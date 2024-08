Em Vailankanni não há sincretismo, mas uma Mãe que acolhe a todos

Carta do prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé em vista da festa de Nossa Senhora da Saúde, em Vailankanni, Índia: muitos são os frutos espirituais dos quais os peregrinos se beneficiam, também entre os não cristãos. Não se nega o consolo da Mãe de Jesus àqueles que não podem receber os sacramentos. O apreço do Papa por esse lugar de fé.

Milhões de peregrinos vão com fé ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Vailankanni, no Estado indiano de Tamil Nadu, "e os muitos frutos espirituais que se produzem nesse Santuário nos permitem reconhecer a ação constante do Espírito Santo nesse lugar".

Assim escreve o Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernández, em uma Carta, datada de 1º de agosto e aprovada pelo Papa, dirigida a dom Sagayaraj Thamburaj, bispo de Tanjore, em vista da festa de setembro de Nossa Senhora da Saúde, cuja devoção em Vailankanni remonta ao século XVI.

A ação do Espírito Santo em tantos peregrinos não cristãos

Tudo isso, enfatizou o cardeal, "também se manifesta em tantos peregrinos não cristãos que vêm em busca de alívio. Alguns deles são curados de suas doenças e muitos encontram paz e esperança. Sem dúvida, o Espírito Santo também atua neles, respondendo à intercessão de Maria. Isso, ressalta o prefeito, não deve ser visto como uma forma de sincretismo ou mistura de religiões. O Santuário é um lugar onde se manifesta a proximidade de Maria que acolhe a todos e manifesta a quem a contempla o amor do Senhor. Não se nega o consolo da Mãe de Jesus àqueles que não podem receber os sacramentos da Igreja Católica".

O apreço do Papa por esse lugar de fé

O cardeal Fernández afirma ter recordado junto ao Papa Francisco, na audiência do dia primeiro de agosto, a beleza espiritual desse lugar de fé: "O Santo Padre valoriza muito a piedade popular dos fiéis peregrinos, porque eles refletem a beleza da Igreja em caminho que busca Jesus nos braços de Maria e deixa suas dores e esperanças no coração da Mãe". Por isso - acrescentou o cardeal - o Papa Francisco expressa seu "grande apreço" por esse lugar de fé e, em vista das celebrações de setembro no Santuário de Vailankanni, estende sua paterna bênção a todos os peregrinos.

A primeira manifestação de Maria



De acordo com uma história antiga, a Virgem Maria se manifestou pela primeira vez no século XVI a um jovem que levava leite para um cliente, pedindo-lhe que o oferecesse à criança que estava carregando. O jovem concordou prontamente, apenas para perceber, quando chegou ao cliente, que o leite doado não estava faltando em seu recipiente. "É dessa forma", diz o cardeal, "que se expressa a generosidade daqueles que são capazes de dar algo aos outros a partir de sua própria pobreza. Porque não é preciso ter muito para ser generoso. Sempre ressoa naquele lugar o chamado para compartilhar, para ajudar, para estar perto dos necessitados. Maria ama a generosidade de seus filhos".

A ternura de Maria, Mãe de todos

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé descreve como "belíssimas as tradições que esse precioso local de culto recolhe sobre alguns dos encontros da Virgem com crianças pobres e doentes. Assim se manifesta a ternura e a proximidade de Maria, que Jesus quis nos deixar como Mãe de todos. Por meio de sua intercessão, Jesus Cristo muitas vezes derrama seu poder e restaura a saúde aos doentes". Em seguida, ele lembra que, por esse motivo, "em 2002, São João Paulo II quis que o Dia Mundial do Doente fosse celebrado ali. Porque a mesma Virgem Maria que se manifestou em Lourdes também se manifestou na Índia como a Mãe da Saúde".

Diante de Maria, reconhecemos o amor de Jesus

"Não é apenas uma questão de saúde do corpo", conclui o cardeal Fernández, "mas também da alma. Porque diante da imagem de Maria reconhecemos todo o amor de Jesus Cristo que pode curar nossa tristeza, nossa angústia, nossos medos. Se pararmos diante de Maria, mesmo que seja em um breve momento de fé e amor, seu olhar maternal nos devolve a paz".