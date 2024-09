Direito à alimentação: Santa Sé e ONGs católicas contra o desperdício e consumo excessivo

Em vista do Dia Mundial da Alimentação, a Missão Permanente da Santa Sé junto à FAO, FIDA, PMA e Fórum de Roma de Organizações Não-Governamentais de inspiração católica organizam para 10 de outubro um seminário sobre o tema do desperdício de comida. Serão apresentadas experiências concretas da Caritas Internationalis e de algumas ONGs católicas.

Vatican News

“Direito à alimentação, entre privação e desperdício. É hora de agir” é o título do seminário de estudo que a Missão Permanente da Santa Sé junto à FAO, FIDA, PMA e o Fórum de Roma de Organizações Não Governamentais de inspiração católica, organizaram para o dia 10 de outubro, em vista da celebração do Dia Mundial da Alimentação 2024. O evento será realizado das 10h30 às 13h locais na sala alemã da sede de Roma da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mas também pode ser acompanhado pela plataforma on-linde Zoom, com prévia inscrição (todas as informações podem ser encontradas neste link).

O objetivo do encontro, poucos dias antes do Dia das Nações Unidas, em 16 de outubro, sobre o tema “Direito à alimentação para uma vida e um futuro melhores”, é refletir sobre a importância de adotar um ponto de vista integral que nos permita encontrar as soluções certas para corrigir os desequilíbrios do modelo alimentar atual.

Uma época de contradições

Infelizmente, refletem os organizadores, ‘vivemos em uma época de contradições’, com o mundo enfrentando várias crises alimentares em diferentes áreas, mas, ao mesmo tempo, ‘estamos testemunhando um desperdício desproporcional e um consumo excessivo de alimentos’. Conflitos, choques econômicos e eventos climáticos extremos, prosseguem, “continuam a mergulhar milhões de pessoas nas garras da fome e da desnutrição”. É de fato paradoxal como, no mundo de hoje, há comida suficiente para todos, mas nem todos podem desfrutá-la”.

Erradicar o flagelo da fome

Para garantir a paz e o desenvolvimento, entendidos como a melhoria das condições de vida das populações que sofrem com a fome, a guerra e a pobreza, continua o comunicado que lança a iniciativa, “não são necessárias apenas declarações solenes, mas, acima de tudo, ações concretas, incisivas e sábias, com o objetivo de aumentar a eficiência da produção, distribuição e consumo justo de alimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade”. Comer de forma suficiente e saudável, esclarecem os organizadores, “não é apenas um direito, mas implica o compromisso constante e a vontade comum de erradicar, de uma vez por todas, o flagelo da fome. Se a fome existe, e a cada dia ela cresce exponencialmente, é porque o vírus da insensibilidade, da indiferença e da ausência de fraternidade está se espalhando em suas raízes”.

O apelo do Papa Francisco

Os organizadores do seminário querem contribuir para esse processo com uma abordagem baseada na visão da ecologia integral, que é crucial para enfrentar os desafios globais de forma sistêmica: não olhar para a injustiça alimentar apenas como um problema de falta de alimentos, mas também como um problema de justiça. É extremamente importante garantir que os sistemas alimentares sejam sustentáveis, resilientes e inclusivos.

“É uma questão”, disse o Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial da Alimentação de 2020, ‘de adotar soluções inovadoras que possam transformar a maneira como produzimos e consumimos alimentos para o bem-estar de nossas comunidades e de nosso planeta, fortalecendo assim a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo’. Um convite, portanto, para repensar e renovar nossos sistemas alimentares, em uma perspectiva de solidariedade, superando a lógica da exploração selvagem da criação e orientando melhor nosso compromisso de cultivar e preservar o meio ambiente e seus recursos, para garantir a segurança alimentar e caminhar em direção a uma nutrição suficiente e saudável para todos.

O exemplo de experiências concretas

Faremos isso, esclarecem os organizadores, “partindo de uma breve perspectiva teórica”, mas sobretudo “concentrando-nos em muitas experiências concretas que evidenciam o grande esforço” das ONGs de inspiração católica em diferentes lugares do mundo, com iniciativas ricas em humanidade, para garantir o direito à alimentação. Experiências que demonstram o valor agregado das organizações da sociedade civil, que trabalham diretamente no local e perto das pessoas. Sua proximidade e compreensão das comunidades locais são, de fato, “essenciais para enfrentar com eficácia o desafio do direito à alimentação”. A partir desses casos concretos, será proposto um caminho compartilhado para aumentar a eficiência e influenciar positivamente a mudança de políticas, enfatizando a importância da ação coordenada e inclusiva em nível global.

O programa

Apresentando suas experiências práticas estarão Caritas Internationalis, New Humanity, International Council of Catholic Men Unum - Omnes, Fundación Promoción Social, Fundação Marista pela Solidariedade Internacional e União Mundial das Organizações Femininas Católicas. Por fim, Vincenzo Conso, coordenador do Fórum de Roma das ONGs de inspiração católica, irá ler o Manifesto do Fórum de Roma pelo Direito à Alimentação, enquanto as conclusões serão confiadas a Fernando Chica Arellano, Observador Permanente da Santa Sé junto à FAO, FIDA e PMA.