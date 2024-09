Em Zurique, a nova etapa da oração esportiva pela paz na Europa

O ponto de partida do Campeonato Europeu de Ciclismo na Bélgica com Rien Schuurhuis da Athletica Vaticana

Com a Athletica Vaticana, do Campeonato Europeu na Bélgica no domingo (15/09) até o Mundial de Ciclismo na Suíça, em 29 de setembro.

Giampaolo Mattei

Rien Schuurhuis terminou de pedalar, na noite de domingo (15/09), no percurso do Campeonato Europeu, nas históricas estradas de Flandres, e já está mirando o novo objetivo: o Campeonato Mundial que será realizado em Zurique em 29 de setembro. Com a Athletica Vaticana também se envolveu, no sábado 28, em uma “corrida de solidariedade e inclusão” com aqueles que vivem nas ruas - pobres, viciados em drogas, prostitutas - e se referem à comunidade “Encontro”, fundada pela Irmã Arianne.

Zurique será uma nova etapa na oração esportiva pela paz na Europa que a Athletica Vaticana vem propondo, particularmente em eventos internacionais, desde o início da guerra na Ucrânia. Sabendo que, como sugere o Papa Francisco, o esporte pode ser uma experiência de fraternidade, justamente por causa de sua linguagem popular, e também um canal diplomático original.

Schuurhuis com a família

Para o Campeonato Europeu na Bélgica, a oração pela paz foi reavivada durante a celebração da missa em Hasselt, na noite de sábado, 14 de setembro, com o bispo Patrick Hoogmartens. O encontro da Athletica Vaticana com a comunidade católica da cidade flamenga foi significativo: especialmente com as pessoas mais frágeis que vivem na pobreza ou com deficiências. E no Campeonato Europeu, uma corrida foi precisamente reservada para atletas com deficiências intelectuais e relacionais, como parte das Olimpíadas Especiais.

Falando da corrida em si, a vitória ficou com o belga Tim Merlier (31), que praticamente correu “em casa”. Assim que cruzou a linha de chegada, ele foi em direção ao “troféu mais precioso”: seu filho Jules e sua esposa Cameron (ex-ciclista e filha de Frank Vandenbroucke, um forte piloto que morreu em 2009 com apenas 35 anos).

Schuurhuis sendo entrevistado no palco do Campeonato Europeu

Merlier - que correu à frente do holandês Olav Kooij e, surpreendentemente, do estoniano Madis Mihkels - percorreu os mais de 222 quilômetros da corrida (com algumas seções de paralelepípedos) em 4h37'09” a uma velocidade média muito rápida de mais de 48 km/h. Schuurhuis começou na liderança e segurou as rodas dos melhores até que, faltando cerca de 60 quilômetros para o final, os dois ciclistas mais fortes entraram em cena: o holandês Mathieu Van der Poel, campeão mundial, e o dinamarquês Mads Pedersen. “A corrida começou muito rápida logo de cara e, mesmo que minhas pernas estivessem girando bem, percebi que, dado o tipo de percurso, seria difícil entrar em uma fuga".

Já na largada, na verdade, “França, Holanda, Bélgica, Itália e Dinamarca alinharam imediatamente toda a equipe, compacta, nas primeiras posições do grupo”, diz ele. “Especialmente nas seções de paralelepípedos, era muito difícil abrir caminho para aqueles que, como eu, não tinham o apoio dos companheiros de equipe". Mas, na verdade, Schuurhuis teve esse apoio da equipe: “o estilo da Athletica Vaticana é o de uma comunidade esportiva fraterna. Nunca faltam conselhos de Valerio e Emiliano antes e depois da corrida. E, ao longo do percurso, Simone e Rino - dois companheiros de equipe, melhor: dois amigos! - estavam sempre prontos para me passar mantimentos e frascos de água fresca e para me dar um aplauso sincero. Depois, ver minha esposa e meus dois filhos me deu um tremendo impulso”.

Schuurhuis antes do início do Campeonato Europeu de Ciclismo

Como nos dois Campeonatos Mundiais dos quais participou - na Austrália em 2022 e na Escócia em 2023 - Schuurhuis foi um dos ciclistas com mais fãs: no último Campeonato Mundial, ele foi o segundo ciclista mais popular depois do vencedor Van der Poel e à frente de Tadej Pogačar. “Sim, as pessoas certamente reconhecem a camisa branca e amarela”, ele confidencia, "e sempre têm uma palavra extra de simpatia e aplausos, e então todos apreciam o estilo da Athletica Vaticana, que abraça imediatamente aqueles que nos recebem e vai ao encontro dos mais pobres: acredito que essa fraternidade esportiva é a alma que o mundo do ciclismo espera da equipe do Papa". Foi exatamente esse “estilo de amizade e simplicidade” que foi incentivado por David Lappartient, presidente da União Internacional de Ciclismo, e Enrico Della Casa, presidente da União Europeia de Ciclismo. A Athletica Vaticana é membro dessas duas instituições desde setembro de 2021.

Schuurhuis relança: “na Bélgica, o ciclismo é o esporte número um, ainda mais popular que o futebol, e em todas as estradas a torcida é sempre transversal: se os mais fortes recebem muito apoio, aqueles que correm na parte de trás do grupo, trabalhando duro, recebem ainda mais. Se isso também fosse verdade na vida social e cotidiana...”. Esse é o verdadeiro significado do ciclismo, um esporte do povo.