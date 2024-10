Ministros do G7 sobre Deficiência e Inclusão visitam o Museu da Rádio Vaticano

Após a audiência com o Papa, uma delegação de ministros que participaram da reunião do G7 sobre Deficiência e Inclusão, realizada em Assis e Perugia nos últimos dias, visitou o museu histórico da emissora pontifícia no palacete Marconi. Um momento para enfatizar que a comunicação também deve estar a serviço de uma sociedade inclusiva

Um momento de cultura, solidariedade e inclusão. Os ministros do G7 sobre Deficiência e Inclusão, após uma audiência com o Papa Francisco na manhã desta quinta-feira (17/10), visitaram o palacete Marconi nos Jardins Vaticanos, sede do museu histórico da Rádio Vaticano. Ao dar as boas-vindas à delegação liderada pela ministra italiana para deficiências, Alessandra Locatelli, o prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, desejou que os ministros continuem trabalhando juntos “por um futuro no qual cada pessoa, independentemente de suas habilidades, possa se sentir parte integrante da comunidade, pois somente assim poderemos realmente realizar, passo a passo, o sonho de uma sociedade na qual ninguém seja excluído”.

Um momento da visita (Vatican Media)

Ruffini lembrou que, assim como há quase cem anos, com o nascimento da Rádio Vaticano, graças à engenhosidade de Guglielmo Marconi, também hoje a Santa Sé coloca a tecnologia a serviço da comunicação que supera todos os tipos de barreiras. Assim, ele recordou o projeto “Nessuno Escluso” e o aplicativo “Vatican for all”, que visam justamente a promover uma comunicação que cuide daqueles que estão à margem. A visita ao museu da Rádio Vaticano foi acompanhada de um café da manhã oferecido pela Conferência Episcopal Italiana (CEI) e preparado pelos jovens da “Locanda dei Girasoli”, um serviço de bufê que combina culinária de qualidade com a inclusão de jovens com síndrome de Down, síndrome de Williams e outras deficiências cognitivas.

O evento também contou com a presença de dom Erio Castellucci, vice-presidente da CEI, e da irmã Veronica Donatello, chefe do Serviço nacional da CEI para a Pastoral das Pessoas com Deficiência e consultora do Dicastério para a Comunicação, que participou dos trabalhos do G7 em Assis e Solfagnano, na região italiana da Úmbria. Castellucci e Donatello agradeceram aos ministros por seu empenho em colocar - pela primeira vez na história do G7 - a questão da deficiência e da inclusão no centro da agenda internacional.