Realizado no Vaticano curso para bispos recém-ordenados

Os bispos ordenados nos últimos 12 meses provenientes do mundo inteiro, tanto de áreas onde a Igreja está presente há séculos quanto de terras de missão, participam do curso de formação no Vaticano. Também estiveram presentes os novos bispos das Igrejas orientais. O curso de formação foi organizado pelo Dicastério para os Bispos, o Dicastério para as Igrejas Orientais e o Dicastério para a Evangelização (Seção para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares)

Padre Paweł Rytel-Andrianik – Vatican News

Ouça e compartilhe

Os participantes do curso foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco, celebraram as Santas Missas na Basílica de São Pedro e em outras igrejas de Roma e encontraram, entre outros, os prefeitos de vários dicastérios, representantes da Secretaria de Estado da Santa Sé e outros Superiores da Cúria Romana. Eles trabalharam em círculos menores em grupos linguísticos.

Os organizadores explicaram: “São dias intensos em que se vivem momentos de formação e comunhão, fazendo com os novos Bispos uma experiência concreta do dom da colegialidade episcopal na adesão afetiva e efetiva ao sucessor de Petro”. Os Dicastérios que têm a tarefa de ajudar o Santo Padre na delicada tarefa de escolher os Bispos estão satisfeitos com o resultado obtido no Curso de Formação realizado.

Audiência do Papa aos participantes do curso de formação para novos bispos - 21.09.2024 (Vatican Media)

“Esse curso de formação é muito importante, entre outros, por três motivos”, disse dom Sławomir Szkredka, bispo auxiliar de Los Angeles, nos EUA. “O primeiro motivo é a experiência de unidade. Todos nós nos reunimos com o Santo Padre, o Pedro de nosso tempo, e experimentamos a unidade da Igreja com nossos irmãos do mundo inteiro. A segunda dádiva desse curso é o encontro com bispos de outras Igrejas. Temos a oportunidade de nos conhecer, trocar experiências e orar juntos. Em terceiro lugar, encontramos representantes da Santa Sé, que nos mostram a visão do Papa Francisco. Temos a oportunidade de discutir como podemos implementar essa visão em diferentes partes do mundo em nossas Igrejas locais”, observou o bispo Szkredka.

O curso para bispos ordenados nos últimos doze meses realizou-se de 15 a 21 de setembro no Vaticano. Houve dois grupos de bispos. No curso organizado pelo Dicastério para os Bispos houve 153 bispos, de 46 países, incluindo 25 bispos do rito Oriental (que têm como Dicastério de referência o das Igrejas Orientais) e 5 bispos recém-ordenados com cargos na Cúria Romana. Enquanto 114 participantes participaram do curso do Dicastério para a Evangelização.

Um curso para bispos recém-ordenados em setembro já se tornou habitual nas atividades da Cúria Romana, e este ano assume uma nova conotação: pela primeira vez, uma parte das sessões de trabalho foi compartilhada e vivenciada em conjunto por dois grupos de bispos na Pontifícia Universidade Urbaniana.