Hollerich: cuidado e coerência, as chaves para relações que fazem crescem

O relator geral do Sínodo apresentou na tarde desta quinta-feira (10/10) o Módulo 3 do Instrumentum laboris dedicado à “perspectiva dos percursos que apoiam e alimentam o dinamismo das relações em termos concretos”. As boas relações entre os participantes da Assembleia, enfatizou, da parusia à confiança, são também exemplos de cuidado mútuo e são boas para a Igreja.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News



“Cuidado e coerência” são as chaves com as quais os participantes do Sínodo são convidados a abordar o tema da seção ‘Percursos’ do Instrumentum laboris, incluído no Módulo 3. Foi o que enfatizou na tarde desta quinta-feira, 10 de outubro, em sua apresentação, o cardeal Jean-Claude Hollerich, relator geral da Assembleia, recordando o tema do módulo, que assume “a perspectiva dos Caminhos que sustentam e alimentam o dinamismo das relações na concretude”, continuando com “maior concretude” os temas do Módulo 2. Ele enfatizou que “a riqueza da rede de relacionamentos que compõem a Igreja” é ao mesmo tempo “poderosa e frágil” e, portanto, precisa de cuidados.

Sem cuidado, os relacionamentos “murcham



Para o cardeal, sem cuidado, os relacionamentos “murcham” e “se tornam tóxicos”. A pergunta deve então ser feita: “com quais ferramentas podemos apoiar e nutrir o tecido relacional de que as pessoas e as comunidades precisam? O que pode torná-los mais fortes” e o que, em vez disso, “amortece e extingue os relacionamentos?” Relacionamentos que “são justamente o objeto de nossa contemplação e oração”, como uma riqueza que “ilumina nossas mentes e aquece nossos corações”: esses são “os relacionamentos que nos fazem crescer!”

Práticas coerentes com nossas afirmações



Mas os relacionamentos, continuou Hollerich, são vivenciados “em práticas concretas e cotidianas” que devem “ser coerentes com nossas afirmações, caso contrário as pessoas ouvirão nossas palavras, mas acreditarão em nossas práticas”. A pergunta a ser feita, para o arcebispo de Luxemburgo, é: 'que articulação dos processos decisórios na Igreja é coerente com o que dizemos sobre as relações entre vocações, carismas e ministérios, sobre sua reciprocidade e complementaridade? E com as afirmações a respeito da dignidade de cada pessoa batizada?”.

Os quatro parágrafos da seção “Percursos”



O relator geral relembrou os quatro parágrafos da seção “Percursos”. O parágrafo intitulado “Uma formação integral e compartilhada” responde à forte necessidade de formação que surgiu durante o processo sinodal, e a primeira “deve ser a escuta (da Palavra de Deus, dos irmãos e irmãs, do contexto em que a missão acontece e da voz do Espírito Santo)”. O parágrafo “Discernimento eclesial para a missão” destaca “a profundidade espiritual, teológica e pastoral de um autêntico processo de discernimento, que o torna diferente de qualquer técnica ou metodologia organizacional ou gerencial”. O terceiro parágrafo, “A articulação dos processos de tomada de decisão”, reflete sobre a necessidade de “a Igreja desenvolver modos participativos de tomada de decisão, na circularidade do diálogo entre todos os membros do Povo de Deus e com respeito às diferentes funções”, especialmente a daqueles que exercem autoridade em nome do Senhor. Ele também detalha o valor da consulta. Por fim, o parágrafo 'Transparência, prestação de contas, avaliação' nos convida a promover uma mudança cultural e uma conversão de atitude, retornando às 'práticas da Igreja primitiva', cientes de que 'a avaliação regular do trabalho daqueles que ocupam cargos de responsabilidade é uma ferramenta para desempenhá-los melhor, aprendendo com a experiência'.

O exemplo de estilo nos relatórios da Assembleia



Por fim, analisando o estilo dos relatórios da Assembleia Sinodal, o Cardeal Hollerich explicou que “preparar os discursos em grupos e em plenário, respeitar os tempos e os temas, expressar-se francamente” - a parresia à qual o Papa frequentemente os chama -, “estar disponível” para enfrentar “possíveis bloqueios ou medos e cultivar uma atitude de confiança mútua” são maneiras de “cuidar do relacionamento entre nós, para o bem de toda a Igreja”.