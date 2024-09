Teólogo irlandês e escultor japonês serão agraciados com o Prêmio Ratzinger 2024

O Prêmio é concedido anualmente desde 2011 a dois (excepcionalmente três) estudiosos em cada ocasião. Os vencedores do Prêmio até esta edição não são apenas católicos, mas também pertencem a outras denominações cristãs – um anglicano, um luterano e dois ortodoxos – e um da religião judaica.

Na sexta-feira, 22 de novembro, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, entregará o Prêmio Ratzinger 2024 ao teólogo e professor Cyril O’Regan e ao escultor Etsurō Sotoo. A cerimônia terá lugar na Sala Régia do Palácio Apostólico, às 17h00, hora local.

Pela manhã, às 7h15, será celebrada uma Missa nas Grutas do Vaticano em memória do Papa Bento XVI, junto ao seu túmulo. Posteriormente, os dois vencedores do Prêmio serão recebidos pelo Santo Padre Francisco.



Os vencedores do Prêmio Ratzinger

Professor Cyril O'Regan (Irlanda, 1952), é docente de Teologia Sistemática no Departamento de Teologia da Universidade de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Realizou seus estudos de Filosofia na Irlanda. Posteriormente, fez o Doutorado em Filosofia (1985) e o Doutorado em Teologia (1989) na Universidade de Yale (Estados Unidos). Desde 1990 é professor na Universidade de Yale, no Departamento de Estudos Religiosos, e desde 1999, na Universidade de Notre Dame, no Departamento de Teologia.

Principais áreas de estudo: Teologia Sistemática e História do Cristianismo. É autor de numerosos artigos e diversas obras, entre as quais: The Heterodox Hegel (1994); Gnostic Return in Modernity (2001); Theology and the Spaces of Apocaliptic (2009); Anatomy of Misremembering: Balthasar’s Response to Philosphical Modernity (2 Vol.); y Newman and Ratzinger (en fase de publicação).



O Prof. Cyril desenvolve uma intensa atividade docente, muito apreciada pelos estudantes pela atenção do professor aos alunos. Dedicou vários artigos importantes à figura e aos ensinamentos por Joseph Ratzinger-Bento XVI.

Etsurō Sotoo (Fukuoka, Japão, 1953) é formado em Belas Artes pela Universidade de Kyoto (Japão), lecionou inicialmente em Kyoto e Osaka. Em 1978, durante uma visita a Barcelona, ​​ficou muito impressionado com a construção da Basílica da “Sagrada Família” e pediu para ali trabalhar como escultor, começando pela Fachada da Natividade, seguindo as instruções deixadas por Antoni Gaudí. Ele se converteu ao cristianismo e foi batizado. É um fervoroso devoto de Gaudí, também comprometido com sua causa de canonização.

As suas principais obras encontram-se em vários pontos do templo da “Sagrada Família”, mas também noutros locais de Espanha, do Japão e também de Itália, onde fez o ambão da Catedral de Florença Santa María del Fiore, em 2015. Ele é o primeiro asiático oriental e o primeiro escultor a receber o Prêmio Ratzinger.

O Papa Bento XVI consagrou a Basílica da “Sagrada Família” durante uma viagem a Barcelona em 2010, expressando grande apreço pela figura e arte de Antoni Gaudí.

O Prêmio Ratzinger

O Prêmio Ratzinger é a principal iniciativa da Fundação vaticana Joseph Ratzinger-Bento XVI. Conforme estabelecido nos Estatutos, este é atribuído a “acadêmicos que se tenham distinguido por méritos particulares em publicação e/ou pesquisa científica”. Nos últimos anos, o campo dos vencedores também se expandiu para a arte de inspiração cristã.

Os candidatos ao Prêmio são apresentados ao Santo Padre para aprovação pela Comissão Científica da Fundação, composta por cinco membros nomeados pelo Papa. Atualmente é composta pelos cardeais Kurt Koch (prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos), Luis Ladaria (prefeito emérito do Dicastério para a Doutrina da Fé), Gianfranco Ravasi (presidente emérito do Pontifício Conselho para a Cultura) , o arcebispo Rino Fisichella (pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização) e dom Rudolf Voderholzer (bispo de Regensburg e presidente do Institut Papst Benedikt XVI).

O Prêmio é concedido anualmente desde 2011 a dois (excepcionalmente três) estudiosos em cada ocasião.

Na edição de 2024, os vencedores do Prêmio serão 30 no total. Trata-se sobretudo de personalidades eminentes que se distinguem pelos estudos de Teologia dogmática ou fundamental, da Sagrada Escritura, Patrologia, Filosofia, Direito e Sociologia, ou na atividade artística, na música, na arquitetura e agora também na escultura.

Confirmando o horizonte cultural mundial do Prêmio, as personalidades premiadas são oriundas de 18 países diferentes dos cinco continentes: Alemanha (7), França (4), Espanha (3), Itália (2), Austrália, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Estónia, Japão, Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Líbano, Polônia, Estados Unidos, África do Sul e Suíça. Os vencedores do Prêmio não são apenas católicos, mas também pertencem a outras denominações cristãs – um anglicano, um luterano e dois ortodoxos – e um da religião judaica.

Outras atividades da Fundação

Congressos internacionais de estudo

Em 2024, a Fundação colaborou com o “De Nicola Center for Ethics and Culture” da Universidade de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) para a Conferência Benedict XVI’s Legacy. Unfinished Debates on Faith, Culture, and Politics (7 a 9 de abril).

Para 2025 está programada, na Universidade de Navarra (Pamplona), em colaboração com ela, a Conferência Evangelization. Believing, thinking, and celebrating according to the thought of J.Ratzinger/Benedict XVI (28 a 30 de abril).

Prêmio “Razão Aberta” e Prêmio “Ratio et Spes”

Em colaboração com a Universidade “Francisco de Vitoria” de Madrid, a Fundação promove o Prêmio internacional “Razão Aberta”, que em 2025 chegará à sua sexta edição.

Em colaboração com a Universidade polonesa “Nicholas Copernicus” de Toruń, promove o Prêmio “Ratio et spes”, que chegará à sua quinta edição em 2025. Ambos os Prêmios visam promover um diálogo profundo entre teologia, filosofia, ética e ciências no mundo de hoje, inspirando-se na ideia da “razão aberta” de Ratzinger.

Bento XVI. Chair

A Fundação colabora com diversas instituições acadêmicas e culturais comprometidas com o pensamento e a obra de Bento XVI em vários países. Em particular, participa nas atividades de Bento XVI. Chair, fundada na Saint Mary's University of Minnesota (Estados Unidos), que será inaugurada no próximo mês de outubro, e promove a iniciativa da edição inglesa de Collected Works (Opera Omnia) de J. Ratzinger com o apoio de diversas universidades estadunidenses

Bolsas de Estudo

Entre as atribuições estatutárias da Fundação está a concessão anual de algumas Bolsas a estudantes de doutorado, dedicadas principalmente a estudos teológicos, bíblicos e patrísticos.

Mais informações sobre o Prêmio Ratzinger e seus vencedores e sobre as atividades da Fundação no site: www.fondazioneratzinger.va