Igreja Sinodal: mundo digital, lugar decisivo para a missão

A Segunda Sessão da Assembleia Sinodal do Sínodo sobre Sinodalidade está refletindo nestes dias sobre os lugares, entre os quais está, e não pode deixar de estar, o mundo digital, um campo onde a presença do Evangelho está se tornando cada vez mais necessária.

Padre Modino – Vaticano



Como lembrou Xiskya Valladares, - podemos dizer que foi uma das primeiras a perceber a importância dessa missão no mundo digital -, em uma das primeiras coletivas de imprensa desta Segunda Sessão, "nosso mundo mudou, não é mais o que era há 20 anos, a missão é diferente". A religiosa nicaraguense radicada na Espanha insistiu que, diante das mudanças tecnológicas e da Inteligência Artificial, "a Igreja não pode ficar para trás".



A missão digital foi uma reflexão muito presente na Primeira Sessão da Assembleia Sinodal, estando presente no Relatório Síntese, que lhe dedica um capítulo, intitulado "Missionários no ambiente digital", onde se diz que "a cultura digital, portanto, não é tanto uma área distinta de missão, mas uma dimensão crucial do testemunho da Igreja na cultura contemporânea. Por essa razão, ela tem um significado especial em uma Igreja sinodal".

Não deixar que a missão digital perca força

Pelo que se ouve entre os participantes da Assembleia Sinodal, parece que ao longo desta Segunda Sessão ela vem perdendo força, o que é preocupante, pois distanciaria a missão da Igreja de realidades muito presentes na sociedade atual e de pessoas que muitas vezes têm uma presença muito limitada na vida comunitária.

Como lembrou Siskya Valladares, os missionários digitais, que ela considera um novo carisma na vida da Igreja, sentem "a forte vocação de acompanhar aqueles que não estão na Igreja, aqueles que foram batizados e saíram, mas ainda sentem uma preocupação com a verdade, com o amor de Deus, e que às vezes até andam feridos no mundo, também por causa de suas experiências ruins com pessoas da Igreja".

Testemunho da ternura e da misericórdia de Deus

Francisco insiste, como uma vez deixou claro para "a freira no Twitter", na necessidade de ser uma testemunha da ternura e da misericórdia de Deus para com todos. Um testemunho que o Pontífice pediu que ela realizasse no mundo digital. A esse respeito, lembro-me de uma situação pela qual passei anos atrás, - disse a religiosa - quando não se falava em missão digital. Um jovem, que eu nunca conheci pessoalmente, começou a me escrever pelo Messenger, e eu tentei acompanhá-lo nas dificuldades que ele estava enfrentando. Meses depois, ele me disse que esse acompanhamento, essa missão digital que eu realizei, o impediu de cometer suicídio.

Elas podem ser consideradas especulações sem sentido, mas ouso dizer que minha missão digital salvou uma vida. Naquela ocasião, pude testemunhar o que o Papa propõe, a ternura e a misericórdia de Deus. Portanto, não podemos nos esquecer de algo sobre o qual a Igreja parece estar se tornando mais consciente de sua necessidade. Nesse sentido, não há melhor ocasião do que um Sínodo da Igreja Católica universal para insistir nessa missão digital, se realmente quisermos dar respostas à realidade de hoje.

Mas não podemos nos esquecer da maneira pela qual essa missão digital é realizada. Volto novamente à ideia de que na Igreja sinodal o modo é superior ao conteúdo. E a maneira de realizar essa missão é na sinodalidade, juntos, um grande desafio, dado o sentimento individualista tão presente na sociedade atual, especialmente entre as gerações mais jovens, estrato etário no qual se encontra a maioria dos chamados influenciadores digitais.

Formação e acompanhamento

Também para a missão digital, a formação e o acompanhamento são necessários. Diante da tentação de pensar que estou dizendo a última verdade, o grande desafio é estabelecer canais de comunhão na missão digital. Ser missionário digital em uma Igreja sinodal é promover caminhos comuns, acompanhando o que a Igreja, por meio da proclamação do Evangelho e do Magistério, incluindo o do Papa Francisco, nos propõe. Diante da polarização nas redes sociais, a alternativa é a comunhão, a sinodalidade, um caminho comum.

A missão digital precisa ser purificada, mas nunca abandonada.

Não percamos a oportunidade deste Sínodo de oferecer a Boa Nova às centenas de milhões de pessoas que hoje habitam o continente digital. Jesus enviou seus discípulos até os confins da terra e, guiados pelo Espírito, eles conseguiram testemunhar essa mensagem nos vários areópagos, hoje também no mundo digital em constante mudança.