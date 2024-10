Estatísticas da Igreja Católica 2024

Em vista do próximo Jubileu 2025, com o intuito de ajudar a compreender a tendência das alterações dos dados numéricos sobre a presença e missão da Igreja Católica no mundo, a Agência Fides, além do habitual dossiê anual, publica esta vez também um apêndice, que resume os dados das alterações, durante os últimos vinte e cinco anos (1998-2022). Tais dados referem-se à população católica, número de sacerdotes, religiosos e religiosas, e o número de batizados administrados em nível planetário.

Por ocasião do 98º Dia Mundial das Missões, que se celebra neste domingo, 20 de outubro, a Agência Fides apresenta, como de costume, algumas estatísticas para oferecer um panorama da Igreja Católica no mundo.

Os dados e tabelas são extraídos do último «Anuário Estatístico da Igreja» - publicado (atualizado em 31 de dezembro de 2022) - e se referem aos membros da Igreja, estruturas pastorais, atividades nos setores da saúde, assistência social e educacional. Enfim, apresenta uma visão geral das circunscrições eclesiásticas, confiadas ao Dicastério para a Evangelização – Seção para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares.

Igreja Católica no mundo: síntese dos dados

Em 31 de dezembro de 2022, a população mundial contava 7.838.944.000 pessoas, um aumento de 53.175.000, em comparação ao ano anterior. Confirma-se uma tendência positiva em todos os continentes, exceto na Europa.

Em 31 de dezembro de 2022, o número de católicos era 1.389.573.000 pessoas, um aumento global de 13.721.000 católicos, em comparação ao ano anterior. Neste caso também o aumento dos católicos diz respeito a quatro dos cinco continentes. Na Europa, registra-se uma diminuição do número de católicos de 474.000. Como nos anos anteriores, o aumento dos católicos é mais acentuado na África (+7.271.000) e na América (+5.912.000), seguido pela Ásia (+889 mil) e Oceania (+123 mil). A percentagem de católicos, na população mundial, teve um leve aumento (+0,03); em relação ao ano anterior, permaneceu igual a 17,7%. Em relação a cada continente, as variações desses dados são mínimas.

O número total de Bispos no mundo aumentou (+13), em comparação com a pesquisa do ano anterior, chegando a 5.353. O número de Bispos diocesanos aumentou (+19), mas o número de Bispos religiosos diminuiu (-6). Os Bispos diocesanos são 2.682, enquanto os Bispos religiosos são 2.671.

O número total de sacerdotes no mundo diminuiu: 407.730 (-142 no ano passado). A Europa, mais uma vez, registrou uma diminuição significativa (-2745), seguida pela América (-164). Como no ano passado, houve aumentos significativos na África (+1.676) e na Ásia (+1.160). A Oceania, depois do aumento do ano passado, voltou a ter resultado negativo (-69). O número de sacerdotes diocesanos no mundo diminuiu (-439), de modo geral, atingindo o número de 279.171. Os sacerdotes religiosos aumentaram (+297), chegando a um total de 128.559.

Em relação à última pesquisa anual, o número de diáconos permanentes no mundo continua a aumentar (+974), chegando a 50.159. O aumento deu-se na África (+1), Ásia (+15) e Europa (+267), mas diminuiu na América (-308) e na Oceania (-1).

Os religiosos não-sacerdotes diminuíram (-360), em comparação ao ano anterior, atingindo um número total de 49.414. As diminuições registraram-se na África (-229), Europa (-382) e Oceania (-27), enquanto aumentos ocorreram na América (+27) e na Ásia (+251). Segundo as pesquisas mais atualizadas, confirma-se a tendência global da diminuição de religiosas, que se verifica já há algum tempo: são 599.228 (-9.730). Os aumentos ocorrem, mais uma vez, na África (+1.358) e na Ásia (+74), enquanto o número continua a diminuir na Europa (-7.012), América (-1.358) e Oceania (-225).

O número de seminaristas maiores, diocesanos e religiosos, também diminui, segundo as últimas pesquisas anuais: em todo o planeta contam 108.481 (no ano anterior eram 109.895). Os aumentos registraram-se apenas na África (+726) e na Oceania (+12), enquanto o número diminuiu na América (-921), Ásia (-375) e Europa (-859). O número total de seminaristas menores, diocesanos e religiosos, também diminuiu no mundo, atingindo 95.161 (-553). Em particular, o aumento ocorreu apenas na África (+1.065), enquanto as diminuições foram registradas nos demais continentes: Ásia (-978), América (-475), Europa (-153) Oceania (-12).

No âmbito do ensino e educação, a Igreja presta assistência, no mundo inteiro, a 74.322 escolas maternas, que contam 7.622.480 alunos; 102.189 escolas primárias, com 35.729.911 alunos; 50.851 escolas de ensino fundamental e médio, que contam 20.566.902 alunos. Além disso, 2.460.993 alunos estudam em institutos superiores, enquanto 3.925.393 são estudantes universitários.

Os Institutos de saúde, beneficência e assistência, dirigidas pela Igreja no mundo, são um total de 102.409 e compreendem: 5.420 hospitais, 14.205 dispensários, 525 leprosários, 15.476 casas para idosos, enfermos crônicos e com deficiência, 10.589 creches, 10.500 consultórios matrimoniais, 3.141 centros de educação ou reeducação sociais, 33.677 outros tipos de instituições.

As Circunscrições Eclesiásticas, - sedes Metropolitanas, Arquidioceses, Dioceses, Abadias Territoriais, Vicariatos Apostólicos, Prefeituras Apostólicas, Missões ‘sui iuris’, Prelazias Territoriais, Administrações Apostólicas e Ordinariados Militares - que dependem do Dicastério para a Evangelização, são 1.123 no total e (+2), segundo a última alteração. A maior parte das Circunscrições Eclesiásticas, confiadas ao Dicastério, com sede em Roma, encontra-se na África (525) e Ásia (481), seguida pela América (71) e Oceania (46).

Apêndice: alterações durante 25 anos (1998-2022)

Em vista do próximo Jubileu 2025, com o intuito de ajudar a compreender a tendência das alterações dos dados numéricos sobre a presença e missão da Igreja Católica no mundo, a Agência Fides, além do habitual dossiê anual, publica esta vez também um apêndice, que resume os dados das alterações, durante os últimos vinte e cinco anos (1998-2022). Tais dados referem-se à população católica, número de sacerdotes, religiosos e religiosas, e o número de batizados administrados em nível planetário.

Este apêndice reúne e elabora também dados e tabelas, extraídos dos vários “Anuários Estatísticos da Igreja”, desde 1998 a 2022. Contrariamente ao dossiê clássico, os dados levados em consideração no Apêndice não entram em detalhes sobre os vários Continentes, mas apenas delineiam o quadro geral dos números, em nível planetário.

Em consequência, o que se pode deduzir dos dados coletados no período 1998-2022 é o seguinte: o número de católicos presentes no planeta, ao longo de vinte e cinco anos, sempre teve um constante aumento. Os dados numéricos dos católicos, em percentagem, são significativos: em 1998, 17,4% da população mundial era católica. Na última variação disponível chega a 17,7%, uma percentagem que permaneceu inalterada, desde 2015, após um pequeno pique em 2014 (17,8%).

Outro dado significativo diz respeito ao número de sacerdotes. Em nível mundial, nesses vinte e cinco anos, o número total de sacerdotes passou de 404.628 para 407.730, enquanto o número de religiosos não-sacerdotes e o de religiosas registrou uma diminuição. Com base nos dados, os religiosos não-sacerdotes, em vinte e cinco anos, nunca ultrapassaram os 60 mil. A mesma curva descendente refere-se também às religiosas, cujo número, em vinte e cinco anos, passou de 814.779 para 559.228.

Enquanto a população católica aumenta no mundo, a administração do sacramento do Batismo diminui, passando de 17.932.891 batizados, em 1998, para 13.327.037, em 2022.

*Agência Fides