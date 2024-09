Ucrânia, Parolin: respeito pelos direitos humanos e troca de prisioneiros

O Secretário de Estado, numa videoconferência com a Comissária para os Direitos Humanos da Federação Russa, agradeceu à Defensoria Pública russa pelo seu papel na libertação de dois sacerdotes ucranianos e lembrou a necessidade de salvaguardar os direitos humanos fundamentais consagrados nas Convenções Internacionais. Foco na assistência aos militares ucranianos prisioneiros na Federação Russa e na troca recíproca dos soldados detidos.

O secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, agradeceu às autoridades russas pela libertação de dois sacerdotes ucranianos, Ivan Levytskyi e Bohdan Heleta, padres da congregação do Santíssimo Redentor libertados em junho passado, e apelou mais uma vez ao respeito pelos direitos humanos e a troca de prisioneiros de guerra capturados durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O purpurado fez isso numa videoconferência com Tatiana Moskalkova, comissária para os direitos humanos da Federação Russa, realizada em 16 de setembro. A notícia foi dada, nesta quarta-feira (18/09), num comunicado da Santa Sé.

"Durante a conversa", afirma a nota, "o cardeal secretário de Estado, além de agradecer à Defensoria Pública russa por seu papel na libertação de dois sacerdotes ucranianos, lembrou a necessidade de salvaguardar, no contexto do conflito atual, os direitos humanos fundamentais consagrados nas Convenções Internacionais e tratou algumas questões humanitárias. Em particular, ele se referiu à assistência aos militares ucranianos prisioneiros na Federação Russa e à troca recíproca de soldados detidos na Rússia e na Ucrânia".