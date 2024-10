Vida consagrada dispõe visita apostólica à Fraternidade Sacerdotal São Pedro

O Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, em um comunicado, anuncia uma visita de averiguação na qual aprofundará “o conhecimento” dessa realidade “de direito pontifício” para “oferecer-lhe a ajuda mais oportuna no caminho do seguimento de Cristo”

Vatican News

O Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica anunciou que fará uma visita apostólica à Fraternidade Sacerdotal São Pedro, “a fim de aprofundar o conhecimento dessa sociedade de vida apostólica de direito pontifício e oferecer-lhe a ajuda mais adequada no caminho do seguimento de Cristo”.

O objetivo da visita de averiguação

O Dicastério, que é responsável por “promover, animar e regular a prática dos conselhos evangélicos, no modo como é vivida nas formas aprovadas de vida consagrada, e também no que diz respeito à vida e à atividade das sociedades de vida apostólica em toda a Igreja latina”, conforme declarado na Constituição Apostólica do Papa Francisco, Praedicate evangelium, realizará esta visita ordinária de averiguação, diz o comunicado assinado pelo prefeito cardeal João Braz de Aviz, “no contexto do processo de acompanhamento dos Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica erigidos pela Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, que, com o Motu Proprio Traditionis Custodes do Papa Francisco, passaram para a competência deste Dicastério”.

As origens da Fraternidade

A Fraternidade se apresenta em seu site como uma “sociedade de vida apostólica de direito pontifício”, ou seja, “uma comunidade de padres que não fazem votos religiosos, mas que trabalham juntos para uma missão comum na Igreja católica”. Sua missão é descrita como “dupla”: por um lado, “a formação e a santificação de padres de acordo com a liturgia tradicional, comumente chamada de Forma Extraordinária do Rito Romano” e, por outro, “o cuidado das almas e as atividades pastorais a serviço da Igreja”.