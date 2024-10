“Concerto com os Pobres” chega à sua quinta edição

Nascido em 2015, o “Concerto com os Pobres” consolidou-se ao longo dos anos como um evento artístico único no seu gênero, uma iniciativa de solidariedade e proximidade; uma viagem musical para celebrar a beleza e a caridade por meio da linguagem universal da arte.

A Sala Paulo VI, no Vaticano, acolherá no sábado, 7 de dezembro, às 17h30, a quinta edição do “Concerto com os Pobres”, evento que conjuga beleza artística e solidariedade social e que este ano contará com a participação extraordinária do vencedor do Oscar Hans Zimmer, juntamente com os compositores monsenhor Marco Frisina e Dario Vero e com a participação especial da violoncelista indicada ao Grammy, Tina Guo.

Por ocasião deste importante evento anual, o compositor de algumas das mais famosas e belas trilhas sonoras de todos os tempos - incluindo "O Rei Leão", "Gladiador", "Piratas do Caribe", "Interstellar" e "Pearl Harbor" - tocará e apresentará as suas peças mais famosas, alternando-se no palco com o maestro monsenhor Marco Frisina, que executará algumas peças que compôs para filmes de temática religiosa, acompanhados pela Orquestra Nova Opera, composta por 70 músicos provenientes de toda a Europa, e pelas 250 vozes do Coro da Diocese de Roma, que este ano celebra o 40º aniversário da sua fundação.

Na plateia da Sala Paulo VI estarão 8.000 pessoas, incluindo 3.000 irmãos indigentes de todas as línguas e religiões: serão eles os “hóspedes de honra" do evento, convidados a participar pelo Dicastério para o Serviço da Caridade – Esmolaria Apostólica e por numerosas associações de voluntariado que os assistem diariamente.

O dia começará com a audiência privada do Papa Francisco aos artistas e parceiros da Nova Opera, sublinhando a importância do evento na promoção de valores de solidariedade e inclusão. Os irmãos mais necessitados serão envolvidos graças ao Dicastério para a Caridade e às muitas associações presentes na região, incluindo a Caritas de Roma, a Comunidade de Santo Egídio, a Soberana Ordem Militar de Malta, o Circulo São Pedro, o Centro Astalli para os Refugiados, as Associações Cristãs de Trabalhadores Italianos (ACLI) de Roma e a Comunidade João XXIII.

No final do concerto, como é habitual, será oferecido um jantar take-away e outros tipos de bens aos 3.000 irmãos mais frágeis, como mais um sinal de proximidade.



Nascido em 2015 a partir de uma ideia de Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura e organizado pela Nova Opera com a Direção Artística do maestro monsenhor Marco Frisina, o “Concerto com os Pobres” consolidou-se ao longo dos anos como um evento artístico único no seu gênero, uma iniciativa de solidariedade e proximidade; uma viagem musical para celebrar a beleza e a caridade por meio da linguagem universal da arte.

O evento é patrocinado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade – Esmolaria Apostólica, pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pelo Pontifício Instituto de Música Sacra.

As quatro edições anteriores contaram com a participação de alguns dos maiores expoentes do panorama musical internacional, incluindo os maestros Daniel Oren e Speranza Scappucci e os compositores Ennio Morricone e Nicola Piovani, bem como colaborações de prestígio como a da Orquestra e do Coro do Teatro da Ópera de Roma, do Coro da Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da Orquestra do Teatro Verdi de Salerno, da Orquestra do Cinema Italiano e a Orquestra Roma Sinfonietta.

A participação do público no “Concerto com os Pobres” é mediante bilhete-convite, sujeito ao preenchimento obrigatório do formulário disponível a partir de 18 de novembro de 2024 no site oficial do evento www.concertoconipoveri.org.

Os ingressos-convite, enviados por e-mail, conterão um código QR único que deverá ser apresentado em formato digital ou em papel no controle de acesso no mesmo dia do evento.

Os jornalistas e operadores de meios de comunicação que pretendam participar deverão enviar o pedido, no prazo de 24 horas após o evento, pelo sistema de acreditação on-line da Sala de Imprensa da Santa Sé, para o endereço: press.vatican.va/accreditamenti



Site oficial: www.concertoconipoveri.org

Infoline: info@concertoconipoveri.org

Hashtag ufficiali: #ConcertoConiPoveri #ConcertWiththePoor

Facebook: @concertoconipoveri

Instagram: @concertoconipoveri