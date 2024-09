Começa o projeto de recuperação das fontes audiovisuais sobre os Papas do Vêneto

Monsenhor Dario Viganò e Luca Zaia na assinatura do acordo para recuperar as fontes sobre João Paulo I e Pio X

O Ministério da Cultura da Itália e a Região do Vêneto assinaram um acordo com a Fundação Memórias Audiovisuais do Catolicismo para a valorização das fontes audiovisuais sobre João Paulo I e Pio X. Um projeto que visa aumentar o conhecimento sobre essas figuras a partir da pesquisa de materiais em arquivos e cinematecas na Itália e no mundo.

Eugenio Bonanata - Vatican News

Materiais audiovisuais sobre João Paulo I e Pio X estão no centro do acordo assinado nesta terça-feira (03/09) em Veneza pelo Ministério da Cultura da Itália, a Região do Vêneto e a Fundação Memórias Audiovisuais do Catolicismo (MAC). Essa última definiu um projeto em nome da recuperação das fontes que - de acordo com uma nota divulgada no final da cerimônia no Palazzo Barbi - é articulado em uma via dupla entre arquivos e cinematecas na Itália e em todo o mundo.

Patrimônio a ser coletado

Por um lado, há o mapeamento de fontes audiovisuais (ficção e não ficção) sobre os dois pontífices e, por outro, o reconhecimento de escritos e discursos sobre a relação entre essas duas figuras e o universo da mídia antes e depois de sua eleição ao trono papal. O patrimônio coletado será devidamente digitalizado e depois disponibilizado a qualquer pessoa por meio da Biblioteca Digital MAC, fruto de uma linha de ação continuamente incentivada pelo Papa Francisco e que conta com a participação de vários atores acadêmicos e técnicos, a começar pela Universidade Telemática Internacional Uninettuno.

Difundir para os mais jovens

O objetivo da iniciativa sobre os Papas do Vêneto é aumentar o conhecimento sobre essas duas importantes figuras, com atenção especial às gerações mais jovens. Os instrumentos que estão planejados para serem empregados são diferentes. Eles vão desde a produção de material popular (não apenas audiovisual) até a promoção dos materiais produzidos por meio de organizações, instituições educacionais, entidades públicas e privadas. Em meio a isso, há experiência na pesquisa e no tratamento de materiais audiovisuais, graças ao uso das mais modernas tecnologias disponíveis na área de restauração. Tudo isso, precisamente, para garantir a disseminação adequada e tornar esses produtos acessíveis ao público mais amplo.

O Papa “invisível"

Falando aos jornalistas, o presidente da MAC, monsenhor Dario Edoardo Viganò, falou sobre o paradoxo de Pio X. “Ele é o Papa 'invisível'”, disse. “Porque, assim que sobe ao trono papal, ele proíbe a filmagem da efígie do Santo Padre e, portanto, só temos muitos documentários dele a partir de 1954, o ano de sua canonização. Embora, para dizer a verdade, tenhamos conhecimento de três 'visões' que foram feitas entre 1941 e 1915. Entretanto, até o momento, a pesquisa nos vários arquivos não produziu nenhuma descoberta”.

Luciani e Roncalli

Também há muito a ser feito sobre Albino Luciani. Como se sabe, devido à curta duração do seu pontificado, há relativamente poucas fontes audiovisuais sobre esse período. No entanto, a pesquisa está concentrada em nível local, reconstituindo sua ação pastoral como bispo. Viganò destacou como esse projeto da fundação pode ser colocado lado a lado com o importante trabalho sobre o magistério do Papa Luciani, realizado pela Fundação João Paulo I, liderada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. A iniciativa - Viganò também anunciou - também planeja dar uma olhada especial em Roncalli, embora tecnicamente ele não seja um Papa do Vêneto. No entanto”, explicou ele, "a história audiovisual de seus anos como Patriarca de Veneza é importante para entender o futuro João XXIII".

Protegendo a memória

“A região não poderia deixar de participar desse projeto”, disse o presidente do Vêneto, Luca Zaia, enfatizando o vínculo entre essas duas figuras e o território. “Nós nos unimos com grande orgulho, sabendo que proteger e tornar utilizável a memória direta é fundamental para conhecer nossa história e o valor de duas figuras tão importantes”, continuou ele. A história do catolicismo no Vêneto”, continuou Zaia, ”contribui fortemente para a nossa identidade e cultura: é um pivô fundamental da nossa sociedade. Queremos que ela seja ainda mais conhecida, não apenas em seus aspectos religiosos, mas também em uma perspectiva histórica e de eventos”.