Futuro cardeal Vesco: a púrpura, um reconhecimento para toda Igreja na Argélia

O arcebispo de Argel está entre os 21 novos cardeais que receberão o barrete vermelho no Consistório em 8 de dezembro. Ele soube da sua nomeação por meio de um telefonema quando estava a caminho da igreja para celebrar a missa: “será um vínculo mais forte com Roma, uma ponte e um sinal dado para nós, para nossos irmãos e irmãs muçulmanos”.

Jean Charles Putzolu - Vatican News

Nomeado arcebispo de Argel pelo Papa Francisco em 2021, dom Jean-Paul Vesco é um dos 21 prelados que receberão o barrete cardinalício em 8 de dezembro em Roma. O dominicano, nascido em Lyon em 1962, foi advogado antes de ser ordenado padre em 2001. Ele está na Argélia desde 2002, primeiro no convento dominicano de Tlemcen, na diocese de Oran, e depois como vigário geral da diocese em 2005. Eleito prior provincial dos dominicanos da França, retornou à França em 2010. O Papa Bento XVI o nomeou chefe da diocese de Oran em 1º de dezembro de 2012. Em 8 de dezembro de 2018, Vesco acolheu em sua diocese a beatificação de 19 mártires da Argélia, incluindo dom Pierre Claverie, ex-bispo de Oran assassinado em 1996, e os monges de Tibhirine. O futuro cardeal soube em um telefonema surpresa, a caminho da celebração da missa, que o Papa havia lido seu nome na lista de 21 novos cardeais no Angelus de domingo (06/10), informou a Rádio Vaticano - Vatican News.

Dom Vesco, qual foi sua primeira reação ao anúncio do Papa Francisco?

Fiquei sem fôlego, é claro, porque nunca poderia ter imaginado isso, nem mesmo por um milésimo de segundo. Sinto o peso de uma honra imensa e imerecida, e o desejo de continuar avançando a serviço desta Igreja, seguindo o Papa que a abre para o mundo.

O que isso pode significar para o senhor? O que pode mudar em sua missão, em seu ministério pastoral?

Acho que a Argélia se sentirá honrada. Há a memória do cardeal Léon-Étienne Duval, que permaneceu muito forte. Admito que meu primeiro pensamento foi em dom Henri Teissier, que foi um grande arcebispo de Argel e que sempre dissemos que deveria ter sido cardeal. Ofereço a ele essa honra com prazer e acredito que seja bom para nossa pequena Igreja.

Qualquer coisa que ajude a lhe dar um eco no exterior, a lhe dar uma forma de reconhecimento, é bom para nossa missão aqui na Argélia. Acredito que a Argélia também se sentirá honrada com esse reconhecimento, que é importante para todos os argelinos, inclusive para mim.

Não podemos deixar de dirigir um pensamento aos monges de Tibhirine....

Exatamente. É o testemunho desta Igreja, destes 19 abençoados, dos monges de Tibhirine (assassinados em 21 de maio de 1996), de dom Pierre Claverie (assassinado em 1º de agosto de 1996). É justamente por causa de seu assassinato que estou na Argélia. Essa pequena Igreja continua a fazer sentido. Mudou muito entre as décadas de 1990 e 2000, mas continua fiel à sua vocação de Igreja aberta à sociedade na qual está inserida, uma sociedade muçulmana. E isso, para mim, acho que também é um sinal que o Papa Francisco quis dar.

De fato, parece-me que em todo o seu pontificado o que se destaca é o desejo de imprimir um modo particular de ser Igreja no mundo. Nós nos sentimos completamente compreendidos por dentro, por todas as mensagens que o Papa Francisco quis enviar à Igreja universal, tanto pelo Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado em conjunto com o Grande Imã de Al-Azhar, quanto por suas encíclicas Fratelli tutti e Laudato si'. Sinto que essa nomeação é também um incentivo para perseverar nessa maneira de ser um discípulo de Cristo aberto à verdade do outro também.

Essa nomeação, essa confiança demonstrada pelo Papa Francisco, é também uma mensagem para que estejam mais próximos de Roma e ainda mais próximos de seus irmãos muçulmanos...

De fato, será um vínculo mais forte com Roma e será importante. Uma ponte adicional. De qualquer forma, eu realmente acredito que esse é um sinal dado para nós, para nossos irmãos e irmãs muçulmanos. E acho que, independentemente do que se diga, o fato de o arcebispo ser cardeal é um compromisso. Isso dá peso à credibilidade, peso à nossa presença, às nossas palavras. Eu sou o pastor desta Igreja que quer ser uma ponte, que quer ser um símbolo de fraternidade, um elo com toda a humanidade. Estou muito feliz. E não acredito que isso me manterá longe de Argel e da Argélia. Pelo contrário, vai me ancorar ainda mais.

Que peso isso terá em sua defesa da atividade de caridade da Igreja na Argélia?

Nossa Igreja é vista como reconhecida, como uma Igreja Católica que conta na Argélia - o Santo Padre conta, sua palavra conta - e, é claro, isso reforça a credibilidade do que estamos vivenciando. E nossa ação é sempre realizada com o mesmo espírito, o mesmo espírito dos monges e do cardeal Duval. Ainda estamos nessa linha, embora muitas coisas tenham mudado tanto na sociedade quanto na Igreja. Portanto, eu simplesmente acredito que esse será realmente um peso especial. É como “uma alavanca” que usarei para o bem de nossa Igreja e de nosso país, a Argélia. E também para avançar em direção a uma Igreja mais sinodal, para um fortalecimento do papel dos leigos, das mulheres na Igreja, do lugar dos divorciados recasados na Igreja, de uma forma mais forte de colegialidade. Essas são lutas que também são minhas, independentemente do que possamos vivenciar na Argélia, mesmo que eu tente implementá-las em nossa diocese. Portanto, vejo isso como um incentivo para continuarmos nessa direção de uma Igreja cada vez mais sinodal, cada vez mais aberta e talvez menos vertical.