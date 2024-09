Núncio na Ucrânia: a Igreja em tempos de guerra, uma luz na escuridão

O arcebispo Visvaldas Kulbokas fala sobre a experiência da comunidade cristã em mais de 30 meses de conflito: tentamos oferecer solidariedade e apoio às consciências; é reconfortante fazer parte de um corpo que se faz vivo conosco em todas as partes do mundo. É importante gerenciar a ajuda com transparência e senso de partilha.

Svitlana Dukhovych e Alessandro De Carolis - Vatican News

As mangas estão sempre arregaçadas, porque se as bombas continuam a transformar um prédio de apartamentos em um alvo de drones e um parque infantil em um campo de batalha, não há muito tempo para pensar, é preciso correr com a ajuda, carregando vans com alimentos e remédios, não importa quão perto esteja a linha de frente. Mas a Igreja, em meio às bombas, tem sua própria tarefa precisa e inalienável: levar não apenas um pedaço de pão, mas também um pedaço do céu àqueles que vivem no inferno, falar à consciência daqueles que precisam decidir entre a vida e a morte de um soldado, enquanto o frenesi da ação, ou da reação, corre o risco de obscurecer o senso moral de uma escolha.

“Não sei como conseguem dormir”

Mais de dois anos e meio após a invasão russa, o arcebispo Visvaldas Kulbokas, núncio na Ucrânia, faz um balanço de como a Igreja local conseguiu lidar com um drama tão grande, continuando a ser uma presença de braços e alma ao lado de seus compatriotas. Nosso papel, ele reflete com a mídia do Vaticano, é e continua sendo o de “proclamar o Evangelho”, porque “durante a guerra pode haver desespero por muitas razões: as dificuldades, as perdas, as feridas, o pensamento dos próprios membros da família como prisioneiros civis ou prisioneiros de guerra...”. Eu, confessa o prelado, “frequentemente me pergunto como os familiares dos prisioneiros conseguem dormir”. E assim, para “a Igreja, estar junto com o povo significa trazer luz em meio à escuridão”.

Um papel de consciência

O núncio se debruça sobre a tarefa dos capelães militares. Eles também têm, argumenta, “o papel de uma consciência moral no sentido de que, sim, a guerra é atroz, mas em cada decisão que é tomada, é importante que haja também a voz de um padre que pergunta aos comandantes: 'essa decisão que vocês tomaram é correta? Porque essa decisão diz respeito aos militares e diz respeito a vidas humanas”. Um papel de consciência que também se estende a uma dimensão comunitária. Há sim, diz dom Kulbokas, uma Igreja que “implora a Deus pela paz”, mas há também uma Igreja que fala “ao povo, aos governantes”, convidando-os a “não confiar apenas em meios militares, políticos ou humanitários, mas também a refletir”. Às vezes, confessa o núncio, com base nos Padres da Igreja, “eu me faço a pergunta: 'Por quem devemos rezar mais? São João Crisóstomo nos convida a rezar pelo agressor que está perdendo a vida eterna”.

Nunca ceder às situações

A força da resiliência também é nutrida pelo conhecimento de que há uma rede ilimitada sempre pronta para dar uma mão. “Saber de ser uma comunidade me ajuda, porque sei que posso pedir conselhos, posso encontrar alguém que me apoie”, diz o prelado. “Às vezes, alguém na Itália, na Espanha, na França, no Chile, na Argentina se faz presente por meio de e-mails ou telefonemas dizendo: 'Estamos aqui, o que podemos fazer?” Assim é a Igreja: saber que está espalhada por todo o mundo e que se sente apoiada pelo mundo inteiro.

Mas há, por assim dizer, alguma lição a ser aprendida com o fato de ser um cristão que acabou nessa loucura que vem devastando pessoas e cidades há mais de trinta meses? Dom Kulbokas responde começando com uma palavra: “frustração”. Aprendi, “espero”, diz ele, que “durante os tempos difíceis, experimentamos ‘muitas situações frustrantes’. As “situações de prisioneiros, crianças que não podem voltar da Rússia para seus pais... Muito trabalho é feito e poucos resultados”. Mas, acrescenta ele, “também aprendi com outras pessoas, compartilhando experiências, que nunca se deve desistir de uma situação. Conheci muitas pessoas que me disseram: 'Olha, talvez eu também não tenha conseguido fazer nada em um ano, em dois anos nada. Então, no terceiro, quarto, quinto ano, consegui encontrar soluções, maneiras, as palavras certas, iniciativas para resolver alguma coisa”.

Refugiados ucranianos

A reflexão então se volta para qual seria o melhor plano ético para valorizar a ajuda que a Ucrânia recebeu e continua recebendo. Ele reconhece que há muitas pessoas dispostas a oferecer ajuda em vários níveis, “espiritual, política, de informação, no campo humanitário”. “A impressão que tive até agora”, afirma o prelado, ‘é que é muito apropriado que os órgãos que gerenciam isso sejam instituições oficiais, caso contrário, há o risco de que as novas associações não sejam confiáveis’. Dom Kulbokas convida qualquer pessoa que tenha uma ideia a comunicá-la “a essas instituições oficiais”, incluindo as da Igreja, como o Sínodo dos Bispos da Igreja Greco-Católica, a Conferência dos Bispos Latinos e a própria Nunciatura.

Compartilhar a abundância de bens

Compartilhamento de ideias, então. E também de bens, feitos de forma inteligente. “Há muito potencial”, garante o núncio, que se lembra da conversa que teve com dois americanos envolvidos na coleta de medicamentos para a Ucrânia. “Eles me disseram: em nosso setor, muitas vezes acontece que, como os hospitais precisam reduzir o número de funcionários, incluindo a equipe médica, eles não têm tempo para fazer os cálculos corretamente e, muitas vezes, acabam encomendando medicamentos ou máquinas que, depois, usam pouco. Você pede um pacote de medicamentos e talvez precise de metade de um pacote. E eles costumavam me dizer que há uma enorme quantidade de máquinas e medicamentos em boas condições, mas que não são usados”. “Esse superdesenvolvimento do mundo ocidental”, diz dom Kulbokas, ‘às vezes cria uma superabundância de bens que é preciso saber procurar e doar para os necessitados’. E “minha proposta”, conclui ele, “é canalizar algumas dessas iniciativas também para as instituições da Igreja, sabendo que elas são instituições sérias e, portanto, podem se unir a esse tipo de compromisso”.