Cardeal Ribat: palavras do Papa podem renovar Papua Nova Guiné

O purpurado, arcebispo de Port Moresby, destaca os temas que caracterizaram a etapa de Francisco pelo país oceânico: a proximidade com os jovens, o apoio aos direitos das mulheres, o impacto da sua visita na Igreja local.

Francesca Merlo e Delphine Allaire - Port Moresby

As palavras dirigidas aos jovens de Papua Nova Guiné, antes de sua partida para o Timor-Leste, foram uma das mensagens mais intensas deixadas pelo Papa ao país da Oceania. Essa é a convicção do cardeal John Ribat, arcebispo de Port Moresby, para quem foi evidente como Francisco estabeleceu um vínculo direto com os 10 mil jovens reunidos no Estádio Sir John Guise, deixando de lado o texto preparado e falando-lhes com o coração.

O Papa, comentou o cardeal, incentivou os jovens a se levantarem quando caírem e a ajudarem os outros que caíram. “Foi uma mensagem forte para eles” aquela de "se ajudarem uns aos outros, levantar-se juntos, não apenas buscando ajuda de fora, mas também dentro de si mesmos". Ele então lhes confiou outra, continuou o cardeal Ribat, com o convite para “manter contato com seus avós”, explicando a riqueza inestimável de uma herança de “valores e cultura da qual hoje, com tantas influências modernas, corremos o risco de nos desconectar”, até porque a Internet e as mídias sociais, argumentou ele, nunca serão capazes de fornecer tais valores.

O papel das mulheres na sociedade

Francisco, observou o arcebispo de Port Moresby, em seus encontros e mensagens também reconheceu e promoveu o fato de que “as mulheres são as que se comprometem, são as grandes construtoras da sociedade”, em um país onde, ao contrário, a cultura é dominada pelos homens e sua atitude de “desprezar as mulheres”. As mulheres não são respeitadas por sua contribuição à sociedade, e isso “muitas vezes leva à violência contra elas”, e vice-versa: elas devem ser amadas e promovidas, devem poder viver suas vidas livremente, assim como os homens, e de “maneira responsável e positiva”.

O gerenciamento de recursos

Fundamental para a vida do povo de Papua Nova Guiné é a questão das riquezas naturais do país e sua gestão, um aspecto que o Papa abordou diretamente. “Ele visitou Vanimo”, diz o cardeal Ribat, "viu as florestas e os recursos que temos, alguns dos quais foram explorados, e enfatizou que esses recursos devem ser usados para desenvolver o país, para construir serviços como saúde e educação". Francisco, em seu diálogo com os jovens, os exortou precisamente sobre a questão dos recursos naturais e a questão de quem se beneficia do retorno econômico, e depois indicou “que os recursos deveriam ser usados para construir a nação, para que todos possam se beneficiar”.

Esperança, amor e fé em Papua Nova Guiné

Todas as palavras do Papa, é o sentimento de Ribat, “encorajaram o povo, a nação, o governo”, porque cada encontro tinha uma direção específica e porque o coração da visita do Papa era uma mensagem de esperança, amor e fé. Além disso, para os católicos do país, sua presença ofereceu grande incentivo para viver e trabalhar juntos.

Muitos habitantes, para estarem com o Papa Francisco durante esses três dias, empreenderam viagens longas e muitas vezes perigosas, e muitos deles, como aponta o arcebispo de Port Moresby, “seguiram as estradas que os missionários percorreram no passado. Alguns fizeram peregrinações de duas semanas ou mais”. “O Papa nos encoraja a seguir em frente com fé, esperança e unidade, e agora”, espera o cardeal, "devemos garantir que suas palavras inspirem ação", para que sua mensagem não fique apenas em palavras, mas possa "avançar em uma construção positiva da sociedade, inspirada pela esperança que Francisco expressou para nossa nação".

Uma fé que resiste

Diante de um mundo que muda, até mesmo dramaticamente, o compromisso inabalável da Igreja continua sendo um farol de esperança e “a fé resiste”. O cardeal Ribat lembrou que “Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre” e que, apesar de todas as mudanças e progressos, a fé é a única constante que deve permanecer. O coração do Papa Francisco é “para a Igreja distante”, ressaltou ainda o arcebispo de Port Moresby, testemunhado pela criação de cardeais na Indonésia, Timor-Leste, Singapura, Papua Nova Guiné, e “até mesmo suas nomeações em Tonga refletem essa dedicação”. “Como São João Paulo II”, concluiu, "o Papa Francisco encarna o cuidado da Igreja, mesmo para com os cantos mais remotos do mundo", e sua viagem apostólica à Papua Nova Guiné, "sublinha a unidade da Igreja, independentemente da distância física de seus membros".