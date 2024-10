Acerbi: minha nomeação como cardeal é de reconhecimento aos diplomatas

Entre os futuros 21 cardeais anunciados pelo Papa para o Consistório de 8 de dezembro está o núncio de 99 anos, o arcebispo Angelo Acerbi: “sou muito idoso, apoiarei o Papa com minhas orações”.

Pe. Paweł Rytel-Andrianik - Vatican News

“Acredito que o Papa quis dar um sinal de apreço e reconhecimento pelo serviço que tantos antigos e novos núncios e a equipe das Nunciaturas estão realizando no mundo”. O arcebispo Angelo Acerbi comentou dessa forma à mídia vaticana sobre a nomeação como cardeal que ele soube no domingo, 6 de outubro, pelo Papa Francisco no Angelus.

O decano dos núncios apostólicos a define como “uma nomeação bastante inesperada, também por causa da minha idade, que é muito avançada”, mas diz que a recebeu “com muita gratidão e reconhecimento e também com um pouco de medo, porque é sempre uma grande novidade para todos, mas especialmente para os idosos”.

Apoiarei o Papa com a oração

O futuro cardeal destaca que dois dos que foram secretários da Nunciatura, onde ele foi núncio, já receberam a púrpura do Papa Francisco. São eles: Mario Zenari, núncio apostólico na Síria, e Christoph Pierre, núncio nos Estados Unidos. Acerbi explica que ficou sabendo de sua nomeação enquanto ouvia o Papa após a oração do Angelus. E diz que recebeu muitas felicitações e que agora apoiará o Papa “sobretudo com a oração, porque não vejo outra maneira de fazê-lo, dada a minha idade avançada”.