Hinduístas e cristãos juntos na promoção da harmonia em meio à diversidade

A festa hinduísta do Deepavali, a festa das luzes, será celebra, este ano, em 31 de outubro. O Dicastério para o Diálogo Inter-religioso enviou uma mensagem na qual que "no projeto divino, a diversidade e as diferenças não são uma ameaça à existência de ninguém, mas uma dádiva para a coexistência harmoniosa".

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Dicastério para o Diálogo Inter-religioso divulgou, nesta quinta-feira (24/10), a mensagem para a festa hinduísta do Deepavali, a festa das luzes, que este ano se celebra em 31 de outubro.

"Que Deus, fonte de luz, encha suas mentes e seus corações de paz e alegria, e suas famílias e comunidades de graça e felicidade!" Com esses votos, inicia a mensagem do Dicastério Vaticano intitulada "Hinduístas e cristãos: promover a harmonia em meio à diversidade e apesar das diferenças", assinada pelo do prefeito do organismo, cardeal Miguel Ángel Ayuso Guixot, e pelo secretário mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.

"Nossas cidades e nações estão se tornando cada vez mais heterogêneas. Pessoas de diferentes culturas, religiões, etnias, línguas e ideologias vivem lado a lado, por opção ou por acaso, em quase todas as partes do mundo. Essa diversidade é vista por muitos como uma grande fonte de crescimento, aprendizado e enriquecimento mútuos. Ao mesmo tempo, em algumas partes do mundo, ela também é rejeitada porque é vista como uma ameaça potencial à harmonia, podendo até mesmo levar a conflitos", destaca a mensagem.

A seguir, os líderes do Dicastério da Santa Sé partilham "algumas reflexões sobre como cristãos e hinduístas podem promover a harmonia em meio à diversidade e apesar das diferenças".

Segundo eles, ao longo da história, "os seres humanos sempre tiveram dificuldade para viver em harmonia. De fato, isso aconteceu toda vez que houve diversidades e diferenças entre os povos, resultando por vezes em manifestações de resistência tanto hostis quanto menos explícitas". No entanto, «assim, nos dinamismos da história – independentemente da diversidade das etnias, das sociedades e das culturas –, vemos semeada a vocação a formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros», ressalta a mensagem, citando um trecho da Encíclica Fratelli tutti do Papa Francisco. "A diversidade estimula os esforços para construir a harmonia. Além disso, as sementes da harmonia só podem ser semeadas e colhidas por meio do 'respeito pela diversidade, oferecendo oportunidades de progresso e integração social a todos'", lê-se no texto do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso.

"No projeto divino, a diversidade e as diferenças não são uma ameaça à existência de ninguém, mas uma dádiva para a coexistência harmoniosa. Infelizmente, a visão divina de promover a harmonia através do poder de Deus, na diversidade e através dela, é suplantada por ideologias que promovem a exclusão, a discriminação e a conformidade individual e coletiva. O fundamentalismo religioso, o extremismo, o fanatismo, o racismo e o hipernacionalismo em diferentes partes do mundo são alguns exemplos de ideologias que destroem a harmonia e dão origem à suspeita, ao preconceito, à desconfiança, ao ódio e ao medo entre as pessoas, impedindo-as de criar laços que sustentem a fraternidade humana e a amizade social", ressalta ainda o texto do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso.

De acordo cos líderes do Dicastério Vaticano, "é mais necessário do que nunca redescobrir o plano divino para a humanidade e nutrir em nossas comunidades, cidades e países o espírito de fraternidade que nos une a todos como filhos de Deus e como irmãos e irmãs. Dessa forma, seremos capazes de construir pontes e abater todas as formas de mal-estar e desarmonia moral, econômica e social".

"Semear a harmonia em meio à diversidade e apesar das diferenças é uma necessidade prática que exige uma ação concreta e um esforço coletivo de todos os indivíduos, famílias, instituições educacionais, mídia, comunidades e nações. Todos devem trabalhar para acabar com os estereótipos, promover a empatia, a sensibilidade e o respeito por quem é diferente de nós. Devemos também promover o diálogo em todos os níveis para alcançar uma maior consciência, compreensão e apreço da riqueza da diversidade e das diferenças. Dado o imenso potencial que as religiões têm para criar condições favoráveis para a harmonia na sociedade, todos os líderes religiosos têm o dever sagrado de incentivar seus seguidores a lutar pela harmonia", escrevem ainda o cardeal Ayuso Guixot, e o secretário mons. Kankanamalage.

"Que cristãos e hinduístas se aliem a pessoas de outras tradições religiosas e pessoas de boa vontade, e façam de tudo para promover a harmonia em meio à diversidade e apesar das diferenças 'com um senso de responsabilidade e num espírito de fraternidade e inclusão'", conclui a mensagem do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso.