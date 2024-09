A missão é obra do Espírito Santo, não de nossas “técnicas”

Uma reflexão sobre o primeiro dia do Papa Francisco em Papua Nova Guiné.

Andrea Tornielli



Como se transmite o entusiasmo da missão aos jovens? “Não acho que existam 'técnicas' para isso...”. Na pergunta de James, catequista, e na resposta que recebeu do Papa, pode-se captar um dos temas mais caros a Francisco. O que está na origem do fato de ser missionário? Como se anuncia o Evangelho? Essas são perguntas válidas para todos os lugares e todas as épocas, mas aqui, em Papua Nova Guiné, um país onde são falados 841 idiomas diferentes, elas devem ter um eco especial. Encontrando-se com as autoridades e a sociedade civil em Port Moresby, o Sucessor de Pedro repetiu que estava muito fascinado pela extraordinária riqueza cultural e humana desse arquipélago pontilhado de ilhas, onde as conexões são complicadas e a catequese deve contar com uma quantidade de idiomas diferentes que não tem paralelo no mundo: “Imagino que essa enorme variedade seja um desafio para o Espírito Santo, que cria harmonia nas diferenças!

Em resposta à pergunta de James durante o encontro com os bispos, o clero, religiosas e catequistas, o Papa reiterou os fundamentos do testemunho cristão, ou seja, “cultivar e compartilhar nossa alegria de ser Igreja”. Francisco frequentemente gosta de citar as palavras de seu predecessor Bento XVI em Aparecida em 2007: “A Igreja não faz proselitismo. Ao contrário, ela se desenvolve por 'atração'”. E no livro-entrevista com Gianni Valente (Sem Ele, nada podemos fazer”, Lev 2020), ele explicou que “a missão é obra Sua. É inútil se preocupar. Não há necessidade de nos organizar, não há necessidade de gritar. Não há necessidade de artifícios ou estratagemas. Tudo o que você precisa é pedir para poder refazer hoje a experiência que o faz dizer 'nós decidimos, o Espírito Santo e nós'... O mandato do Senhor de sair e proclamar o Evangelho pressiona a partir de dentro, ao se apaixonar, ao amar a atração. Não se segue a Cristo, muito menos se torna um anunciador dele e de seu Evangelho, por uma decisão tomada à mesa, por um ativismo autoinduzido. Até mesmo o impulso missionário só pode ser frutífero se ocorrer dentro dessa atração e transmiti-la aos outros”.



Diante da perplexidade e do cansaço que muitos cristãos experimentam em algumas partes do mundo, somente o testemunho de pecadores perdoados, atraídos pelo amor, faz a missão. Caso contrário, a Igreja - e essas são sempre as palavras de Francisco - “se torna uma associação espiritual”. Uma corporação multinacional para lançar iniciativas e mensagens de conteúdo ético-religioso”, porque ”você acaba domesticando Cristo. Você não dá mais testemunho do que Cristo faz, mas fala em nome de uma certa ideia de Cristo. Uma ideia que possuída e domesticada por você. Você organiza as coisas, torna-se o pequeno empresário da vida da igreja, onde tudo acontece de acordo com um programa definido, apenas para ser seguido de acordo com as instruções. Mas o encontro com Cristo nunca mais se repete. O encontro que tocou seu coração no início nunca mais acontece.



Nada está isento desse risco: desde projetos pastorais até a organização de grandes eventos, desde “técnicas” missionárias para o digital até a catequese. Há o risco de considerar o essencial como garantido, a fim de se concentrar em métodos, idiomas e organização.

Mas a resposta mais verdadeira à pergunta de James, aquela que incorpora as palavras do Papa, está nos rostos sorridentes e cheios de alegria dos missionários que aqui percorrem quilômetros a pé, de carro e de avião, para estar perto de todos. Para testemunhar a cada mulher e homem desta terra de natureza esplêndida e colorida, o amor de Jesus. Porque “se é Cristo que o atrai, se você se move e faz as coisas porque é atraído por Cristo, os outros percebem sem esforço. Não há necessidade de mostrá-lo, muito menos de exibi-lo”.