Observatório do Vaticano lança obra sobre eternidade entre o espaço e o tempo

Apresentado na manhã desta sexta-feira (06/09) na Cúria Geral dos Jesuítas uma obra, produzida com a Universidade de Pádua, da Itália, que reúne 24 contribuições dos maiores estudiosos da física, psicologia, filosofia e teologia, incluindo dois ganhadores do Prêmio Nobel. As questões sobre Deus e a consciência são discutidas juntamente com a teoria quântica, os buracos negros e o Big Bang com as contribuições da neurociência e inteligência artificial.

Vatican News

Uma obra coletiva que reúne 24 contribuições de filósofos, teólogos, físicos e psicólogos de renome internacional, com reflexões sobre os temas do limite e do infinito, do tempo e da eternidade, do espaço vazio e daquele material. Esse é o volume “Eternidade entre espaço e tempo: da consciência ao cosmos” (“Eternity between space and time: from consciousness to the cosmos”), publicado pela editora De Gruyter e apresentado nesta sexta-feira, 6 de setembro, na Cúria Geral da Companhia de Jesus, em Roma.

Os editores

O ensaio é o resultado da discussão realizada em maio de 2022 por ocasião da conferência organizada como parte do programa de mestrado em “Estudos sobre a morte e o fim da vida” na Universidade de Pádua, na Itália. Foi editado e escrito sob a direção científica de Ines Testoni, diretora do curso de mestrado e representante dos campos filosófico e psicológico; de Gabriele Gionti, cosmólogo e vice-diretor do Observatório Astronômico do Vaticano (representando a relação entre Teologia e Física); de Fabio Scardigli, físico-teórico do Departamento de Matemática da Politécnica de Milão e do Instituto Lorentz de Física Teórica da Universidade de Leiden (representando o campo da Física); de Andrea Toniolo, decano da Faculdade Teológica de Triveneto (representando o campo da Teologia). “Este ensaio explica melhor as linguagens que falam da finitude”, disseram os editores, ”considerando o conceito de eternidade como o pivô sobre o qual giram as definições novas e antigas das relações entre o nada e o ser, a física e a metafísica, a mortalidade e a imortalidade."

Questionar-se sobre Deus, a eternidade e a consciência

Questões filosóficas, teológicas e psicológicas sobre Deus, eternidade e consciência são discutidas e examinadas juntamente com as visões emergentes da teoria quântica, os conceitos de buraco negro, universo inflacionário e Big Bang e a teoria das cordas. Diferentes perspectivas e ângulos, que vão da neurociência à inteligência artificial.

Dois ganhadores do Prêmio Nobel fizeram contribuições: Roger Penrose e Gerard 't Hooft. Outros acadêmicos importantes incluem: Federico Faggin (Medalha de Tecnologia no Congresso dos EUA), Gabriele Veneziano (autor dos primeiros trabalhos sobre a teoria das cordas), Massimo Cacciari, Giulio Goggi, Kurt Appel.

A marca Severiniana

Uma das principais inspirações do texto também está, sem dúvida, ancorada no pensamento do grande filósofo Emanuele Severino. Sua obra representa um desafio e uma oportunidade, que o texto aproveita, para uma reflexão mais profunda e articulada sobre os fundamentos do ser e da transcendência. Especialmente nos ensaios filosóficos de Goggi, Testoni, Sacco, Messinese e Cacciari, a importância do ensinamento de Severino é destacada, trazendo à tona nosso mais profundo terror: acreditar que somos mortais, totalmente aniquiláveis. Compreender o que significa eternidade nos permite pensar em nós mesmos além do limite da morte.