Info Point do Jubileu inaugurado na Via della Conciliazione

Arcebispo Rino Fisichella na inauguração do Info Point do Jubileu

O evento marca o início da colaboração entre a Urban Vision, empresa líder na comunicação urbana e o Dicastério para a Evangelização. O pró-prefeito Fisichella: “As soluções inovadoras identificadas serão de grande apoio para favorecer a experiência positiva que milhões de peregrinos se preparam para viver”

Edoardo Giribaldi - Cidade do Vaticano



O corte da fita que marcou a abertura das portas do Info Point oficial do próximo Jubileu, situado na Via della Conciliazione 7, representou também o primeiro passo da colaboração entre o Dicastério para a Evangelização, Secção para as questões fundamentais da evangelização do mundo, e a Urban Vision, empresa líder na comunicação fundada em 2004 pelo atual CEO, Gianluca De Marchi, presente no evento juntamente com o pró-prefeito do Dicastério, arcebispo Rino Fisichella.

Informações em tempo real para peregrinos

A Urban Vision, official supporter do Jubileu 2025, instalará também um inovador sistema LED na área adjacente à entrada do Centro Peregrinos - Info Point, a poucos passos da Basílica de São Pedro, que permanecerá aberto até fevereiro de 2026. O telão garantirá aos peregrinos informações e comunicações sobre os eventos em tempo real, enquanto o Ponto de Informações funcionará como referência para os visitantes, gerindo, entre outras coisas, os pedidos para o Testimonium oficial.

Experiência e soluções inovadoras

“Acolhei de boa vontade a proposta apresentada pela Urban Vision, voltada a facilitar a comunicação com os peregrinos de todo o mundo que passarão pela Via della Conciliazione, é o comentário do arcebispo Fisichella, que se diz certo de como “as soluções inovadoras identificadas, serão de grande apoio para favorecer a experiência positiva que milhões de peregrinos estão prestes a viver”.

Para De Marchi, por sua vez, a implementação de iniciativas de apoio às atividades do Jubileu representa uma “profunda honra”. A colaboração "com as autoridades eclesiásticas em um evento espiritual de dimensão universal significa colocar a nossa experiência e os nossos recursos à disposição da comunidade, dos fiéis, permitindo-lhes dedicar-se plenamente à experiência espiritual".

Viva o caminho com intensidade e recolhimento

O CEO da Urban Vision destacou como “há mais de vinte anos” a sua empresa se dedica “à conservação do patrimônio histórico, eclesiástico e artístico”, incluindo também “a restauro da Colunata da Praça de São Pedro”.

O “passo em frente” em relação a tais contribuições é “colocar-nos ao serviço do Jubileu, utilizando a experiência e a tecnologia para facilitar o itinerário dos peregrinos, para que possam viver o seu caminho de fé com intensidade e recolhimento”.