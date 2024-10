Hospital Pediátrico do Papa: a vocação para a cooperação em saúde

O presidente do Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, Tiziano Onesti, apresenta à mídia do Vaticano as iniciativas de solidariedade para oferecer serviços de saúde altamente especializados e cursos de formação para equipes médicas e de enfermagem locais em 18 países de quatro continentes, especialmente nas “periferias” do mundo. O acolhimento de centenas de crianças de todo o mundo, recentemente também da Ucrânia e de Gaza, em estruturas de Roma e na região italiana de Lazio.

Alessandro Di Bussolo - Vatican News

“Levar a nossa experiência aos países que mais precisam está em nosso DNA. E nunca fechamos a porta para aqueles que pedem ajuda, como as crianças de Gaza hoje”. É assim que Tiziano Onesti, presidente do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, de Roma, apresenta à mídia do Vaticano as numerosas iniciativas de solidariedade para oferecer às comunidades locais em 18 países de quatro continentes, especialmente nas “periferias” do mundo, serviços de saúde altamente especializados e cursos de formação para a equipe médica e de enfermagem “in loco”. Em 2023, o hospital realizou projetos de cooperação internacional em saúde com 18 países: Jordânia, Camboja, Japão, Irã, Quênia, Tanzânia, Egito, Albânia, Etiópia, Cazaquistão, Bolívia, Peru, Panamá, Colômbia, El Salvador, Paraguai, República Dominicana e Equador.

Onesti: compromisso com formação e assistência à saúde

O presidente lembra que todos os anos o “Hospital do Papa” recebe dezenas de pequenos pacientes humanitários do exterior com doenças graves ou ferimentos de guerra que não teriam possibilidade de tratamento em seu próprio país. Em 2022, um total de 320 crianças foram acolhidas, 123 das quais não tinham nenhuma cobertura financeira e, portanto, foram cuidadas e tratadas inteiramente pelo hospital graças ao apoio da Fundação Bambino Gesù Onlus.

Presidente, de onde vem a vocação internacional do Hospital Bambino Gesù para cuidar das crianças mais novas, que é expressa em suas missões?

O Bambino Gesù sempre teve uma vocação internacional, é um hospital presente no mundo. Nós realizamos a missão apostólica do Papa e de toda a Igreja Católica no mundo. Na audiência que tivemos em 16 de março de 2024 com Francisco, ele nos pediu precisamente para tornar nosso alto nível de pesquisa, que é uma pesquisa translacional centrada no paciente (ou seja, com aplicação prática imediata), mas acima de tudo formação, disponível para os países que mais precisam. Assim, ele nos agradeceu, com palavras realmente vibrantes e fortes, pelo esforço de transferir nosso alto nível de conhecimento para todas as áreas carentes por meio da formação de médicos nesses locais. E é por isso que estamos realizando essa atividade há tantos anos. Continuamos com o que sentimos ser o DNA do hospital, não apenas em Roma, mas, se possível, para oferecer esse conhecimento e essas habilidades precisamente nos países onde há uma necessidade real: pense nos países africanos, nos países sul-americanos, nos países do Extremo Oriente.

Atualmente, vocês têm 18 projetos de saúde ativos em todo o mundo, em 4 continentes. O que eles fazem e que experiências específicas gostaria de nos contar?

O objetivo é, antes de tudo, a formação de médicos que possam prestar assistência no local para casos menos complexos. Caso contrário, pegamos os casos de alta complexidade e os trazemos diretamente para Roma, onde, entre as nossas unidades, podemos tratar essas crianças e também dar a elas e às suas famílias um acolhimento. Mas o intercâmbio de formação é fundamental, porque alguns médicos vêm às nossas instalações romanas para ver como operamos. Agora estamos enviando médicos para o Quênia para formar profissionais de saúde na parte mais pobre da cidade de Nairóbi, bem na beira do rio Nairóbi, onde estive a trabalho há muitos anos e, por isso, vejo novamente um pouco aquelas cenas de grande miséria dessas populações que vivem em condições precárias. Enviamos médicos que vão formar outros médicos e também atendem pacientes. No Japão, temos um intercâmbio, graças também ao núncio, com o hospital de Kuruma, que trata justamente dos aspectos éticos e bioéticos, com os quais lidamos diariamente aqui no hospital de Roma, sempre respeitando as origens e as crenças de cada um. Não se trata de um compromisso apenas com os católicos, mas com todos.

A formação da equipe de saúde local também é fundamental. Como isso é feito e quantos operadores vocês conseguem formar por ano?

É um intercâmbio contínuo. Lembro-me, por exemplo, de que no refeitório encontrei médicos até mesmo da África do Sul e de países vizinhos que estavam aqui para estágios de formação no hospital. Muitas vezes somos nós que vamos para as várias realidades locais, mas com a mesma frequência são eles que vêm para cá, tanto médicos quanto enfermeiros. Muitas atividades também são realizadas em telemedicina, o que nos permite fazer esse intercâmbio de formação contínuo em datas definidas, organizado pela nossa gerência de saúde em conjunto com as relações internacionais e as atividades de recepção humanitária internacional. Lembro que, para o projeto iniciado com o Peru, temos três operadores peruanos aqui em Roma atualmente em onco-hematologia, que infelizmente é uma doença bastante difundida entre as crianças.

Momento de formação de médicos e enfermeiros do hospital italiano de Karak, na Jordânia

Todos os anos, o Bambino Gesù recebe pequenos pacientes humanitários do exterior. Vocês têm a possibilidade de ampliar esse acolhimento ou já atingiram o máximo possível?

Bem, nunca mandamos ninguém embora e temos um sistema de recepção realmente único, que não se resume apenas à assistência no leito ao lado da criança, mas também ao acolhimento das famílias. Por exemplo, em Palidoro, temos uma casa para famílias, administrada com várias associações de voluntários. Conseguimos receber, por exemplo, em vários momentos, 2.500 crianças da Ucrânia. E, nos últimos meses, de Gaza, e para elas ativamos não apenas a assistência psicológica, mas também uma importante assistência médica. Todas essas crianças são altamente complexas, dez, onze casos que foram tratados aqui. Parecem poucos, mas não é nada fácil trazer uma criança de um teatro de guerra: trazê-la para cá depois de embarcá-la em um navio e depois em um avião para Ciampino, finalmente aqui em uma ambulância junto com sua família. Fiquei impressionado ao ver a experiência da guerra nos olhos dessas crianças. Para obter os recursos financeiros necessários, desenvolvemos uma atividade de arrecadação de fundos, pois os custos do trabalho humanitário são milionários. Para poder garantir um atendimento contínuo para casos tão complexos, é preciso ter recursos, e conseguimos isso graças a grandes doadores.

Por fim, fale-nos sobre a participação do hospital na aliança global do Papa para a saúde infantil. Como isso afetará a ação internacional?

Essa fundação nos Estados Unidos estabeleceu a meta, também sob os auspícios do Papa, de encontrar fundos para as necessidades médicas e de saúde nas áreas mais carentes. E sabemos como responder, porque somos o primeiro centro, como o hospital do Santo Padre no mundo. Vimos o Papa na semana passada, junto com uma delegação da fundação que arrecada fundos para esse tipo de iniciativa. Cuidamos do conteúdo científico e de pesquisa, e trabalharemos em conjunto com outras entidades importantes do mundo como o principal centro. Assim, realmente tentamos reunir o mundo que está sofrendo para que não se sinta sozinho. São necessários recursos para isso, portanto, seja bem-vindo. Estamos sempre aqui para oferecer o máximo de colaboração.

Formação de operadores com os pacientes do hospital italiano de Karak, na Jordânia