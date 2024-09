Biblioteca do Vaticano na Bienal de Artes Islâmicas de Jeddah, Arábia Saudita

A Bienal de Artes Islâmicas instalada no terminal Hajj do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz

De 25 de janeiro a 24 de maio de 2025, diversas obras do acervo da Biblioteca do Vaticano estarão na seção AlMadar da Bienal de Artes Islâmicas instalada no terminal Hajj do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, estrutura arquitetônica de grande importância para os muçulmanos de todo o mundo, pois todos os anos recebe milhões de viajantes que se dirigem a Meca.

A Biblioteca Apostólica do Vaticano anuncia a sua participação, com diversas obras das suas coleções, na seção AlMadar da Bienal de Artes Islâmicas que se realizará de 25 de janeiro a 25 de maio de 2025 em Jeddah, Arábia Saudita.

Organizada pela Fundação Bienal de Diriyah, a Bienal de Artes Islâmicas de Diriyah será realizada no Terminal Hajj do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, uma estrutura arquitetônica projetada para acolher o enorme fluxo de peregrinos e que tem um significado profundo para os muçulmanos em todo o mundo, recebendo a cada ano milhões de peregrinos que por lá passam para realizar as sagradas peregrinações de Hajj, Umrah e Meca.

Ponto de encontro e criação

Este evento cultural único é dedicado à civilização islâmica nas suas expressões artísticas e científicas e serve como ponto de encontro e criação, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar as contribuições das artes e da cultura islâmicas para o mundo contemporâneo.

A Bienal celebra e promove a diversidade de expressões artísticas que caracterizam as artes islâmicas em todo o mundo e visa facilitar a compreensão e a colaboração entre diferentes culturas, criando uma ponte entre o passado, o presente e o futuro por meio de uma vasta gama de obras de arte contemporâneas e artefatos históricos e também por meio de uma experiência multissensorial complexa.

Equipe internacional

A edição inaugural da Bienal em 2023 atraiu mais de 600 mil visitantes; a edição de 2025 confirma as suas linhas programáticas, apresentando artefatos históricos e obras de arte contemporâneas conjuntamente como partes de um rico continuum. Tem curadoria de uma equipe internacional liderada pelos diretores artísticos Abdul Rahman Azzam, renomado autor e historiador que já é principal consultor especialista da AlMadar em 2023; Julian Raby, ilustre estudioso e ex-professor de Arte e Arquitetura Islâmica na Universidade de Oxford, e ex-diretor do Museu Nacional de Arte Asiática do Smithsonian Institution; e Amin Jaffer, diretor da Coleção Al Thani, acadêmico especializado nas interseções entre as culturas europeia e asiática. O artista saudita Muhannad Shono, que se concentra na espiritualidade e no papel da imaginação na formação da realidade nas suas obras, é o curador de Arte Contemporânea. A Bienal abrange uma área total de 110 mil metros quadrados de espaço expositivo. O evento inclui a publicação de um catálogo exaustivo das obras expostas.

Obras de museus, bibliotecas e coleções de todo o mundo

AlMadar (The Orbit) apresenta uma representação diversificada de objetos de museus, bibliotecas e coleções de todo o mundo e oferecerá uma representação multifacetada da arte dos números em todos os seus aspectos, desde as suas origens na natureza até às suas infinitas aplicações no campo. da cultura islâmica, dos avanços matemáticos, da cartografia terrestre e celeste, da navegação e do comércio, dos rituais e da vida espiritual, da organização e decoração do Alcorão, da geometria, proporção e desenho dos textos árabes e da arquitetura. Uma série de obras de arte contemporânea acompanhará a exposição explorando o tema dos números no presente coletivo, também com instalações site-specific.