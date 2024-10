Spadaro: Dilexit nos, o pulsar da misericórdia entre violência e algoritmos

O subsecretário jesuíta do Dicastério para a Cultura e a Educação destaca que, com a última encíclica, o Papa indica os valores fundamentais para o mundo marcado por conflitos e insensibilidade: hoje domina a medida “inteligente” da existência, Francisco convida a redescobrir “o centro unificador que dá sentido ao que vivemos, o coração” e a nos sentirmos amados por Deus.

Alessandro Di Bussolo - Cidade do Vaticano



“O Papa Francisco sempre se sentiu um 'pecador salvo pelo amor do Senhor'” e, na encíclica Dilexit nos, ele nos convida a redescobrir sua misericórdia e a entender como o Senhor nos fala ‘por meio de nossas emoções interiores’. É assim que o padre jesuíta Antonio Spadaro, diretor da La Civiltà Cattolica de 2011 a 2023, e hoje subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, relê para a mídia vaticana a última encíclica do Papa sobre o amor do Coração de Jesus, publicada em 24 de outubro passado. Um documento que é “uma expressão da espiritualidade de Francisco” e “a chave de leitura de todo o pontificado”. Spadaro recorda que “transmitiu” ao Pontífice os textos sobre o Sagrado Coração que seu amigo padre Diego Fares, “filho espiritual” de Jorge Mario Bergoglio, estava escrevendo antes de sua morte, e que inspiraram o primeiro capítulo. E com esta encíclica, o Papa pede ao mundo, “que está perdendo seu coração” e toda a sensibilidade humana, que recupere os valores fundamentais.



Padre Spadaro, o senhor também acha que a encíclica Dilexit nos é um documento-chave do pontificado e uma chave para todo o magistério do Papa Francisco?



Essa encíclica coloca em foco a espiritualidade do Papa Francisco. Portanto, de certa forma, podemos certamente dizer que ela é uma chave para a leitura de todo o pontificado, porque é uma chave para a leitura da personalidade espiritual de Francisco. Mas não nos esqueçamos de que uma etapa muito importante de seu pontificado foi o Ano da Misericórdia. Portanto, o tema da misericórdia, ou seja, do coração que se torna próximo, vizinho, que ama profundamente, os sentimentos, as “emoções interiores”, como Santo Inácio costumava dizer, também estão no centro do governo de Francisco, que se move pelo discernimento. Discernimento é tentar entender como o Senhor fala por meio de emoções interiores que são claramente direcionadas ao coração. Portanto, eu diria que certamente essa encíclica, mas também Gaudete et exsultate, a exortação apostólica, são uma expressão da espiritualidade de Francisco e lançam luz sobre todo o pontificado.

Quando e onde a experiência espiritual de Jorge Mario Bergoglio e seu encontro pessoal com Cristo e seu amor por “todos, todos” são mais encontrados nesse texto?



Francisco sempre se sentiu como um pecador salvo pelo amor do Senhor. Lembro-me que, desde a primeira entrevista que lhe dei em 2013, logo após sua eleição, ele se descreveu como tal. Portanto, a prioridade é dada ao amor do Senhor. A conversão é o fruto desse amor. Se não houver um contato direto, uma percepção do amor, um conhecimento interior do Senhor para melhor amá-lo e segui-lo, como disse Santo Inácio, não pode haver nem mesmo uma verdadeira conversão. Portanto, escrever uma encíclica sobre o coração significa que entrar no coração de Cristo permite que nos sintamos amados por um coração humano cheio de afeições, de sentimentos como os nossos. A espiritualidade de Francisco, nesse sentido, está muito distante das formas desencarnadas e rigoristas. Ele acredita que a espiritualidade envolve profundamente a alma humana, os sentimentos, a dimensão física do ser humano.



Portanto, o Dilexit nos é uma demonstração de que o magistério do Papa Bergoglio não é um magistério centrado apenas no social, como alguns o entenderam...



Eu diria que, em geral, o magistério de Francisco não é esmagado por nada. Certamente, uma fé que não se traduz em obras está morta, não faz sentido. Portanto, é claro que a dimensão social, o magistério social de Francisco é fruto direto de sua espiritualidade e, precisamente, também da espiritualidade do Coração de Cristo. Afinal de contas, Francisco diz claramente nessa encíclica: é preciso ter compaixão pela terra ferida. Nessa encíclica, ele mostra Jesus estendendo sua mão e curando. E, de certa forma, ele vincula seu magistério anterior a essa imagem, porque na Fraternidade todos os laços fraternos são possíveis porque bebemos, diz o Papa, do amor do Senhor. É por meio desse amor que podemos estabelecer laços de fraternidade, mas também cuidar de nossa casa comum juntos. Portanto, eu não faria essa distinção entre o magistério social e o espiritual. Certamente, o coração está no centro tanto do espiritual quanto do social.

É significativo que, no primeiro capítulo, o Papa escreva que se inspirou nos escritos inéditos de seu “filho espiritual”, padre Diego Fares, que morreu em 2022 e que foi redator da La Civiltà Cattolica sob sua direção editorial. Que lembranças você tem da devoção dele ao Sagrado Coração?



Diego era um amigo muito querido, um grande escritor da La Civiltà Cattolica, que veio aqui para Roma logo após a eleição de Francisco, disposto a deixar o trabalho que estava fazendo. Seu trabalho na Argentina era duplo: por um lado, ele ensinava Filosofia na universidade e, por outro, cuidava de vários lares para doentes terminais e sem-teto. Assim, sua vida foi “abraçada” por essas duas atividades e sua marca espiritual foi profundamente marcada pelo discernimento das emoções interiores, portanto, profundamente enraizada no coração de Cristo. Nos últimos meses de sua vida, ele queria escrever um texto sobre o coração de Cristo, no qual estava trabalhando. Um texto muito bonito, que depois passei para o Papa, que também sabia desse trabalho muito bonito que Diego estava fazendo. E o Papa quis valorizá-lo, porque ouviu naquelas palavras de Diego o eco do que ele mesmo estava sentindo. Também quero dizer que Diego entrou na Companhia de Jesus quando o Papa Francisco era provincial dos jesuítas na Argentina (em 1975, ed.). Portanto, o conhecimento entre eles era muito profundo e durou décadas.



Por que você acha que Francisco escolheu este exato momento para dedicar uma encíclica ao Sagrado Coração de Jesus? Talvez porque ele esteja preocupado, como escreve, que uma “religiosidade sem referência a um relacionamento pessoal com um Deus de amor” esteja avançando e que o cristianismo esteja esquecendo “a ternura da fé, a alegria da dedicação ao serviço, o fervor da missão de pessoa para pessoa”?



Por um lado, acho que um motivo importante é a percepção de que a sociedade está perdendo seu coração. Ele diz em um ponto da encíclica que “ver avós chorando, sem que isso seja intolerável, é um sinal de um mundo sem coração”. Ele está se referindo às guerras, aos soldados mortos, ao fato de que o mundo neste momento está dividido e vivendo uma grande ferida aberta. E isso se deve à insensibilidade, à falta de vontade de buscar uma solução para os problemas que surgem. Portanto, uma sociedade que está perdendo seu coração precisa ser lembrada dos valores fundamentais.



O segundo motivo, sim, acho que é o que você estava dizendo, ou seja, estamos nos tornando escravos das engrenagens do mercado, dos algoritmos, da dimensão “inteligente” da existência e, portanto, da eficiência, por um lado, e por outro lado, de uma dimensão mais instintiva, absolutamente livre e desenfreada. Perdemos o centro unificador que dá sentido ao que experimentamos, ou seja, o coração. Portanto, esse apelo é profundo e responde a uma necessidade de nossos tempos.



Finalmente, há um pedido no documento para que não se zombe das expressões de fervor do povo de Deus, que em sua piedade popular procura consolar Cristo. Que lugar a piedade do povo ocupa no magistério de Francisco?



É muito importante, porque a fé do povo simples e popular se manifesta por meio da devoção, por meio de imagens. Uma das razões pelas quais o cristianismo pode estar em crise é porque não consegue mais encontrar palavras e imagens para dizer, para se expressar. Assim, a piedade popular é uma fonte aurífera, poderíamos dizer, de imagens, de palavras para se expressar e, no fundo, ela está profundamente ligada aos sentimentos mais humanos. Portanto, é uma espiritualidade, a do povo, profundamente ligada à história, às sensibilidades humanas. Sensibilidades que são muito intelectuais, racionais, correm o risco de abstrair o homem de sua própria realidade. A fé corre o risco de se tornar uma gnose, entre outras coisas, para alguns conhecedores, para uma elite. Em vez disso, é nas pessoas que se encontra o coração caloroso da fé.