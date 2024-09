Na Indonésia, nova obra de Scholas Occurrentes será concluída pelo Papa

O Movimento Internacional de Educação, lançado globalmente em 2013 por Francisco, promoveu a criação do Poliedro do Coração, uma escultura que envolveu 1.500 pessoas que representaram as suas histórias, combinando educação, arte e tecnologia para simbolizar como cada indivíduo contribui para uma vida mais vibrante e comunidade global significativa. No dia 4 de setembro, em Jacarta, durante a 45ª viagem apostólica, a contribuição do Pontífice com um objeto pessoal

Chama-se Poliedro do Coração o projeto pensado para a Indonésia por Scholas Occurrentes,. Trata-se de uma obra de arte que será concluída em Jacarta, na Casa da Juventude Grha Pemuda, pelo Papa Francisco no dia 4 de setembro, durante a 45ª Viagem Apostólica que terá início nesta segunda-feira, 2.

Criado por pessoas de diferentes ilhas, estagiários e estudantes de várias escolas, cada peça deste poliedro reflete a diversidade das comunidades do país. A escultura pretende simbolizar o coração da Indonésia e a riqueza cultural do país e foi idealizada pelo Movimento Educativo Internacional, lançado globalmente em 2013 pelo Pontífice, com o objetivo de transformar a vida dos jovens por meio de metodologias educativas inovadoras que incorporem tecnologia, desporto e artes. No ano passado, o Papa concluiu o maior mural coletivo do mundo em Cascais, Portugal,no dia 3 de agosto durante a JMJ.

Enraizado na visão de “criar a Cultura do Encontro, reunindo os jovens em uma educação que gere Significado”, Scholas é hoje uma força significativa de inclusão, unidade e envolvimento social nos cinco continentes, envolvendo mais de meio milhão de escolas e universidades e com o Poliedro do Coração envolveu um total de 1.500 pessoas, incluindo crianças do programa educativo em Jacarta, participantes de workshops em Bali, Lombok e Labuan Bajo, bem como detentosde três estabelecimentos prisionais, incluindo aqueles para jovens, mulheres e homens.

A escultura incorpora objetos pessoais dos seus colaboradores, é um espaço sagrado que preserva memórias, simboliza uma comunidade partilhada; conta, em todos os sentidos, as histórias dos seus participantes, combinando educação, arte e tecnologia e quer representar o lema nacional da Indonésia, “Bhinneka Tunggal Ika” (Unidade na Diversidade). Aguardada agora a contribuição de Francisco, que no mural de Cascais havia dado a última pincelada. No Poliedro do Coração, no entanto, ele acrescentará um objeto pessoal, fortalecendo a conexão entre arte, tecnologia e comunidade.

Existem três tipos de materiais que serão utilizados para o Poliedro do Coração: natural, tecido e reciclado, para se alinhar com as mensagens ambientais das Encíclicas do Papa Francisco, Laudato si' e Laudate Deum. Estes são materiais cuidadosamente escolhidos para refletir o compromisso de cuidar da nossa casa comum e de enfrentar os desafios climáticos.