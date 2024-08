Um ano depois da JMJ em Lisboa, num vídeo imagens e palavras do Papa aos jovens do mundo

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida pública um vídeo doze meses depois da Jornada Mundial da Juventude em Portugal: um encontro com Jesus vivo.

Vatican News

A voz do Papa Francisco exortando um milhão e quinhentos mil participantes na Jornada Mundial da Juventude 2023 a não terem medo do futuro, os rostos dos peregrinos que foram a Lisboa provenientes de todo o mundo e o hino intitulado "Há pressa no ar": estes são os elementos que pontuam o vídeo que o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida acaba divulgou nas redes sociais oficiais da Jornada Mundial da Juventude, para recordar o primeiro aniversário do evento internacional que se concluiu no ano passado, em 6 de agosto, em Lisboa, Portugal.

Cardeal Aguiar: "Éramos a Igreja viva"

"Um ano depois - comenta o coordenador geral da JMJ portuguesa, cardeal Américo Manuel Alves Aguiar - olho para trás e vejo que valeu a pena. Todos os dias, todas as viagens, todas as reuniões – e foram milhares – todas as celebrações.” Um ano depois, como sempre no final de cada Jornada Mundial da Juventude, ninguém pode imaginar os frutos que podem nascer e crescer na vida dos jovens peregrinos, das Igrejas locais ou mesmo da Igreja universal. Não somos capazes de fazer tais cálculos quando falamos da vida de Deus no coração da humanidade. No entanto, passo a passo, no cotidiano da vida da Igreja, Deus trabalha para mudar a vida de cada um.

“Valeu a pena”, continua o cardeal Aguiar, “sobretudo porque éramos a Igreja viva de Nosso Senhor. Que canta, reza e chora. Que se alegra, se entristece, está cheia de esperança e confiança. Que se reúne em Jesus e com Jesus vivo. Que se reúne em volta do Pastor e se alegra só de vê-lo passar. A Igreja viva de Nosso Senhor, onde todos somos filhos e filhas amados, todos, todos, todos.”

Em novembro, a passagem dos símbolos da JMJ de Lisboa a Seul

Agora, olhando para Seul 2027, passando pelo Jubileu dos Jovens em 2025, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida continua acompanhando a preparação da iminente Jornada Mundial da Juventude, nas Igrejas particulares, que será celebrada na Solenidade de Cristo Rei, domingo 24 de novembro. Nesta ocasião, os símbolos do encontro - a cruz de madeira e a cópia do ícone mariano da Salus Populi Romani - serão entregues pelos jovens de Lisboa aos jovens de Seul.