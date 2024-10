Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

As notícias do Vaticano em latim. Nesta edição: publicada a quarta encíclica do Papa "Dilexit nos", o convite de Francisco para que a ciência e a fé guiem juntas a compreensão do mundo, e a partir do Sinodo, uma videomensagem do Pontífice para os jovens.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo sexto mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo quarto

Ouça e compartilhe

TÍTULI

Diléxit nos initiália sunt verba quartárum Litterárum encyclicárum Francísci Papae ad mundum qui cor amisísse vidétur.

Íterum Póntifex: política ópera inaequalitátibus subvéniat éaque ómnium bonum próvehat.

Idem: missionárii pacis fraternitatísque sint operárii.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

NOTÍTIA 1

De quartis ágitur Lítteris encýclicis Geórgii Márii Bergoglio luctuosíssimo témpore humáni géneris éditis. Lóquitur Olga Sakun.

Hodiérnis tempóribus bella gerúntur, sociáles oeconomicǽque inaequalitátes conspiciúntur, hómines ad res consuméndas summópere impellúntur, novae technológiae reperiúntur, quae in perículum ipsam hóminum naturam addúcunt. Póntifex ídeo ex documénto cuius títulus Diléxit nos póstulat ut visus, prospéctus, obiécta immuténtur atque praecípua ac pernecessária obeántur: scílicet cor. Ágitur de Lítteris encýclicis “de humáno divinóque amóre Iesu Christi Cordis”, vidélicet de áltero título huius documénti, cuius Sedes Vaticána diurniariórum editiónis significávit diem, id est quartum et vicésimum mensis Octóbris: quae lítterae totae ad Sacrum Cor coléndum dicántur. In Generáli Audiéntia apud Forum Petriánum die quinto praetériti mensis Iúnii (qui mensis ex translatício more Sacro Iesu Cordi dicátur), Lítteras encýclicas éditum iri Francíscus Papa ipse enuntiávit, exóptans simul ut scriptum impélleret ad meditándum “Dómini amórem, ex quo Ecclésiae renovándae iter illuminarétur; sed étiam ut quiddam insígne mundo dicerétur, qui cor amisísse vidétur”.

NOTÍTIA 2

Cum Pontificiárum Academiárum anno bismillésimo vicésimo tértio Prǽmium de Latíno sermóne et sciéntia atque de Latíno sermóne et re política traderétur, per núntium quendam Papa Francíscus est argumentátus quantópere iuváret super nostra commúni domo meditári ipséque áddidit quod sciéntia et fides inter se diálogum institúere debérent quae “dúcerent ad mundum nobis intellegéndum”. Refert Marina Olshagen.

Duae sunt res quae de ámbitu bonóque commúni ad meditándum íncitant: prǽmia sunt Pontificiárum Academiárum, quae Pontifícia Académia Latínitas, annuénte Dicastério de Cultúra et Institutióne, arguméntis tríbuit De rerum natúra, de Latína lingua et sciéntiis, et de república, de Latíno reque política. Duo sunt studiórum currícula ex quibus intellégitur quómodo lingua Latína “cómparet atque effíciat ut pénitus inquirántur et coniungántur sciéntia, cultus et res política”, utque concórdiae, provectiónis mútuae observántiae et dignitátis humánae inter gentes instruménta fiant”. Hic est Francísci núntius ad cardinálem Ioséphum Tolentinum de Mendonça, praeféctum Dicastérii de Cultúra et de Institutióne transmíssus, cum Prǽmia Pontificiárum Academiárum anni bismillésimi vicésimi tértii traderétur, quod evénit die tértio et vicésimo mensis Octóbris.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per núntium quendam particípibus transmíssum conferéntiae de missionária in África ópera, quae a sede Itálici adminístri éxteris negótiis praepósiti compósita, cohortátur “ut occúrsus cultúram perseveránter prodúcant, observánti diálogo páteant, ut veri Evangélii vivéntis caritátis testes”.

Quidam ádmodum ex Sýnodo iúvenis Pontíficis televisíficum núntium excépit adulescéntibus terrárum orbis tradéndum. Qui apud Sedem Vaticánam diurnariórum, per brevem quandam narratiónem, éditus, situs et sociális retis instruméntis generális Secretáriae Sýnodi est evulgátus. Novas sóboles suádet Póntifex ut “semper ámbulent” et numquam sistant, quemádmodum áquae évenit, quae “si sistit, corrúmpitur”.

Synodális pater Henrícus Figaredo, iesuíta atque praeféctus Apostólicus Battambangénsis peculiárem versiónem “silla de rueda” dono dedit Papae Francísco, quam Phnom Penh officína quaedam fecit, ubi gens, pyróbolis multiplícibus ac globis ignívomis icta, mutilátur aut ex vaccínis deficiéntibus labórat, opus, liberatiónem ac dignitátem réperit.

Haec habuímus quae dicerémus, nova dicénda, próxima hebdómada.