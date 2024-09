Dicastério para as Causas dos Santos: em novembro, conferência sobre martírio e oferta da vida

Será realizada no Instituto Patrístico Agustinianum, em Roma, de 11 a 14 de novembro, uma conferência que será aberta pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. Já o prólogo ficará a cargo do monsenhor Antonio Pitta, vice-reitor da Universidade Lateranense.

Vatican News

“Não há amor maior. O martírio e a oferta da vida”. Esse é o tema da próxima conferência organizada pelo Dicastério para as Causas dos Santos que será realizada no Instituto Patrístico Agustinianum, em Roma, de 11 a 14 de novembro. “A realidade do martírio”, conforme a divulgação do evento no site do Dicastério, ”continua sendo mais atual do que nunca. Portanto, o objetivo da conferência é aprofundá-la nos contextos históricos, culturais e sociais do século XXI”. A outra área de estudo diz respeito ao novo caso das causas de beatificação e canonização, ou seja, a oferta da vida, aprovada pelo Papa Francisco em 11 de julho de 2017”.

Os trabalhos da conferência serão abertos na tarde de segunda-feira, 11 de novembro, com a saudação do cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, e o prólogo do vice-reitor da Universidade Lateranense, professor Antonio Pitta, sobre o tema “Um amor maior: dar a vida” (cf. Jo 15,13). Em seguida, haverá uma palestra sobre “O martírio na vida da Igreja”.

As palestras da terça-feira, 12 de novembro, serão dedicadas ao tema do ódio contra a fé cristã na atualidade de vários contextos sociais e geográficos e ao martírio em outras denominações cristãs. Uma apresentação também abordará o tema do martírio na produção cinematográfica.

As palestras da quarta-feira, 13 de novembro, serão sobre os seguintes temas: “A oferta da vida e a antropologia contemporânea”, “Parte histórica e releitura de algumas experiências de santidade à luz da oferta da vida”, “Aspectos teológicos e processuais da oferta da vida”. As conclusões serão propostas pelo cardeal Semeraro.