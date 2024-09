Mosaico de "Nossa Senhora da Paz" coreana inaugurado nos Jardins Vaticanos

A autora retratou a Virgem Maria em pé com o Menino Jesus nos braços, expressando a esperança de que a terra escurecida pelas trevas da guerra possa encontrar novamente a harmonia e a paz por meio da poderosa intercessão da Rainha da Paz e fazer florescer uma nova era para todos humanidade.

Vatican News

Na tarde desta sexta-feira, 20 de setembro, Memória dos Santos André Kim Taegon, Paulo Chong Hasang e companheiros mártires, foi inaugurado nos Jardins Vaticanos o mosaico “Nossa Senhora da Paz” coreana, na presença do cardeal Fernando Vérgez Alzaga, L.C. , presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, do cardeal Lazzaro You Heung sik, prefeito do Dicastério para o Clero, do episcopado Coreano, atualmente em visita ad limina, e de cerca de 200 pessoas entre fiéis leigos, religiosos e sacerdotes . O rito de bênção foi seguido pela recitação do Santo Rosário nas intenções do Santo Padre, em particular para invocar, em união com o Papa, o dom da paz.

Em maio de 2023, o cardeal Lazzaro You Heung Sik, prefeito do Dicastério para o Clero, encomendou à artista coreana Shim Soonhwa Catherine a criação de um mosaico de “Nossa Senhora da Paz” a ser colocado bos Jardins do Vaticano.



A artista revela que o purpurado lhe disse ter recebido a aprovação do Santo Padre por meio do cardeal presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e a convidou para visitar os Jardins Vaticanos para uma verificação e determinar as dimensões da obra.

Shim Soonhwa começou a pintar a imagem em tela em outubro passado e, após finalizá-la, criou o mosaico. A tela tem 160 cm de comprimento e 105 cm de largura, pintada com acrílico, enquanto o mosaico tem 150 cm de comprimento e 100 cm de largura, incluindo a moldura de mármore, totalizando 186 cm de comprimento e 130 cm de largura. A tela foi doada e exposta na sede do Dicastério para o Clero, no Palazzo dei Propylaea, na Praça Pio XII, 3.

Momento em que é desvelado pano que cobria o mosaico

No mosaico está presente um pedaço de vidro de 0,6cm para eliminar o brilho vítreo e dar um toque de maior leveza. O mosaico foi produzido na Coreia e enviado de avião, enquanto a moldura de mármore foi feita na Itália, em Carrara.

A efígie de "Nossa Senhora da Paz" é recoberta por um hanbok, veste tradicional coreana, e é de cor vermelha e verde turquesa, onde o vermelho representa a maternidade e a paz turquesa.

Na obra, Nossa Senhora, tendo em mãos um Terço - que simboliza a "arma" da oração para derrotar o mal - pisa na serpente, símbolo do mal. A obra também retrata o Menino Jesus que abençoa, segurando o globo na mão. As roupas que vestem o Menino são aquelas tradicionais coreanas usadas pelas crianças pequenas e, por serem preciosas e por isso sempre protegidas, é retratado com roupas coloridas características do povo coreano.

A autora retratou a Virgem Maria em pé com o Menino Jesus nos braços, expressando a esperança de que a terra escurecida pelas trevas da guerra possa encontrar novamente a harmonia e a paz por meio da poderosa intercessão da Rainha da Paz e fazer florescer uma nova era para todos humanidade.

A imagem representa ainda a pomba, símbolo do Espírito Santo, com o ramo de oliveira. O fundo é amarelo-ouro porque a cor é um símbolo da glória e da realeza de Deus e da luz.

Esta efígie mariana é a décima segunda representação da Virgem Maria presente nos Jardins do Vaticano entre outras obras de todos os cantos do planeta.