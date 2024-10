Gregoriana sedia Conferência Internacional "Do Concílio ao Sínodo"

A Conferência Internacional "Do Concílio ao Sínodo. Releitura de um percurso eclesial, 60 anos depois da Lumen Gentium (1964-2024)", será realizada de 20 a 30 de outubro de 2024 no Salão Nobre da Pontifícia Universidade Gregoriana.

Na sequência do encerramento da segunda sessão da Assembleia Sinodal, de 28 a 30 de outubro de 2024, especialistas em teologia e canonistas de renome reunir-se-ão durante três dias na Pontifícia Universidade Gregoriana para acompanhar a nova etapa sinodal.

Organizada em colaboração pela Secretaria Geral do Sínodo e pelo Collegium Maximum da Pontifícia Universidade Gregoriana, a conferência internacional “Do Concílio ao Sínodo. Releitura de um percurso eclesial, 60 anos depois da Lumen Gentium (1964-2024)” constitui, de fato, o primeiro ato de reflexão teológica após o encerramento da segunda sessão da Assembleia sinodal.

Paulo VI, ao abrir a segunda sessão do Concílio Vaticano II, perguntou: “Igreja, que dizes de ti mesma?”. E fez eco à pergunta da Assembleia do Sínodo dos Bispos: “Igreja, que ouviste dizer de ti mesma?”. O título escolhido para o congresso internacional – “Do Concílio ao Sínodo” - conta a história do caminho da Igreja, que o congresso pretende reler, tendo como critério de interpretação a circularidade entre o Sínodo e o Concílio: reler o Sínodo à luz do Concílio e o Concílio à luz do Sínodo. Os 60 anos de caminho da Igreja são um desafio para compreender a complexidade do processo de receção e a questão de saber se o que a Igreja está a viver com o processo sinodal é realmente o fruto maduro do Concílio e da sua proposta eclesiológica.

Os oradores serão o Card. Mario Grech, Secretário Geral do Sínodo; Card. Jean-Claude Hollerich, Relator Geral do Sínodo; o Rev. Giuseppe Bonfrate, Presidente Delegado da Assembleia Sinodal; os Revs. Riccardo Battocchio e Giacomo Costa, Secretários Especiais da Assembleia Sinodal; os peritos teólogos Paul Beré, Christoph Theobald, Roberto Repole, Carlos Galli, Thomas Söding, Antonio Autiero, Eloy Bueno de la Fuente, Gilles Routhier, Myriam Wijlens, Juan Usma, Peter Szabo, Serena Noceti, Rafael Luciani, José San José Prisco, Pasquale Bua; e o Rev. Dario Vitali, Coordenador dos peritos teólogos. Cada dia terminará com um resumo do trabalho confiado aos doutorandos.

As línguas da conferência são o italiano, o inglês, o espanhol e o francês, com tradução simultânea.

Também é possível participar à distância; a participação na conferência está sujeita a pagamento: https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/dal-concilio-al-sinodo/

Procedimento de acreditação - Os jornalistas e os operadores dos meios de comunicação social que desejem participar devem enviar um pedido, no prazo de 24 horas antes do evento, através do sistema de acreditação online da Sala de Imprensa da Santa Sé em: press.vatican.va/accreditamenti. Para marcar entrevistas com os oradores ou obter informações técnicas sobre o evento, contacte: press@unigre.it