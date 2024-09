Peregrinos no Santuário Mariano de Medjugorje (Rádio Medjugorje Mir) (Radio Medjugorje Mir)

Vaticano, 19 de setembro, coletiva de imprensa ao vivo sobre Medjugorje

A coletiva de imprensa será realizada às 11h30 da próxima quinta-feira, na Sala de Imprensa da Santa Sé, com a presença do cardeal Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, do secretário pe. Armando Matteo, e do diretor editorial do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, Andrea Tornielli. Transmissão ao vivo no canal do Youtube.

Vatican News A experiência espiritual vivida pelos peregrinos no santuário de Medjugorje será o centro do encontro de quinta-feira, 19 de setembro, às 11h30, na Sala de Imprensa da Santa Sé, quando o cardeal prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, dom Víctor Manuel Fernández, o secretário da Seção Doutrinária do mesmo Dicastério, monsenhor Armando Matteo, e o diretor editorial do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, Andrea Tornielli, falarão sobre o assunto com os jornalistas. Será possível acompanhar a coletiva de imprensa, que será transmitida ao vivo no canal YouTube do Vatican News https://www.youtube.com/c/VaticanNews.