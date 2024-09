Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News de 14 de setembro

Notícias do Vaticano em latim. Nesta edição: a conclusão da viagem do Papa Francisco à Ásia, com as etapas da semana passada na Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, onde o Pontífice pediu respeito e diálogo para um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Nas notícias também está a mensagem para o Dia Internacional da Alfabetização.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo quarto mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Die tértio décimo mensis Septémbris Francísci Papae iter ad finem addúcitur in Oceániam et Ásiam Meridiánam Orientálem. Apud Pápuam Novam Guinéam ac Timóriam Orientálem praecípuae fuérunt statiónes.

Singapúram novíssime invísit Póntifex, qui de hóminum observántia ac diálogo est locútus ad progréssum tolerándum congruúmque obtinéndum.

Pontíficis núntius de internationáli Die Litterárum tradendárum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Eugénius Murrali.

Ouça as notícias do Vatican News em latim

NOTÍTIAE

Indonesiános post dies, invisére perréxit Papa Francíscus Pápuam Novam Guinéam ac Timóriam Orientálem. Refert Monia Parente.

Complúra sunt maióris pónderis ex Francísci itínere in Oceániam et Ásiam Meridiánam Orientálem. Quaedam in príncipe urbe Papuána Port Moresby acta sunt, peculiárem in modum Missa et Angélica Salutátio in stádio quod “Sir John Guise” appellátur, fidéles di oe cesis Vanimo ë nsis recépti una cum missionariórum manípulo institúti “Holy Trinity Humanistic School” Baro ë nsis. In Stádii homília supra memoráti Póntifex asséruit: “Ágedum, noli timére, pópule Papuáne! Frúere! Frúere Evangélii gáudio, accéde ad Deum veniéntem, accéde ad fratres amándos”. Atque in Angélica Salutatióne pacis donum in omnes gentes invocávit. Die Lunae séptimo mensis Septémbris Póntifex Dílium pervénit, príncipem urbem Timóriae Orientális, ubi potestátes civilémque societátem convénit, púeros invísit inhábiles Scholae “Irmãs Alma” appellátae, religiósos in Cathedrále Immaculátae Conceptiónis, societátem Iesu apud Nuntiatúram Apostólicam. Missa est celebráta in planítie Taci Tol, ubi Francíscus asséruit: “In Timória Orientále est pulchrum, quóniam permúlti sunt párvuli: Nátio estis iúvenis, in quo in quólibet ángulo micáre, erúmpere vita vidétur”.

Singapúrae postrémae Pontíficis itíneris státio. Refert Alexánder De Carolis.

Die Mercúrii undécimo mensis Septémbris Singapúram se cóntulit Francíscus Papa, quae eius itíneris postréma est státio. Ínibi postquam officióse est recéptus, priváto modo Societátem Iesu convénit apud Sedem recéssuum “Sancti Francísci Xavérii”. Postrídie Oratórum Populárium Domi, Reipúblicae prǽsidem convénit atque cum primo minístro est locútus. Exínde Potestátes ac Civílem Societátem convénit in Theátro Sedis Cultúrae Universitátis studiórum institúti “National University of Singapore” ut ánglice aiunt. Missa in Nationáli Stádio apud “Singapore Sports Hub” est celebráta. Hic Francíscus Papa asséruit: “Fratres ac soróres, pluris est hoc pro nobis verbum, quóniam […] nobis mémorat vel máius mirum quiddam adésse, maióre étiam admiratióne observantiáque amplecténdum: scílicet fratres ac soróres, cotídie nobis occurréntes haudquáquam seligúntur ac discernúntur, ut bene testántur socíetas et Singapúriae Ecclésia, quae stírpibus componúntur tam váriis quaeque eádem ópera tam coniúnctae et solidáles conspiciúntur!”. Die Véneris tértio décimo senum coetum convénit Póntifex apud domum “Sanctae Terésiae”, atque occúrrit ínsuper váriae religiónis iuvénibus in “Catholic Junior College”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

In núntio a cardinále Secretário Status Petro Parolin subsignáto de internationáli Die Litterárum tradendárum institutiónis UNESCO appellátae – qui hoc anno Yaoundé, in Cammarúnia, diébus nono ac décimo mensis Septémbris, actus est – Póntifex plane est argumentátus quómodo lingua primárium sit instruméntum inter hómines ac pópulos communicándi, quae diálogum iuváre valet.

Finis fit loquéndi, próxima hebdómada dénuo ad vos.