Proposta do cardeal Fernández: discutir o papel das mulheres na Igreja

O prefeito da Doutrina da Fé na Congregação Geral do Sínodo na manhã desta segunda-feira (21/10) enfatizou que, para o Papa, a questão das “diaconisas” não está madura. Ao mesmo tempo, Francisco está preocupado com o papel das mulheres na Igreja e pediu ao Dicastério para explorar os desenvolvimentos. Em 24 de outubro, o cardeal encontrará aqueles que desejam apresentar “ideias sobre o papel das mulheres na Igreja”

L’Osservatore Romano

Ouça e compartilhe

Na próxima quinta-feira, 24 de outubro, às 16h30, o cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, sobre o tema do diaconato permanente, se encontrará com aqueles que desejam apresentar “ideias sobre o papel da mulher na Igreja”. Foi o que ele mesmo anunciou em sua comunicação durante a Congregação Geral da manhã desta segunda-feira. Especificamente com relação ao “diaconato feminino”, o cardeal disse: “O Santo Padre me confirmou que a Comissão presidida pelo cardeal Giuseppe Petrocchi continuará ativa. Os membros do Sínodo que quiserem - individualmente ou em grupo - podem enviar considerações, propostas, artigos ou preocupações a essa Comissão”.

Além disso, o cardeal explicou que o “Grupo 5” é coordenado pelo secretário da seção doutrinal do Dicastério para a Doutrina da Fé: “Na sexta-feira passada, ele foi submetido a um procedimento médico e propôs em seu lugar duas pessoas que são muito capazes de ouvir para receber as propostas. Mais tarde, soube que algumas pessoas estavam esperando minha presença e ofereci uma reunião na quinta-feira”. “Sabemos que o Santo Padre expressou que, neste momento, a questão do diaconato feminino não está madura e pediu que não consideremos essa possibilidade agora”, afirmou o purpurado. “A comissão de estudos tem conclusões parciais que publicaremos no momento certo, mas continuará trabalhando.” E, “por sua vez, o Santo Padre está muito preocupado com o papel das mulheres na Igreja e, mesmo antes da solicitação do Sínodo, ele pediu ao Dicastério para a Doutrina da Fé que explorasse as possibilidades de um desenvolvimento sem se concentrar na ordem sagrada”.

De fato, disse o cardeal, “pensar no diaconato para algumas mulheres não resolve a questão dos milhões de mulheres na Igreja”. Por outro lado, observou ele, “ainda não demos alguns passos que poderíamos dar”. Por exemplo, “quando o novo ministério do catequista foi criado, o Dicastério para o Culto Divino enviou uma carta às Conferências episcopais” propondo “o que o Papa disse na Querida Amazônia sobre as catequistas que apoiam as comunidades na ausência de sacerdotes”. Mas apenas algumas conferências episcopais acolheram a proposta. Além disso, continuou o cardeal Fernández, “o acolitato para as mulheres foi de fato concedido em uma pequena porcentagem e muitas vezes são os padres que não querem apresentar as mulheres ao bispo para esse ministério”.

Para o cardeal, portanto, “a pressa em pedir a ordenação de diaconisas não é a resposta mais importante hoje para promover as mulheres”. E, relançou, “para dar corpo à reflexão, pedi que fossem enviados ao meu Dicastério testemunhos de mulheres que são verdadeiramente líderes comunitárias ou que desempenham papéis importantes de autoridade”. Por fim, pediu, “especialmente às mulheres deste Sínodo, que ajudem a receber, explicitar e enviar ao Dicastério várias propostas que possamos ouvir em seu contexto sobre possíveis caminhos para a participação das mulheres na liderança da Igreja”.