visuais e facilitadas para deficientes físicos, aproveitando os guias credenciados pela Fábrica de São Pedro e os itinerários novos e inovadores, também por meio do uso saudável e consciente da Inteligência Artificial. Além disso, será oferecida a oportunidade de vivenciar diálogos pessoais com religiosos e leigos com aptidão para ouvir e ter empatia.



Experiência espiritual



O acompanhamento e a hospitalidade, instrumentos de alteridade e caridade, garantem a possibilidade de experiência espiritual e conhecimento da fé. Há muitas pessoas, genuinamente desejosas de experimentar essa graça, que, por uma série de razões, não conseguem chegar à casa de Pedro e à Sua Porta. Por meio da ativação de uma rede capilar (paróquias, dioceses, nunciaturas, embaixadas, cooperação social, o Terceiro Setor em geral etc.), as pessoas com dificuldades poderão viajar e ser acolhidas. O uso de um aplicativo simples e gratuito tornará possível a hospitalidade em lugares prontos para oferecer um itinerário humano e espiritual. Tudo isso será possível graças a importantes acordos e colaborações entre a associação Be Human e a Fábrica de São Pedro com as principais realidades italianas de mobilidade.



Memórias para levar consigo



O serviço é o gesto que fica na memória: dentro da Official Area, bem como através das inúmeras atividades ilustradas, será possível adquirir produtos exclusivos e autênticos, com o logotipo original da Basílica de São Pedro. Através da escolha de uma linha selecionada de objetos de qualidade e sustentáveis, todos poderão escolher uma lembrança para levar consigo, o testemunho da força da experiência destinada a permanecer na memória, para ser compartilhada com as pessoas mais queridas. Civita Mostre e Musei, em nome da Fábrica de São Pedro garantirá a venda de produtos culturais, artísticos e editoriais na Official Area da Basílica de São Pedro. Por fim, a nova revista da Basílica, “Piazza San Pietro”, também estará disponível no local, com a possibilidade de assiná-la.