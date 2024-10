Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

No programa de hoje: o apelo do Papa na Audiência Geral: rezemos pela paz, lutemos pela paz; no Angelus, Francisco pede orações pelo Haiti para que a dignidade da população seja protegida; por fim, a exibição do filme “Eu Capitão” no Vaticano, com a odisseia dos migrantes sendo contada aos padres sinodais.

Die undevicésimo mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo quarto

In Audiéntia Generáli Póntifex hortátur ad pacem deprecándam ac pro ea contendéndum.

In Angélica Salutatióne oratiónes petit Francíscus Papa ut in Haíti pópuli dígnitas servétur.

In Urbe Vaticána pellícula cinematográphica, quae est “Io capitano”, exhibíta est sýnodi particípibus.

In Audiéntia Generáli, post catechésim, ad Natiónes bello implicátas mentem suam convértit Póntifex. Refert Eugénius Murrali:

Íterum Francísci Papae a credéntibus ceterísque vox est audíta in terrárum orbem vastátum convérsa, quae est: “Ne obliviscámur Natiónes bello implicátas, ne obliviscámur sauciátam Ucraínam, Palaestínam, Ísrael, Myanmár”. “Ex bello vástitas usque óritur”. “Orémus pro pace”. Lingua Polóna salútans Póntifex memorávit presbýteri Geórgii Popiełuszko testificatiónem, mense Octóbri anno millésimo nongentésimo octogésimo quarto a communístis in Polónia interémpti. “Beátus iste – áddidit Papa – dócuit bono malum vinci”. Ex catechési própalam est effátus Francíscus quómodo “fides a formídine nos eríperet concedéndi ómnia hic interíre, nullam adesse aerumnárum et iniquitátis redemptiónem, in terrárum orbe prorsus dominántium”.

In Angélica Precatióne funéstam violéntiam memorávit Francíscus, quae Haitiánam Natiónem comprímere pergit. Refert Márius Galgano:

Preces sunt fundéndae pro illis qui ex Haitiáno solo ob violéntiam fúgere cogúntur. Mariáli precatióne, quae est Ángelus Dómini, dicta, perniciósam condiciónem memorávit Francíscus illíus Caraíbicae Natiónis, ubi quidam armis instrúcti crudéliter ac feróciter grassántur, in gentes saeviéntes. “Ex cunctis preces quaero – inquit Póntifex – ut quǽlibet violéntiae species deponántur, atque, inter Natiónes communitáte iuvánte, detur ópera ad pacem in illa Natióne ac reconciliatiónem obtinéndam, dignitáte et ómnium iúribus servátis”. Angélicae Salutatiónis témpore Marci Evangélium éxplicans Francíscus de dívite hómine, qui ex Iesu quaerit quid opus sit ut vita aetérna obtineátur, ásserit omnes felicitáte indigére, quae tamen in divítiis non repéritur. Invénitur vero ipsa in Dei “amóre periclitándo”, dum ómnia paupéribus tradúntur et Iesu óbviam itur.

In Urbe Vaticána, synodálibus pátribus operántibus pellícula cinematográphica exhibíta est, quam confécit Matthǽus Garrone, cuius títulus “Io capitano”, qua ex África migrátio in Európam narrátur. Haec pellícula – ut ante exhibitiónem dictum est – cor movet atque itíneris est narrátio quorúndam de se loquéntium.

Íterum Móscuam Rússiae petívit cardinális Matthǽus Zuppi, Conferéntiae Episcopórum Italicórum praeses. Novum hoc est Sanctae Sedis incéptum, ut pax conciliétur in vastáta Ucraína.

