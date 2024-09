Vaticano e Procuradoria de Perugia: colaboração na investigação do caso de Londres

Encontro desta terça-feira (17/09) entre o procurador Cantone, o promotor vaticano de Justiça Diddi e o comandante da Gendarmaria Gauzzi: um início acordado de colaboração entre os dois organismos judiciais após a abertura, também pelo promotor de Justiça, de um fascículo sobre supostos acessos não autorizados realizados durante a investigação sobre o edifício da Sloane Avenue.

Foi iniciada uma “colaboração” entre a Procuradoria-Geral de Perugia, na Itália, e a Promotoria de Justiça do Estado da Cidade do Vaticano após a abertura, também pelo promotor Alessandro Diddi, “de um fascículo sobre os supostos acessos não autorizados realizados durante o curso da investigação do conhecido inquérito sobre a compra do edifício em Londres”.

O anúncio foi feito pela Sala de Imprensa do Vaticano nesta terça-feira (17/09), referindo-se a um encontro que ocorreu em mesma data na sede da Procuradoria de Perugia, entre o procurador Raffaele Cantone, a vice-procuradora Laura Reale, o promotor de Justiça do Vaticano Diddi e o comandante do Corpo de Gendarmaria do Vaticano Gianluca Gauzzi. A reunião, sublinha a Sala de Imprensa da Santa Sé, “tornou-se necessária” precisamente para chegar a um acordo sobre o início da colaboração entre os dois órgãos judiciais.

Nos últimos dias, soube-se que havia sido feita uma tentativa de coletar dados sobre várias pessoas que, mais tarde, acabariam no banco dos réus no caso da negociação do edifício da Sloane Avenue. O caso foi o centro do processo no Tribunal do Vaticano, que durou dois anos e terminou com a condenação em primeira instância de dez réus.