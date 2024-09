Atas da Conferência “Mulheres na Igreja. Artífices do ser humano"

A Lev disponibiliza gratuitamente o livro com as Atas da Conferência (Lev)

A documentação, reunida em um volume, pode ser baixada, gratuitamente, no site da Livraria Editora Vaticana (LEV).

Vatican News

A Livraria Editora Vaticana (LEV) publicou o volume intitulado “Dez mulheres santas: artífices do der humano”, que reúne as intervenções da segunda Conferência interuniversitária internacional, que se realizou em Roma, nos dias 7 e 8 de março de 2024, na Pontifícia Universidade da Santa Cruz. O livro está disponível, desde o dia 13 de setembro, no site da LEV e pode ser baixado ou distribuído gratuitamente.

Os dois dias de reflexão fazem parte do projeto “Mulheres na Igreja: artífices do ser humano”, promovido por diversas instituições acadêmicas: Universidade Católica de Ávila (UCAV), Pontifícia Universidade Urbaniana, Pontifícia Universidade da Santa Cruz, Pontifícia Universidade Regina Apostolorum e Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum de Roma, sob o patrocínio de cinco Dicastérios da Cúria Romana, entre os quais o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e seis Embaixadas junto à Santa Sé.

Uma contribuição para o caminho sinodal

O projeto, lançado em 2022, com a primeira Conferência intitulada “Mulheres Doutoras da Igreja e Padroeiras da Europa”, tem o objetivo de oferecer uma contribuição para a reflexão teológico-pastoral sobre as mulheres na Igreja, a partir dos testemunhos de mulheres santas. Em particular, insere-se no atual caminho sinodal para destacar o papel das mulheres como discípulas de Cristo segundo o exemplo de Maria. No início do seu pontificado, o Papa Francisco frisou: “O papel da mulher na Igreja é, precisamente, o ícone de Maria, que ajuda a Igreja a crescer!” (Cf. Francisco, coletiva de imprensa durante o voo de retorno da Viagem apostólica ao Rio de Janeiro, por ocasião da XXVIII Jornada Mundial da Juventude, 28 de julho de 2013). E exatamente sob o exemplo de Maria, que desempenhou a sua missão ao lado de José, seu esposo, o projeto sobre a mulher “artífice do ser humano”, quis promover o carisma e o papel da mulher na Igreja e no mundo, sob a ótica da corresponsabilidade e complementaridade entre feminino e masculino.

“Gênio feminino” em épocas e culturas diferentes

O volume “Dez mulheres santas: artífices do ser do humano” aprofunda o tema da santidade de dez mulheres, como recordou o Papa Francisco, durante a audiência aos participantes da Conferência: “Em épocas e culturas diferentes, com estilos próprios e diferentes, com iniciativas de caridade, educação e oração, demonstraram que o 'gênio feminino' é capaz de refletir, de uma forma única, a santidade de Deus no mundo”.

A publicação deste volume pode ser um instrumento útil na pastoral universitária, mas também na pastoral diocesana e paroquial, para promover a “pastoral de santidade”. Tal pastoral oferece exemplos de santidade aos jovens, “sobretudo, às mulheres, a fim de encorajá-los a elevar seu olhar, ampliar seus horizontes de sonhos e modos de pensar, com o intuito de se preparar para seguir ideais elevados. Desta maneira, a sua formação terá ainda mais a capacidade de atingir cada pessoa na sua integralidade e singularidade” (Cf. Francisco, Discurso aos participantes da Conferência Interuniversitária Internacional, Sala Clementina, Vaticano, 7 de março de 2024).