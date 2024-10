Hollerich: todos deveriam fazer a experiência positiva da sinodalidade

A coletiva de encerramento do Sínodo sobre a Sinodalidade na Sala de Imprensa da Santa Sé

O cardeal relator geral comenta à mídia vaticana sobre a experiência sinodal após a coletiva de encerramento da segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária sobre a Sinodalidade. Ele observa como os frutos da assembleia podem ter um impacto na vida cotidiana dos católicos: com o tempo, eles verão uma Igreja na qual podem contar, na qual seus talentos são importantes porque pertencem ao povo batizado.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News



“Com o tempo, os católicos verão uma Igreja em que eles podem contar, em que são importantes, em que seus talentos, seus dons, sua experiência de vida são importantes porque pertencem ao povo dos batizados”. Assim falou o cardeal Jean-Claude Hollerich, relator do Sínodo, à mídia do Vaticano após a coletiva de imprensa de encerramento do Sínodo sobre a sinodalidade.



Eminência, o que há de novo neste Sínodo?



A novidade é que o Sínodo é um processo. O Sínodo começou em 2021 e, de fato, as nomeações de 2023 e 2024 foram apenas a fase de celebração desse processo. Agora, oferecemos esse discernimento ao Santo Padre, que deve continuá-lo, e o Santo Padre, por sua vez, o enviou de volta para toda a Igreja, para as comunidades locais. Portanto, o processo continua, embora esta 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos tenha terminado.

Que impacto o Sínodo tem na vida cotidiana dos católicos?



Provavelmente eles não verão uma mudança imediata, porque as mudanças precisam de tempo e o Espírito Santo precisa de tempo porque precisa converter nossos corações. Isso normalmente leva tempo porque nós resistimos. Mas, com o tempo, eles verão uma Igreja na qual podem contar, na qual são importantes, na qual seus talentos, seus dons, sua experiência de vida são importantes porque pertencem ao povo batizado. Eles pertencem ao santo povo de Deus e, com o catecismo e a confirmação, receberam uma missão. E essa missão nós realizamos juntos como Igreja, comunidade local, pequena comunidade, paróquia, diocese e além.



Deseja acrescentar mais alguma coisa?



Para mim, foi uma alegria e uma honra poder participar deste Sínodo, e gostaria que todos pudessem ter a experiência positiva que eu tive com a sinodalidade.