Simpósio dez anos após encontro dos Movimentos Populares com o Papa

Representantes das várias organizações de trabalhadores marginalizados e de pessoas em dificuldade, que se reuniram em torno de Francisco em outubro de 2014 sob o grito dos “3Ts” (teto, terra e trabalho), retornam ao Vaticano para discutir o caminho que percorreram nestes anos. O evento é promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral

Um “marco”, aqueles “3Ts”, “teto, terra e trabalho” que o Papa “que tinha vindo do outro lado do mundo” apenas um ano e meio antes - e que conhecia bem essa realidade - declinou no longo discurso que fez na Sala antiga do Sínodo. À sua frente, naquele 28 de outubro de 2014, estavam os representantes dos Movimentos Populares dos cinco continentes que participavam de seu Encontro Mundial. Categorias pertencentes àquela “cultura do descarte” - trabalhadoras e trabalhadores precários, operários, camponeses sem proteção, migrantes e assim por diante - que Francisco havia começado a destacar como um dos pilares de seu magistério.

Solidariedade contra a desumanização

Dez anos mais tarde, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, juntamente com o EMMP, Encontro Mundial dos Movimentos Populares, pretende celebrar o aniversário e, sobretudo, avaliar o caminho percorrido desde o primeiro até o quarto encontro mundial com um simpósio programado para 20 de setembro, às 10h, no Vaticano. O título do encontro será “Levantar a bandeira contra a desumanização”, e são esperados vários representantes de Movimentos Populares e expoentes eclesiais, incluindo o prefeito do Dicastério organizador, cardeal Michael Czerny, e os líderes do núcleo fundador do EMMP, Juan Grabois, Xaro Castelló e João Pedro Stedile.

Bandeira da justiça social

Para a ocasião, explica uma nota, haverá também a apresentação de um volume que reúne as mensagens que o Papa Francisco - cuja mensagem aos participantes do simpósio está prevista - dirigiu aos Movimentos Populares “e outros textos que destacam os “3Ts’”. O aniversário, que também contará com a publicação de um vídeo comemorativo, representa, para os organizadores, “uma boa ocasião para refletir sobre o caminho percorrido durante este período com companheiros e companheiras de todo o mundo, levantando a bandeira da justiça social e da paz na nossa casa comum”. O simpósio poderá ser acompanhado no canal do YouTube do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.