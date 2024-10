Os Papas e as famílias, o giro do mundo em 30 anos de encontros internacionais

Trinta anos do primeiro Encontro Mundial das Famílias: mini-documentário para reviver a alegria dos encontros com os últimos três Pontífices. Em 10 minutos, a história dos 10 Encontros Mundiais com um olhar voltado para 2028.

Vatican News

No dia 8 de outubro de 1994, São João Paulo II convocou as famílias de todo o mundo para Roma, para celebrar o primeiro Encontro Mundial das Famílias.

Passados trinta anos desse evento, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida comemora este importante aniversário relembrando a história dos 10 Encontros Mundiais com São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, através de um mini-documentário de 10 minutos, produzido em colaboração com a Vatican Media e o Vatican News.

Temas-chave para a família

As palavras dos papas se entrelaçam com a história desses trinta anos, conduzida pela voz do Cardeal Kevin J. Farrell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. As palavras são acompanhadas por imagens poderosas e evocativas das famílias que protagonizaram cada Encontro nos diversos países do mundo: todas elas puderam receber o abraço dos papas, sentir a proximidade de São João Paulo II, de Bento XVI e do Papa Francisco, e foram incentivadas a viver a missão da família na sociedade e na Igreja.

O mini-documentário apresenta-se como uma valiosa ferramenta pastoral, ideal para se mostrar em eventos, encontros com famílias e seminários de pastoral familiar. Pode ser usada nos percursos de preparação para o casamento, na catequese para casais, ou até mesmo nas catequeses para crianças, ajudando a retraçar a “história de amor” que a Igreja tem com a família e a mostrar a alegria de participar da missão da Igreja. Muitas famílias, com sua beleza, com as suas feridas e dores, puderam experimentar e partilhar, precisamente nos Encontros Mundiais, a alegria de ter Cristo no centro de suas vidas.

O mini-documentário será acompanhado por dez vídeos de um minuto, um para cada Encontro Mundial das Famílias, nos quais, à força das imagens, vem somar-se a profundidade das reflexões dos Pontífices sobre temas específicos, cada um sintetizado com uma palavra: luz, dom, filhos, caminho, fé, valores, sonho, domingo, alegria, missão. Esses breves vídeos serão divulgados nas redes sociais de Vatican News e Dicastério, enquanto todos os vídeos estarão disponíveis no canal oficial do YouTube.

Compartilhar e divulgar em preparação para 2028

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida convida a todos a compartilhar e divulgar esta ferramenta pastoral para as famílias, a se deixar questionar pelas palavras dos pontífices e a reviver a emoção de um encontro eclesial que sempre representa um momento de profunda consciência cristã e de comunhão. É também uma forma de nos prepararmos para o próximo Encontro Mundial das Famílias, convocado pelo Papa Francisco para 2028.

Desde o Encontro em Roma, em 1994, até o pós-pandemia de 2022, também em Roma, foram dez os encontros internacionais em que os Pontífices convocaram as famílias para refletir e celebrar juntas. Do Brasil às Filipinas, passando pela Espanha, Irlanda, México e Estados Unidos.

Em 2022, após a pandemia, o Papa Francisco transformou o evento num encontro multicêntrico e difuso, celebrado em todas as dioceses do mundo, permitindo que famílias que não podiam viajar vivessem esses momentos de reflexão e alegria nas suas igrejas locais.

O próximo Encontro Mundial das Famílias será realizado em 2028.