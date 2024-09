Papa nomeia novos consultores do Dicastério da Doutrina da Fé

Um bispo, sacerdotes, religiosas e leigos entre os novos consultores do Dicastério para a Doutrina da Fé.

Vatican News

O Santo Padre nomeou consultores do Dicastério para a Doutrina da Fé: dom Antonio Stagliano, presidente da Pontifícia Academia de Teologia; os reverendos monsenhores: Giovanni Ancona, professor titular da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma; Giacomo Canobbio, diretor Científico da Academia Católica de Brescia; Carlo Dell'Osso, secretário do Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã de Roma; Basilio Petrà, professor emérito da Faculdade Teológica da Itália Central em Florença; Bruno Fabio Pighin, professor emérito da Faculdade de Direito Canônico “San Pio X” de Veneza.

Os reverendos sacerdotes: Mario Stefano Antonelli, reitor do Pontifício Seminário Lombardo dos Santos Ambrósio e Carlos, em Roma; Pasquale Bua, diretor do Instituto Teológico Leoniano de Anagni; Maurizio Chiodi, professor titular do Pontifício Instituto Teológico “João Paulo II” para as Ciências do Matrimônio e da Família, em Roma; Massimo Del Pozzo, professor titular da Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade da Santa Cruz de Roma; Aristide Fumagalli, professor titular da Faculdade Teológica do Norte da Itália – Seção Paralela do Seminário Arcebispal de Milão em Venegono Inferiore; Federico Giuntoli, professor extraordinário da Faculdade Bíblica do Pontifício Instituto Bíblico de Roma; Pier Davide Guenzi, presidente da Associação Teológica Italiana para o Estudo da Moral; Franco Manzi, professor titular da Faculdade Teológica do Norte da Itália – Seção Paralela do Seminário Arcebispal de Milão em Venegono Inferiore; Massimo Regini, diretor do Instituto Teológico Marche de Ancona; o reverendíssimo padre Raffaele Talmelli, superior geral dos Servos do Paráclito; os reverendos padres: Denis Chardonnens, O.C.D., professor titular da Pontifícia Faculdade de Teologia e do Pontifício Instituto de Espiritualidade “Teresianum” de Roma; Armando Genovese, M.S.C., professor titular da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma; Juan Manuel Granados Rojas, S.I., professor titular da Faculdade Bíblica do Pontifício Instituto Bíblico de Roma; Dominic Sundararaj Irudayaraj, SI, professor extraordinário da Faculdade Bíblica do Pontifício Instituto Bíblico de Roma.

As reverendas irmãs Giuseppina Daniela Del Gaudio, S.F.I., diretora do Observatório das Aparições e Fenômenos Místicos relativos à Virgem Maria no mundo, e Benedetta Rossi, das Missionárias de Maria, professora associada da Faculdade Bíblica do Pontifício Instituto Bíblico de Roma.

Os professores: Donatella Abignente, professora emérita da Pontifícia Faculdade Teológica do Sul da Itália - Seção San Luigi de Nápoles; Mario Bracci, professor associado da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma; Claudia Leal Luna, professora titular do Pontifício Instituto Teológico “João Paulo II” para as Ciências do Matrimônio e da Família, em Roma; Sandra Mazzolini, decana da Faculdade de Missiologia da Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma; Ignazia Siviglia, professora emérita da Pontifícia Faculdade Teológica da Sicília “San Giovanni Evangelista” de Palermo; Emanuele Spedicato, professor associado da Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.