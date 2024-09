Saiba quem são os dois bispos da China que participarão do Sínodo em outubro

Na coletiva de imprensa de apresentação da segunda sessão da Assembleia sinodal a ser realizada agora em outubro, o cardeal Mario Grech, secretário-geral do Sínodo, confirmou a presença de dois bispos da China, como já havia ocorrido no ano passado.

por Marta Zhao

Na lista dos bispos que tomarão parte na próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos, por nomeação pontifícia, figuram os nomes de Vincenzo Zhan Silu e Giuseppe Yang Yongquiang.

Juntamente com os dois bispos da China Continental, também participarão o cardeal Stephen Chow Sauyan, sj, bispo de Hong Kong, e Norbert Pu, bispo de Kiayi (Taiwan).

Já em outubro de 2018 e depois em outubro de 2023, dois bispos da República Popular da China participaram nas Assembleias do Sínodo dos Bispos em Roma. Nas décadas anteriores, antes do Acordo provisório entre o governo chinês e a Santa Sé sobre as nomeações dos bispos chineses (assinado em 22 de setembro de 2018), nenhum prelado proveniente da China continental pode participar no Concílio Vaticano II e nas Assembleias Gerais do Sínodo dos Bispos.

Traçar os perfis pessoais dos dois bispos da China continental que estarão presentes no Sínodo do próximo mês de outubro significa mergulhar na história sem paralelo da comunidade católica chinesa nas últimas décadas.

Dom Vincenzo Zhan Silu

Vincenzo Zhan Silu é bispo da Diocese de Funing (Mindong para o governo chinês), na Província costeira de Fujian.

Vincenzo Zhan Silu nasceu em 13 de março de 1961 na cidade de Ningde (Província de Fujian) e cresceu em uma família católica numerosa e pobre, junto com 10 irmãos e irmãs. Em 1978, na época da nova abertura desejada por Deng Xiaoping e marcada pela reabertura de igrejas e seminários, Vincenzo, de 17 anos, encorajado e movido também pelo testemunho de fé de sua família, ingressou no Seminário de Sheshan, da Diocese de Xangai.

Recebeu a ordenação sacerdotal em 24 de junho de 1989, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora de Sheshan, das mãos do bispo Aloysius Jin Luxian, que havia sido consagrado dispo sem mandato pontifício (teria solicitado e obtido a legitimação canônica do seu ministério episcopal após o ano dois mil). Imediatamente após a ordenação sacerdotal, Vincenzo Khan regressou à sua diocese, onde começou a exercer o seu serviço pastoral como pároco.

Por três anos, de 1995 a 1997, frequentou os cursos de formação organizados no Centro de Estudos do Espírito Santo em Hong Kong. Foram anos em que a ex colônia britânica volta a fazer parte da República Popular da China. O bispo de Hong Kong é Wu. Os bispos auxiliares são Joseph Zen Zekiun e John Tong Hon, este último há muito responsável pela gestão das atividades do Holy Spirit Study Centre.



Vincenzo Zhan Silu foi ordenado bispo de Mingdong em 6 de janeiro de 2000, Solenidade da Epifania do Senhor, na Igreja da Imaculada Conceição (Nantang), em Pequim, que naquela época era uma catedral. Nessa celebração solene, ele e outros quatro sacerdotes chineses foram ordenados bispos sem mandato pontifício. Um acontecimento que tem então efeitos negativos nas perspectivas de diálogo entre a Santa Sé e o governo de Pequim sobre a condição e os problemas da Igreja Católica na China.

A legitimação canônica do exercício do ofício episcopal por parte de Vincenzo Khan Silu ocorreu apenas 18 anos depois, em 8 de setembro de 2018, no âmbito das tratativas e disposições ligadas à assinatura do Acordo provisório sobre as nomeações dos bispos chineses (22 setembro de 2018): «Com o objetivo apoiar o anúncio do Evangelho na China» sublinha a «Nota informativa sobre a Igreja Católica na China» divulgada pela Santa Sé no mesmo dia da assinatura do Acordo «o Santo Padre Francisco decidiu readmitir na plena comunhão eclesial os restantes bispos "oficiais" ordenados sem Mandato Pontifício». Na lista dos bispos acolhidos de volta à plena comunhão eclesial figura o nome de Vincenzo Zhan Silu.

Como parte da assinatura do Acordo, o Papa Francisco atribuiu a Zhan Silu a tarefa de guiar como bispo a Diocese de Funing/Mindong, enquanto dom Vincent Guo Xijin, até então bispo da mesma diocese não reconhecida pelo governo chinês, aceitou assumir o ofício de bispo auxiliar da mesma diocese.

A comunicação dos encargos pastorais atribuídos pelo Papa aos vários bispos originalmente ordenados sem Mandato Pontifício e cuja posição canônica havia sido regularizada antes do Acordo teve lugar no dia 12 de dezembro de 2018 em Pequim, durante um encontro em que também estiveram presentes Zhan Silu e o bispo Guo Xijin.

«Tratou-se – explicou uma nota publicada no Osservatore Romano em fevereiro de 2019 – de uma cerimônia sóbria marcada por intensa comunhão eclesial e concluída com a oração do Pai Nosso e o canto da Ave Maria segundo uma melodia tradicional chinesa».

No dia 18 de abril do mesmo ano (2019), os bispos Vincenzo Zhan Silu e Vincenzo Guo Xijin celebraram juntos a Missa Crismal, rito da Quinta-feira Santa. E no dia 28 de outubro, festa dos Apóstolos Simão e Judas, dom Zhan Silu ordenou dois sacerdotes (um de Mindong e outro de Minbei) na nova catedral da diocese dedicada aos Santos Pedro e Paulo. Foi a primeira ordenação sacerdotal pública em 70 anos.

O perfil pessoal de Vincenzo Zhan Silu é marcado por uma forte propensão para o trabalho intelectual que se expressa também na publicação de obras poéticas, ensaios teológicos e ensinamentos espirituais. Entre os livros que publicou destacam-se títulos como “A Festa da Santíssima Trindade”, um ensaio sobre o celibato sacerdotal e uma “Comparação entre o culto ancestral e o Sacrifício da Missa católica”.

O ano de 2024 foi particularmente intenso para a atividade pastoral de Dom Zhan Silu que, em fevereiro, durante as celebrações do Ano Novo Chinês, presidiu à consagração de várias novas igrejas e à reabertura de outras que estavam fechadas há algum tempo para reformas.

Em 31 de janeiro de 2024, na Paróquia de Chengguan, dedicada à Natividade de Maria, dom Zhan Silu participou como concelebrante na liturgia de ordenação episcopal de Peter Wu Yishun, ordenado bispo da Prefeitura Apostólica de Shaowu (Minbei), na província costeira de Fujian, presidida por Joseph Li Shan, bispo de Pequim. No dia 16 de fevereiro acompanhou dom Pietro Wu na celebração da primeira Missa em Ningde, sua cidade de origem.

Atualmente a Diocese de Mindong, cujo início está ligado à missão dos dominicanos espanhóis, conta com 70.000 fiéis, 15 igrejas, mais de cem locais de oração, 4 casas para idosos, um orfanato. Cerca de sessenta padres, além de centenas de religiosas envolvidas na pastoral.

Dom Giuseppe Yang Yongquiang

Dom Giuseppe Yang Yongqiang, que participará por nomeação papal na Assembleia do Sínodo dos Bispos no próximo mês de outubro, já havia participado na anterior Assembleia Sinodal de outubro de 2023, juntamente com outro bispo da China continental, dom Antonio Yao Shen.

Dom Yang tomou posse na quinta-feira, 27 de junho de 2024, na sede episcopal de Hangzhou, capital da Província chinesa de Zhejiang. Ele havia sido transferido da sede de Zhoucun para Hanghzhou com a nomeação do Papa Francisco. O boletim da Sala de Imprensa do Vaticano divulgado cinco dias antes informava que «no âmbito do diálogo relativo à aplicação do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China, em 12 de junho de 2024, o Santo Padre nomeou S.E. Mons. Giuseppe Yang Yongqiang Bispo de Hangzhou (Província de Zhejiang, China), transferindo-o da sede em Zhoucun (Província de Shandong, China)".

No dia da sua posse em Hangzhou, Jdom oseph Yang afirmou que será seu compromisso orientar sacerdotes e leigos a promover uma transmissão integral da fé católica e anunciar o Evangelho em Hangzhou.

Dom Yang Yongqiang nasceu em 11 de abril de 1970 em Boxing (Shandong). Realizou estudos filosóficos e teológicos no Seminário do Espírito Santo de Shandong e em Sheshan, em Xangai. Em 15 de junho de 1995 recebeu a ordenação sacerdotal e, depois de realizar o trabalho pastoral como pároco, prosseguiu a sua formação no Seminário Nacional de Pequim.

Posteriormente, desempenhou o cargo de professor no Seminário do Espírito Santo, onde ele próprio se formou. Nomeado bispo coadjutor de Zhoucun, foi consagrado em 15 de novembro de 2010 e em 8 de fevereiro de 2013 sucedeu a dom Ma Xuesheng na liderança daquela sé episcopal. Em 12 de junho de 2024, o Papa Francisco nomeou-o bispo de Hangzhou.

Em uma entrevista concedida con exclusividade à Agência Fides, dom Yang declarou-se “honrado” por ter sido convidado a participar da Assembleia do Sínodo dos Bispos realizada em Roma, e por ter assim tido “a oportunidade compartilhar o meu caminho de fé ouvindo o dos outros."

Nessa mesma entrevista, o bispo destacou o florescimento da sua vocação sacerdotal: “Venho de uma família de tradição católica e a fé dos idosos da família teve uma grande influência sobre mim, especialmente a da minha avó. Lembro-me que ela nos pedia para ler as orações todas as noites e também nos pedia para nos inclinar-nos diante de estátuas ou imagens de Jesus, da Virgem Maria, de São José ou de outros santos antes de dormir. Depois ela mesma continuava a recitar as orações até tarde da noite."

Certa vez – acrescentou Dom Yang, continuando a sua história – “minha mãe fez uma peregrinação ao Monte de Nossa Senhora em Huzhuang. Quando voltou, contou-nos que tinha visto alguns jovens seminaristas sentados e lendo na igreja da área oeste de Jinan, tranquilos e disciplinados. Enquanto ela nos falava sobre isso, seus olhos brilhavam. Suas palavras permaneceram impressas em meu coração, e assim a semente do sacerdócio foi plantada em mim”.

Na entrevista, o novo bispo de Huangzhou citou também um trecho do “De Imitatione Christi” que o havia inspirado no caminho: “Abster-se dos discursos inúteis. Tanto quanto possível, estar distante da agitação que as pessoas fazem. De fato, mesmo que se atenda a isso com pureza de intenção, a ocupação com os assuntos do mundo é um grande obstáculo, porque logo se fica poluído pelas vaidades, e feitos escravos. Mais de uma vez eu queria ter ficado quieto e não ter ido para o meio das pessoas."

Na Diocese de Hanghzou vivem 30 mil católicos. A sé episcopal, antes da posse do bispo Yang, estava vacante.

*Agência Fides