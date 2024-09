Parolin em Nova York para a 79ª Assembleia Geral da ONU

O cardeal secretário de Estado, informa um post de @TerzaLoggia, estará nos EUA de 22 a 30 de setembro e participará dos eventos da Semana de Alto Nível 2024. Programada uma Missa pelo 60º aniversário da Santa Sé na ONU

A partir deste domingo, 22 de setembro, até segunda-feira, dia 30, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, estará pem Nova York para participar da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

É o que foi anunciado em um post no X pela conta da Secretaria de Estado, @TerzaLoggia, informando que o cardeal participará da Cúpula do Futuro e da Semana de Alto Nível 2024, juntamente com chefes de Estado e de governo reunidos na sede da ONU em Nova York. Parolin também celebrará a Missa pelos 60 anos da Santa Sé nas Nações Unidas.

A 79ª Assembleia Geral da ONU se concentrará na promoção de soluções multilaterais com base na Carta da ONU e na aceleração dos esforços para implementar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As prioridades incluem o apoio à paz e à segurança internacionais, a promoção do desenvolvimento sustentável, o combate às mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição.