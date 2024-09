Retrato do Beato Moisés Lira Serafin (1893-1950)

Beatificação de padre Moisés Lira Serafín é celebrada no México

Na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, a cerimônia de beatificação do padre Moisés Lira Serafín foi presidida pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, no último sábado, 14/09. O sacerdote beatificado foi missionário da Congregação do Espírito Santo e fundador da Congregação das Missionárias da Caridade de Maria Imaculada.

Vatican News O novo beato da Igreja, padre Moisés Lira Serafín, nascido na região de Puebla em 1893, dedicou sua vida a guiar pessoas no caminho da fé e no amor a Deus. Fundador da Congregação das Missionárias da Caridade de Maria Imaculada em 1934, ele ajudou muitos a viver como filhos amados por Deus. Faleceu em 1950 na Cidade do México, após uma vida marcada pelo apostolado e pela dedicação ao próximo. Durante a homilia da beatificação, celebrada no último sábado, 14 de setembro, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, destacou a humildade e mansidão de padre Moisés, lembrando que ele buscava imitar Jesus, o Filho de Deus. O cardeal também mencionou seu papel como pai espiritual e comentou que o novo beato falava de Deus como um verdadeiro filho, com ternura e devoção, mesmo nos momentos de maior sofrimento físico. Exemplo de superação e alegria Mesmo enfrentando dificuldades pessoais desde a infância, incluindo a perda precoce de sua mãe e constantes mudanças devido ao trabalho de seu pai, padre Moisés manteve um caráter alegre e brincalhão, recordou o cardeal Semeraro. "Os que o conheceram testemunharam sua determinação em fazer os outros felizes. Até mesmo em meio a doenças graves, ele se esforçava para não ser um fardo e conservava seu senso de humor". Carisma de diretor espiritual e confessor Padre Moisés também se destacou pelo carisma como diretor espiritual, dedicando até oito horas por dia à confissão e ao acompanhamento de inúmeras pessoas em suas decisões de vida. Em sua homilia, destacou ainda o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, sua espiritualidade de infância transformou-se em paternidade espiritual, através da qual ele transmitia paz e confiança em Deus, elevando o espírito daqueles que o procuravam. O túmulo do padre Moisés Lira Serafin no Templo Expiatório Nacional de San Felipe de Jesús, Cidade do México Milagre e intercessão O milagre que levou à sua beatificação envolveu a cura milagrosa de uma mulher grávida, Rosa María Ramírez Mendoza, que, após um diagnóstico de uma grave anomalia fetal, decidiu confiar sua situação ao então venerável padre Moisés. Com fé, rezou por nove dias consecutivos pedindo sua intercessão. Surpreendentemente, em um exame posterior, a anomalia havia desaparecido e o bebê nasceu saudável. O novo beato, padre Moisés, está sepultado no Templo Expiatório Nacional de San Felipe de Jesús, na Cidade do México, templo que ajudou a fundar e onde prestou serviço nos anos 30 do século passado.